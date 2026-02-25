Ръсел Кроу с колекция за милиони (ВИДЕО)

Голямата страст на Ръсел Кроу са прецизните механизми и луксозните циферблати. 61-годишният носител на „Оскар“ се превърна в истинска сензация, след като призна: „Обсебен съм от часовниците от години!“, пише "Телеграф".
Звездата от „Гладиатор“ не крие, че обича да привлича вниманието. Любимецът в колекцията му в момента е Rolex Cosmograph Daytona с тюркоазен циферблат. С това бижу на китката Кроу се появи на „Уимбълдън“ в компанията на прелестната си половинка Бритни Терио.
„Има нещо в това тюркоазено синьо, което наистина ме впечатлява. Когато леко се подаде изпод ръкава на костюма, винаги привлича погледите“, споделя с усмивка Кроу.
@igp366 ♬ original sound - IGP
Ръсел Кроу се оказа и изключително щедър приятел. По случай 21-ата годишнина от премиерата на вечния филм „Гладиатор“, той поръчал специална серия от италианската марка Giuliano Mazzuoli.
За режисьора: Ридли Скот получил уникален персонализиран модел.
За Хоакин Финикс: Актьорът помислил за всичко и поръчал специална веган версия с метална каишка за своя колега.
Символика: Изработени са точно 35 бройки – на толкова години е бил Кроу, когато влиза в кожата на Максимус.
КАКВО ОЩЕ ИМА В СЕЙФА?
Колекцията на актьора е достойна за кралски музей. В клиповете си той показва още:
- Omega Seamaster Diver 300M (издание за 60-годишнината на Джеймс Бонд)
- Tudor Black Bay Chrono в цвят „Фламинго“
- Jaeger-LeCoultre Reverso – неговият избор за тежки вечерни приеми.
1 Ръсел Кроу с колекция за милиони
венче поискай си
па може и да ти отпусне нещо ако те хареса
Коментиран от #2
11:44 25.02.2026
2 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Ръсел Кроу с колекция за милиони":А русорабите завиждат до като се въргалят в тинята!
Коментиран от #3
12:09 25.02.2026
3 Георги
До коментар #2 от "Последния Софиянец":те си имат восток и ракета
12:36 25.02.2026
4 Напразни харчове
Кой ползва часовници с пружина?
Сега има часовници със сим-карта на които можеш да гредаш ТикТок клипчето как Ръсел Кроу рекламира стари часовници. Хахаха
12:39 25.02.2026