Гърдите на Бритни Спиърс изхвърчат от оскъдното ѝ дантелено бельо по време на танц (ВИДЕО)

26 Февруари, 2026 14:31 2 541 11

Поп принцесата, която няма намерение да се връща към певческата си кариера, продължава с публикуването на танцови клипчета от дома си

Гърдите на Бритни Спиърс изхвърчат от оскъдното ѝ дантелено бельо по време на танц (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бритни Спиърс за пореден път шашна последователите си в социалните мрежи с ново танцово видео, публикувано в профила ѝ в Instagram, което предизвика вълна от коментари сред фенове и медии по света.

В клипа, качен в сряда и заснет в домашна обстановка, 44-годишната поп звезда танцува на фона на хита „Rockabye“ на Clean Bandit, облечена в лилаво дантелено боди. В един момент от видеото то се смъква, което налага бърза корекция от страна на изпълнителката. В публикуваната версия кадърът е редактиран, като оголеното ѝ зърно е прикрито с емоджи.

Публикация, споделена от Britney Spears (@britneyspears)

Бритни продължава танца си в характерния за нея стил – с енергични движения, завъртания и провокативна хореография. Макар този път да не използва реквизит, тя придружава публикацията с емоджита на нож и роза – препратка, която част от последователите ѝ тълкуваха като закачка към предишни видеа, в които тя танцуваше с ножове.

Подобен момент имаше и в началото на седмицата, когато певицата публикува друго видео, този път под звуците на „Bad Guy“ на Billie Eilish. И там част от кадрите бяха редактирани с емоджи, след като облеклото ѝ се размести по време на танца. Във въпросния клип Спиърс е облечена с черна минипола, ботуши и къс топ, който подчертава деколтето ѝ.

Понеделнишката публикация бе първото ѝ танцово видео от 18 януари насам. През последните седмици певицата не се включваше често онлайн, на фона на продължаващи спекулации относно състоянието ѝ и поведението ѝ в социалните мрежи.

В края на миналата година част от феновете ѝ изразиха притеснение след публикация, в която тя говореше за „страдание“ и „тъмнина“, придружена от танцово видео в леопардово боди. „Размисълът е полезен за душата… Понякога, когато се случват трудни неща, от тях произлизат добри уроци“, написа тогава тя, разсъждавайки за болката и личното израстване.

Междувременно Бритни финализира мащабна сделка за продажбата на музикалния си каталог – сделка на стойност деветцифрена сума, която затвърди финансовата ѝ независимост след края на продължилото 13 години съдебно настойничество, прекратено през 2021 г. Оттогава насам изпълнителката постепенно възстановява контрола върху професионалните и личните си решения. Наскоро тя заяви категорично, че няма намерение да се връща на сцената и певческата ѝ кариера е зад гърба ѝ.

През 2023 г. тя издаде мемоарите си „The Woman in Me“, които се превърнаха в международен бестселър и отново поставиха името ѝ в центъра на глобалния шоубизнес. Въпреки че към момента няма официално обявени музикални проекти, активността ѝ в социалните мрежи остава основният ѝ канал за комуникация с публиката.

Последните ѝ публикации отново предизвикаха разнопосочни реакции – от подкрепа и възхищение до притеснение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бритнито

    5 0 Отговор
    Няма да може да го събере до края!

    14:33 26.02.2026

  • 2 да питам

    4 2 Отговор
    Е , що не изхвръкнат на Марчето Знахаровна ?!

    14:39 26.02.2026

  • 3 Ами

    4 0 Отговор
    Няма да й гледам видите,шъ гледам на Азис.

    14:39 26.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Блазе му на койТ ги Фани ❗

    14:42 26.02.2026

  • 5 Реалист

    1 0 Отговор
    ПачЪ

    15:05 26.02.2026

  • 6 Съвет

    1 0 Отговор
    Пускай мишока и бегай да ги хващаш и помагаш за да не избягат Тишоо или те ,теб не те вълнуват а копнееш за тези на...Азиссс...

    15:08 26.02.2026

  • 7 Лабилна психика

    1 0 Отговор
    Шоубизнесът направи Бритни психически лабилна , сдъвка я , а след това я изплю като акула. Така ,че ен се оюудваме ,че си покава нянките напред -назад. Лошото е ,юе от музика можеше да печели и да се издържа, а от тези клипове едва ли. По-добре да си направи профил в Онлифенс и там да ги качва.

    Коментиран от #10

    15:16 26.02.2026

  • 8 в кратце

    1 0 Отговор
    Има си гърди,показва си ги Британи Спеарс. Да е жива и здрава жената!

    15:28 26.02.2026

  • 9 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Аз танци не видях, само конвулсии на психично болен индивид

    15:40 26.02.2026

  • 10 никой не я е правил таква

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лабилна психика":

    тя си беше таква още от малка

    15:50 26.02.2026

  • 11 Да, да

    0 0 Отговор
    Тази защо ми прилича на Пулевица Андрейка.

    16:13 26.02.2026