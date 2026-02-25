Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Есил Дюран се прости с баща си (СНИМКА)

Есил Дюран се прости с баща си (СНИМКА)

25 Февруари, 2026 15:57 975 3

  • есил дюран-
  • певица-
  • загуба-
  • почина-
  • баща

Певицата почете баща си със специално послание в социалната мрежа

Есил Дюран се прости с баща си (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Есил Дюран съобщи, че баща ѝ Наим Дуран е починал на 23 февруари. Новината певицата сподели чрез профилите си в социалните мрежи, придружена от прочувствено прощално послание, в което изразява своята скръб и почит към него.

В публикацията си тя описва баща си като човек с артистична и безгранична душа: "Моят татко не беше просто човек – той беше музика в тишината ми… светлина, която не угасва, дори когато очите ми се пълнят със сълзи. Артистичната му душа не познаваше граници, пърхаше като пеперуда и рисуваше небето с мечти… Научи ме и мен на същото…“

Есил Дюран подчертава специалната връзка, която са имали, и споделя вярата си, че баща ѝ ще продължи да бди над нея:

"Вчера тръгна към звездите… Но аз знам – всяка вечер ще ми намига от най-ярката. И когато запея, гласът ми ще търси неговия аплауз. Защото любов като неговата не умира. Тя остава. В мен. Завинаги. Обичам те, папа, и ти благодаря.“, написа тя към снимки с баща си.


  • 1 честен ционист

    1 5 Отговор
    Това "папа" не е ли на гръцки, не трябва ли да се обръща към баща си с турското "баба"?

    16:12 25.02.2026

  • 2 Какви хора

    2 2 Отговор
    И в най - тежките и тъжни моменти пак търсят известност, реклама и сензация. В такива моменти хората са обляти в мъка, тъга и нямат сили за нищо, а те пишат навсякъде. Срамота!

    16:25 25.02.2026

  • 3 Механик

    0 0 Отговор
    Моля който знае и може, да ми каже поне една едничка причина, поради която тази новина може да заинтересува някой извън близкото обкръжение на сем. Дюран! Само една, макар и безкрайно мъничка причина ми посочете.

    16:49 25.02.2026