Музикалната сделка на века: Бритни Спиърс продаде музикалния си каталог за 9-цифрена сума

Бритни Спиърс продаде правата върху своя музикален каталог в мащабна сделка, която се нарежда сред най-значимите в съвременната попиндустрия. Според документи, цитирани от TMZ, носителката на „Грами“ е прехвърлила своя дял на нюйоркската музикална компания Primary Wave на 30 декември.

Източник, запознат със споразумението, определя договора като „знаков“ и твърди, че стойността му е сравнима с приблизително 200-те милиона долара, които Джъстин Бийбър получи при продажбата на своя каталог през 2022 г. Официална сума не е обявена. Представител на Бритни Спиърс не е коментирал публично информацията.

Сделката обхваща ключови записи от кариерата на певицата, включително песни от дебютния ѝ албум от 1999 г. “…Baby One More Time”, както и четвъртия ѝ студиен проект “In the Zone”, съдържащ хита „Toxic“. Именно с „Toxic“ Спиърс спечели първата си награда „Грами“ през 2005 г. в категорията за най-добър денс запис. В пакета влизат и едни от най-разпознаваемите ѝ сингли от края на 90-те и началото на 2000-те години – „(You Drive Me) Crazy“, „Oops!… I Did It Again“, „Everytime“, „Piece of Me“, „Gimme More“ и „Hold It Against Me“.

Продажбата на музикални каталози се превърна в устойчива тенденция през последните години, като подобни сделки реализираха артисти като Стиви Никс, Шакира, групата KISS, Брус Спрингстийн, Фил Колинс и Боб Дилън. За много изпълнители това е начин да капитализират творческото си наследство при стабилни пазарни условия.

Решението на Бритни Спиърс идва две години след като тя заяви, че „никога повече няма да се върне в музикалната индустрия“. Последният ѝ студиен албум „Glory“ излезе през 2016 г., а през 2023 г. тя издаде съвместния сингъл „Mind Your Business“. Последното ѝ сценично участие беше през 2018 г. в рамките на турнето „Piece of Me“.

Певицата прекара 13 години под съдебно настойничество (2008–2021), период, който ограничаваше контрола ѝ върху личните и професионалните ѝ решения. След прекратяването му тя постепенно се оттегли от активната музикална дейност.

По информация на Us Weekly, в момента Бритни подкрепя музикалните амбиции на по-малкия си син Джейдън Джеймс Федърлайн, като му помага да се свърже с продуценти, с които самата тя е работила в миналото. Певицата има двама сина – Шон Престън и Джейдън Джеймс – от брака си с Кевин Федърлайн.

Сделката с Primary Wave бележи нов етап в управлението на творческото наследство на една от най-влиятелните попзвезди на последните три десетилетия.