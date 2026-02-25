Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ръсел Кроу с колекция за милиони (ВИДЕО)

25 Февруари, 2026 11:16 1 315 4

„Обсебен съм от часовниците от години!“, признава актьорът

Ръсел Кроу с колекция за милиони (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Голямата страст на Ръсел Кроу са прецизните механизми и луксозните циферблати. 61-годишният носител на „Оскар“ се превърна в истинска сензация, след като призна: „Обсебен съм от часовниците от години!“, пише "Телеграф".

Звездата от „Гладиатор“ не крие, че обича да привлича вниманието. Любимецът в колекцията му в момента е Rolex Cosmograph Daytona с тюркоазен циферблат. С това бижу на китката Кроу се появи на „Уимбълдън“ в компанията на прелестната си половинка Бритни Терио.

„Има нещо в това тюркоазено синьо, което наистина ме впечатлява. Когато леко се подаде изпод ръкава на костюма, винаги привлича погледите“, споделя с усмивка Кроу.

Ръсел Кроу се оказа и изключително щедър приятел. По случай 21-ата годишнина от премиерата на вечния филм „Гладиатор“, той поръчал специална серия от италианската марка Giuliano Mazzuoli.

За режисьора: Ридли Скот получил уникален персонализиран модел.

За Хоакин Финикс: Актьорът помислил за всичко и поръчал специална веган версия с метална каишка за своя колега.

Символика: Изработени са точно 35 бройки – на толкова години е бил Кроу, когато влиза в кожата на Максимус.

КАКВО ОЩЕ ИМА В СЕЙФА?

Колекцията на актьора е достойна за кралски музей. В клиповете си той показва още:

  • Omega Seamaster Diver 300M (издание за 60-годишнината на Джеймс Бонд)
  • Tudor Black Bay Chrono в цвят „Фламинго“
  • Jaeger-LeCoultre Reverso – неговият избор за тежки вечерни приеми.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ръсел Кроу с колекция за милиони

    3 3 Отговор
    амче кат има
    венче поискай си
    па може и да ти отпусне нещо ако те хареса

    Коментиран от #2

    11:44 25.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ръсел Кроу с колекция за милиони":

    А русорабите завиждат до като се въргалят в тинята!

    Коментиран от #3

    12:09 25.02.2026

  • 3 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    те си имат восток и ракета

    12:36 25.02.2026

  • 4 Напразни харчове

    1 0 Отговор
    Надява се да им се покачат цените ако му потрябват пари да ги продаде.

    Кой ползва часовници с пружина?

    Сега има часовници със сим-карта на които можеш да гредаш ТикТок клипчето как Ръсел Кроу рекламира стари часовници. Хахаха

    12:39 25.02.2026