„Миротворци“ - новата концертна глава на Миро

Като естествено продължение на успешната си 2025-а, преминала под знака на разпродадено национално турне и кулминационен 360-градусов спектакъл в зала „Арена 8888 София”, Миро обяви концертната си програма за 2026 година. Заглавието на тазгодишното му турне съвпада с името на предстоящия му албум „Миротворци” и задава концептуален хоризонт, към който феновете му гледат с нетърпение.
Поредицата от концерти ще продължи вече заявената посока на артиста, а именно сценично мислене в мащаб и репертоар, който обединява най-големите му хитове с нова музика. „Миротворци“ няма да бъде просто турне към нов албум, а жива среда, която ще се проектира различно според пространството. Обиколката ще премине през шест града, сред които Пловдив, Варна, Бургас, Добрич, Стара Загора и Плевен, и ще завърши с концерт в зала 1 на НДК, София - финал, който се очаква да концентрира целия заряд на турнето.
Междувременно последният сингъл на Миро „Там”, съвместен проект с ALMA, вече 14 последователни седмици е на върха на класацията за най-излъчвани български песни в родния радио и телевизионен ефир. Съвсем наскоро видеото към “Там”, заснето на 16-милиметрова филмова лента на Kodak, бе споделено от официалния профил на Kodak Motion Picture Film, жест, който е още един знак на професионално признание към българска продукция.
Всички дати за турнето „Миротворци” на Миро:
- 06 август – Пловдив
- 20 август – Варна
- 23 август– Бургас
- 25 август – Добрич
- 27 август– Стара Загора
- 04 септември– Плевен
- 22 октомври – София
БИЛЕТИ: https://artvent.bg/event/miro-mirotvorci-turne-2026
Медиен партньор на турнето „Миротворци“ е БГ Радио.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питане
14:48 25.02.2026
2 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
14:50 25.02.2026
3 Анонимен
Коментиран от #7
15:00 25.02.2026
4 Каква е тая концертна глава
Горна, долна?
Днес само извратеняци в творбите ти?
15:29 25.02.2026
5 саксън
16:02 25.02.2026
6 Сила
Мизата зависи от това на какво ниво имаш връзки в министерството ....толоз по въпроса за кОлтОрата и бахура !!!!
16:26 25.02.2026
7 Сила
До коментар #3 от "Анонимен":Прекрасен г Ъ з ....просто" прекрасен " има тоя " младеж" !!!
16:28 25.02.2026