Есил Дюран се прости с баща си (СНИМКА)

Поп фолк звездата Есил Дюран съобщи, че баща ѝ Наим Дуран е починал на 23 февруари. Новината певицата сподели чрез профилите си в социалните мрежи, придружена от прочувствено прощално послание, в което изразява своята скръб и почит към него.

В публикацията си тя описва баща си като човек с артистична и безгранична душа: "Моят татко не беше просто човек – той беше музика в тишината ми… светлина, която не угасва, дори когато очите ми се пълнят със сълзи. Артистичната му душа не познаваше граници, пърхаше като пеперуда и рисуваше небето с мечти… Научи ме и мен на същото…“

Есил Дюран подчертава специалната връзка, която са имали, и споделя вярата си, че баща ѝ ще продължи да бди над нея:

"Вчера тръгна към звездите… Но аз знам – всяка вечер ще ми намига от най-ярката. И когато запея, гласът ми ще търси неговия аплауз. Защото любов като неговата не умира. Тя остава. В мен. Завинаги. Обичам те, папа, и ти благодаря.“, написа тя към снимки с баща си.