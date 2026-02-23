Какво се случва между Андреа и Кубрат Пулев? Певицата пусна любопитно ВИДЕО

Поп фолк дивата Андреа изненада феновете си с изненадващо видео от спортната зала на бившия си партньор – боксьора Кубрат Пулев.
Клипът, публикуван в профила на певицата, я показва в необичайна светлина – като истинска боксьорка в един от ъглите на ринга.
За кадрите Андреа е облечена в бял спортен панталон и сиво горнище, а акцент в кадрите е бинтоването на ръцете преди да сложи ръкавиците.
Любопитен детайл е, че косата ѝ не е прибрана като за мач, а оформена перфектно като за видеоклип или участие.
В черно-белите кадри певицата сменя тоалета и позира предизвикателно между боксовите круши, на които ясно се вижда логото на залата.
Под видеото заваляха сърца и въпросителни коментари, сред които се открои и този на Мила Роберт, която написа кратко: „Iconic“ за това, че Андреа е все още силна след бурната им връзка и раздяла.
Мнозина се запитаха дали появата в залата е знак за затопляне на отношенията с Пулев, но засега нито един от двамата не е коментирал нищо.
