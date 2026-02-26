Гърдите на Бритни Спиърс изхвърчат от оскъдното ѝ дантелено бельо по време на танц (ВИДЕО)

Бритни Спиърс за пореден път шашна последователите си в социалните мрежи с ново танцово видео, публикувано в профила ѝ в Instagram, което предизвика вълна от коментари сред фенове и медии по света.

В клипа, качен в сряда и заснет в домашна обстановка, 44-годишната поп звезда танцува на фона на хита „Rockabye“ на Clean Bandit, облечена в лилаво дантелено боди. В един момент от видеото то се смъква, което налага бърза корекция от страна на изпълнителката. В публикуваната версия кадърът е редактиран, като оголеното ѝ зърно е прикрито с емоджи.

Бритни продължава танца си в характерния за нея стил – с енергични движения, завъртания и провокативна хореография. Макар този път да не използва реквизит, тя придружава публикацията с емоджита на нож и роза – препратка, която част от последователите ѝ тълкуваха като закачка към предишни видеа, в които тя танцуваше с ножове.

Подобен момент имаше и в началото на седмицата, когато певицата публикува друго видео, този път под звуците на „Bad Guy“ на Billie Eilish. И там част от кадрите бяха редактирани с емоджи, след като облеклото ѝ се размести по време на танца. Във въпросния клип Спиърс е облечена с черна минипола, ботуши и къс топ, който подчертава деколтето ѝ.

Понеделнишката публикация бе първото ѝ танцово видео от 18 януари насам. През последните седмици певицата не се включваше често онлайн, на фона на продължаващи спекулации относно състоянието ѝ и поведението ѝ в социалните мрежи.

В края на миналата година част от феновете ѝ изразиха притеснение след публикация, в която тя говореше за „страдание“ и „тъмнина“, придружена от танцово видео в леопардово боди. „Размисълът е полезен за душата… Понякога, когато се случват трудни неща, от тях произлизат добри уроци“, написа тогава тя, разсъждавайки за болката и личното израстване.

Междувременно Бритни финализира мащабна сделка за продажбата на музикалния си каталог – сделка на стойност деветцифрена сума, която затвърди финансовата ѝ независимост след края на продължилото 13 години съдебно настойничество, прекратено през 2021 г. Оттогава насам изпълнителката постепенно възстановява контрола върху професионалните и личните си решения. Наскоро тя заяви категорично, че няма намерение да се връща на сцената и певческата ѝ кариера е зад гърба ѝ.

През 2023 г. тя издаде мемоарите си „The Woman in Me“, които се превърнаха в международен бестселър и отново поставиха името ѝ в центъра на глобалния шоубизнес. Въпреки че към момента няма официално обявени музикални проекти, активността ѝ в социалните мрежи остава основният ѝ канал за комуникация с публиката.

Последните ѝ публикации отново предизвикаха разнопосочни реакции – от подкрепа и възхищение до притеснение.