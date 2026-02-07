Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас започват нов етап далеч от Холивуд

Преди близо две години Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас взеха важно решение, като продадоха имението си край реката в крайградския Ървингтън, в окръг Уестчестър. Тази промяна ясно подсказва, че семейството е било готово да отвори нова страница в живота си, след като и синът, и дъщеря им вече са пораснали и поели по собствен път, предава Lifestyle.bg.

„Когато купих дома ни в Ървингтън, знаех, че ще преживеем много щастливи моменти там - и точно така се случи. Сега, когато децата ни напуснаха гнездото, почувствахме, че е настъпил подходящият момент да се разделим с него“, сподели 56-годишната актриса в интервю за The Wall Street Journal.

Пред изданието Зита-Джоунс разкри още, че тя и съпругът ѝ планират да прекарват повече време на Бермудските острови и в Европа. През годините двойката е притежавала имоти на различни места по света - включително на Бермудите, в родния за актрисата Уелс, в Калифорния и на испанския остров Майорка.

След продажбата на семейния им дом в Ървингтън, двамата актьори живеят на Източното крайбрежие на САЩ, макар и не в самия Ню Йорк. „Намираме се на около 40 минути извън града“, уточнява Катрин Зита-Джоунс.

В ново интервю за списание People актрисата разказва повече за този нов етап от живота си с Майкъл Дъглас и подчертава, че не изпитва съжаление от решението си да напусне Холивуд.

„Забавно е. Живях на Източното крайбрежие много, много години с Майкъл и понякога се чудя дали това не е навредило на кариерата ми. Никога няма как да знам със сигурност, защото не съм живяла в Лос Анджелис, за да опитам другия начин на живот“, признава тя.

Въпреки че не живеят в сърцето на Ню Йорк, Зита-Джоунс и Дъглас успяват да поддържат активен социален живот, макар и в среди, различни от типичните холивудски кръгове.

„Всъщност прекарвам повече време с бизнесмени от Ню Йорк, хора от Уолстрийт и от света на изкуството. Приятелите и срещите ни тук са различни от онова, което би било, ако живеех в Лос Анджелис. Това не е критика към града или хората там - просто моят социален кръг тук е по-различен“, допълва актрисата.