Ръсел Кроу с колекция за милиони (ВИДЕО)

Голямата страст на Ръсел Кроу са прецизните механизми и луксозните циферблати. 61-годишният носител на „Оскар“ се превърна в истинска сензация, след като призна: „Обсебен съм от часовниците от години!“, пише "Телеграф".

Звездата от „Гладиатор“ не крие, че обича да привлича вниманието. Любимецът в колекцията му в момента е Rolex Cosmograph Daytona с тюркоазен циферблат. С това бижу на китката Кроу се появи на „Уимбълдън“ в компанията на прелестната си половинка Бритни Терио.

„Има нещо в това тюркоазено синьо, което наистина ме впечатлява. Когато леко се подаде изпод ръкава на костюма, винаги привлича погледите“, споделя с усмивка Кроу.

Ръсел Кроу се оказа и изключително щедър приятел. По случай 21-ата годишнина от премиерата на вечния филм „Гладиатор“, той поръчал специална серия от италианската марка Giuliano Mazzuoli.

За режисьора: Ридли Скот получил уникален персонализиран модел.

За Хоакин Финикс: Актьорът помислил за всичко и поръчал специална веган версия с метална каишка за своя колега.

Символика: Изработени са точно 35 бройки – на толкова години е бил Кроу, когато влиза в кожата на Максимус.

КАКВО ОЩЕ ИМА В СЕЙФА?

Колекцията на актьора е достойна за кралски музей. В клиповете си той показва още:

Omega Seamaster Diver 300M (издание за 60-годишнината на Джеймс Бонд)

Tudor Black Bay Chrono в цвят „Фламинго“

Jaeger-LeCoultre Reverso – неговият избор за тежки вечерни приеми.