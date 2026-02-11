Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Музикалната сделка на века: Бритни Спиърс продаде музикалния си каталог за 9-цифрена сума

Музикалната сделка на века: Бритни Спиърс продаде музикалния си каталог за 9-цифрена сума

11 Февруари, 2026 12:31 1 271 4

  • бритни спиърс-
  • певица-
  • продажба-
  • каталог-
  • музикален каталог-
  • сделка

Песните на поп звездата вече имат нов собственик

Музикалната сделка на века: Бритни Спиърс продаде музикалния си каталог за 9-цифрена сума - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бритни Спиърс продаде правата върху своя музикален каталог в мащабна сделка, която се нарежда сред най-значимите в съвременната попиндустрия. Според документи, цитирани от TMZ, носителката на „Грами“ е прехвърлила своя дял на нюйоркската музикална компания Primary Wave на 30 декември.

Източник, запознат със споразумението, определя договора като „знаков“ и твърди, че стойността му е сравнима с приблизително 200-те милиона долара, които Джъстин Бийбър получи при продажбата на своя каталог през 2022 г. Официална сума не е обявена. Представител на Бритни Спиърс не е коментирал публично информацията.

Сделката обхваща ключови записи от кариерата на певицата, включително песни от дебютния ѝ албум от 1999 г. “…Baby One More Time”, както и четвъртия ѝ студиен проект “In the Zone”, съдържащ хита „Toxic“. Именно с „Toxic“ Спиърс спечели първата си награда „Грами“ през 2005 г. в категорията за най-добър денс запис. В пакета влизат и едни от най-разпознаваемите ѝ сингли от края на 90-те и началото на 2000-те години – „(You Drive Me) Crazy“, „Oops!… I Did It Again“, „Everytime“, „Piece of Me“, „Gimme More“ и „Hold It Against Me“.

Продажбата на музикални каталози се превърна в устойчива тенденция през последните години, като подобни сделки реализираха артисти като Стиви Никс, Шакира, групата KISS, Брус Спрингстийн, Фил Колинс и Боб Дилън. За много изпълнители това е начин да капитализират творческото си наследство при стабилни пазарни условия.

Решението на Бритни Спиърс идва две години след като тя заяви, че „никога повече няма да се върне в музикалната индустрия“. Последният ѝ студиен албум „Glory“ излезе през 2016 г., а през 2023 г. тя издаде съвместния сингъл „Mind Your Business“. Последното ѝ сценично участие беше през 2018 г. в рамките на турнето „Piece of Me“.

Певицата прекара 13 години под съдебно настойничество (2008–2021), период, който ограничаваше контрола ѝ върху личните и професионалните ѝ решения. След прекратяването му тя постепенно се оттегли от активната музикална дейност.

По информация на Us Weekly, в момента Бритни подкрепя музикалните амбиции на по-малкия си син Джейдън Джеймс Федърлайн, като му помага да се свърже с продуценти, с които самата тя е работила в миналото. Певицата има двама сина – Шон Престън и Джейдън Джеймс – от брака си с Кевин Федърлайн.

Сделката с Primary Wave бележи нов етап в управлението на творческото наследство на една от най-влиятелните попзвезди на последните три десетилетия.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази

    4 0 Отговор
    Е истински лудо орве, което предполагам е добро за бичене, но после бягай бързо!

    12:34 11.02.2026

  • 2 DW смърди

    3 0 Отговор
    С толкова пари Бритнито направо ще се изкърти по всякакъв начин - алкохол, дрога и "страсти".
    Поне за няколко месеца/години покрай нея ще бъде страшно...

    13:00 11.02.2026

  • 3 Събино

    0 0 Отговор
    потърси си някоя друга работа, в шкембеджийница, примерно

    13:35 11.02.2026

  • 4 Тази

    0 0 Отговор
    Вярно на баба започва да мяза у лице

    14:43 11.02.2026