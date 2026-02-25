Новини
„Миротворци“ - новата концертна глава на Миро

„Миротворци“ - новата концертна глава на Миро

25 Февруари, 2026

Турнето ще премине през шест града в страната и носи името на предстоящия албум на артиста

„Миротворци“ - новата концертна глава на Миро - 1
Снимка: Иван Ерменков
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Като естествено продължение на успешната си 2025-а, преминала под знака на разпродадено национално турне и кулминационен 360-градусов спектакъл в зала „Арена 8888 София”, Миро обяви концертната си програма за 2026 година. Заглавието на тазгодишното му турне съвпада с името на предстоящия му албум „Миротворци” и задава концептуален хоризонт, към който феновете му гледат с нетърпение.

Поредицата от концерти ще продължи вече заявената посока на артиста, а именно сценично мислене в мащаб и репертоар, който обединява най-големите му хитове с нова музика. „Миротворци“ няма да бъде просто турне към нов албум, а жива среда, която ще се проектира различно според пространството. Обиколката ще премине през шест града, сред които Пловдив, Варна, Бургас, Добрич, Стара Загора и Плевен, и ще завърши с концерт в зала 1 на НДК, София - финал, който се очаква да концентрира целия заряд на турнето.

Междувременно последният сингъл на Миро „Там”, съвместен проект с ALMA, вече 14 последователни седмици е на върха на класацията за най-излъчвани български песни в родния радио и телевизионен ефир. Съвсем наскоро видеото към “Там”, заснето на 16-милиметрова филмова лента на Kodak, бе споделено от официалния профил на Kodak Motion Picture Film, жест, който е още един знак на професионално признание към българска продукция.

Всички дати за турнето „Миротворци” на Миро:

  • 06 август – Пловдив
  • 20 август – Варна
  • 23 август– Бургас
  • 25 август – Добрич
  • 27 август– Стара Загора
  • 04 септември– Плевен
  • 22 октомври – София
„Миротворци“ - новата концертна глава на Миро

БИЛЕТИ: https://artvent.bg/event/miro-mirotvorci-turne-2026

Медиен партньор на турнето „Миротворци“ е БГ Радио.


  • 1 Питане

    4 3 Отговор
    Това платено съобщение на лиг льото ли е ???

    14:48 25.02.2026

  • 2 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    3 3 Отговор
    Цял ден статии за пе🌈дали

    14:50 25.02.2026

  • 3 Анонимен

    4 2 Отговор
    Успех, Миро! Имаш прекрасен глас!

    Коментиран от #7

    15:00 25.02.2026

  • 4 Каква е тая концертна глава

    2 1 Отговор
    Бе, тази?
    Горна, долна?
    Днес само извратеняци в творбите ти?

    15:29 25.02.2026

  • 5 саксън

    2 0 Отговор
    Ба , тоя да няма различни глави бе, или просто Вениту пак е писала с русата глава...

    16:02 25.02.2026

  • 6 Сила

    1 0 Отговор
    Пак да поясня ....отпускат се пари от министерство на кОлтОрата , раздават се безплатно билети и на база на брой билети се делкат едни кинти между" артиста " и съответния чиновник , който му е партия в далаверата !!!
    Мизата зависи от това на какво ниво имаш връзки в министерството ....толоз по въпроса за кОлтОрата и бахура !!!!

    16:26 25.02.2026

  • 7 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Прекрасен г Ъ з ....просто" прекрасен " има тоя " младеж" !!!

    16:28 25.02.2026