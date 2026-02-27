Paramount предложи 111 милиарда долара за покупката на Warner Bros

Дългата надпревара за контрола над един от най-влиятелните медийни конгломерати в света навлезе в решителна фаза, след като Netflix официално се оттегли от преговорите за придобиване на Warner Bros. Discovery. Компанията отказа да увеличи офертата си от 82 млрд. долара, оставяйки поле за финализиране на сделката от страна на Paramount Skydance, оценявана на приблизително 111 млрд. долара.

Решението на Netflix бе потвърдено от съизпълнителните директори Тед Сарандос и Грег Питърс, които подчертаха, че стратегията на стрийминг гиганта остава „дисциплинирана“ и фокусирана върху устойчив растеж, а не върху мащабни придобивания на всяка цена. В индустрия, белязана от висока задлъжнялост след вълната от сливания през последното десетилетие – включително сливането на WarnerMedia и Discovery през 2022 г. – финансовата предпазливост се превърна в ключов фактор за инвеститорите.

Според пазарни анализатори, евентуалното придобиване от страна на Paramount Skydance, зад която стои фамилията Елисън, ще създаде нов медиен гигант с изключително широко портфолио – от стрийминг услуги и кабелни мрежи до спортни права и емблематични филмови каталози. В евентуалната обединена структура биха попаднали активи като HBO Max, правата върху доказано успешни франчайзи като "Хари Потър", както и мрежи като CNN и Discovery, които биха се комбинирали с активите на Paramount – включително CBS, Nickelodeon и Comedy Central.

Сделката обаче има и отчетлив политически контекст. Лари Елисън – технологичен предприемач и основател на Oracle – е сред основните поддръжници на Републиканската партия и е смятан за близък до Доналд Тръмп. В този контекст евентуалното преминаване на CNN под контрола на структура, свързана с Елисън, предизвиква тревога сред част от журналистическата общност. Главният изпълнителен директор на CNN Марк Томпсън призова служителите да не правят прибързани заключения, но вътрешни източници сочат притеснения относно възможни управленски и редакционни промени.

Допълнително внимание привлече информацията, че в ранните етапи на разговорите е участвал Джаред Къшнър, зет на Тръмп и бивш старши съветник в Белия дом, което засили спекулациите за политическо влияние върху медийния пейзаж.

Регулаторният процес остава ключово препятствие. Главният прокурор на Калифорния Роб Бонта публично заяви, че сделката подлежи на задълбочен контрол и не е „предрешен факт“. Очаква се Министерството на правосъдието на САЩ да извърши антимонополна проверка, а европейските регулатори също ще оценят потенциалното влияние върху конкуренцията на глобалния пазар на съдържание и стрийминг.

Ако получи одобрение, обединението ще пренареди силите в индустрията, в която вече доминират компании като Disney, Comcast и Amazon. За Netflix решението да се оттегли може да означава фокус върху органичен растеж, оригинално съдържание и международна експанзия, вместо участие в нова вълна от мегасливания.

Предстои да се види дали регулаторните органи ще дадат зелена светлина на сделката, която има потенциала да промени трайно баланса в световната медийна индустрия и да концентрира безпрецедентен обем съдържание и разпространителска мощ в ръцете на един конгломерат.