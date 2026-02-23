Новини
Какво се случва между Андреа и Кубрат Пулев? Певицата пусна любопитно ВИДЕО

Какво се случва между Андреа и Кубрат Пулев? Певицата пусна любопитно ВИДЕО

23 Февруари, 2026 16:57 1 375 10

Андреа провокира общественото мнение с видео от боксовата зала на бившия си

Какво се случва между Андреа и Кубрат Пулев? Певицата пусна любопитно ВИДЕО - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк дивата Андреа изненада феновете си с изненадващо видео от спортната зала на бившия си партньор – боксьора Кубрат Пулев.

Клипът, публикуван в профила на певицата, я показва в необичайна светлина – като истинска боксьорка в един от ъглите на ринга.

За кадрите Андреа е облечена в бял спортен панталон и сиво горнище, а акцент в кадрите е бинтоването на ръцете преди да сложи ръкавиците.

Любопитен детайл е, че косата ѝ не е прибрана като за мач, а оформена перфектно като за видеоклип или участие.

В черно-белите кадри певицата сменя тоалета и позира предизвикателно между боксовите круши, на които ясно се вижда логото на залата.

Под видеото заваляха сърца и въпросителни коментари, сред които се открои и този на Мила Роберт, която написа кратко: „Iconic“ за това, че Андреа е все още силна след бурната им връзка и раздяла.

Мнозина се запитаха дали появата в залата е знак за затопляне на отношенията с Пулев, но засега нито един от двамата не е коментирал нищо.


  • 1 пожелание

    4 1 Отговор
    Скоро май Кубрат ще и надуе джуките и напрви грима и без пари

    17:00 23.02.2026

  • 2 Бат Венце Сикаджията

    10 1 Отговор
    Боли ме х@я какво се случва между Кубрат и някаква Курв@.

    17:04 23.02.2026

  • 3 Попово прасе

    7 0 Отговор
    Попово прасе, без фотошоп снимките й са леш ком.

    17:05 23.02.2026

  • 4 вечо

    8 0 Отговор
    къв е тоя predator на снимката бе?!?

    17:11 23.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сульо и Пульо

    2 0 Отговор
    Не е възможно да ме интересува по-малко

    17:26 23.02.2026

  • 7 Гост

    0 0 Отговор
    При сглобяване на това от водещата снимка няма как да са използвани части от това на другата снимка по-долу.

    17:31 23.02.2026

  • 8 Жорко

    1 0 Отговор
    Б.х....има новини по важни отколкото тези.

    17:33 23.02.2026

  • 9 ами,

    1 0 Отговор
    Андрешка не я слуша главата и не си пие хапчетата,а близките и нехаят.Това се случва.

    17:39 23.02.2026

  • 10 Румен

    0 0 Отговор
    Разликата между двамата е , че единия го бият по главата, а другата между кр….та

    17:46 23.02.2026