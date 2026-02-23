Новини
Любопитно »
Нова двойка от "Ергенът"? Красимир и Анна-Шермин се появиха заедно (СНИМКИ)

Нова двойка от "Ергенът"? Красимир и Анна-Шермин се появиха заедно (СНИМКИ)

23 Февруари, 2026 13:58 1 881 18

  • ергенът-
  • ергенът: любов в рая-
  • красимир-
  • анна-шермин-
  • двойка-
  • риалити-
  • награди

Двойката, която ту се събираше, ту се разделяше в "Ергенът: Любов в рая" се появи заедно на светско събитие

Нова двойка от "Ергенът"? Красимир и Анна-Шермин се появиха заедно (СНИМКИ) - 1
Кадър: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Появата на неочакваната двойка от "Ергенът: Любов в рая" Красимир и Анна-Шермин на светско събитие разпали нови слухове около отношенията им. Двамата се появиха заедно на наградите "Реалити лица на годината" и си тръгнаха с призове, но най-голямата интрига се оказа не отличията, а поведението им един към друг.

Красимир получи две отличия – „Най-надарен Ерген“ и „Дон Жуан на годината“, с което се превърна в един от най-коментираните гости на вечерта. Неговата спътница Анна-Шермин също си тръгна с приз – „Най-популярен участник в Ергенът: Любов в Рая“.

Нова двойка от "Ергенът"? Красимир и Анна-Шермин се появиха заедно (СНИМКИ)

По време на речта си Шермин изнесе дълго обръщение, в което говори на няколко езика и сподели любопитни лични факти за себе си. В един момент тя призова публиката за аплодисменти, но реакцията в залата била сдържана. Според присъстващи водещата деликатно я подканила да приключи, за да продължи програмата с останалите наградени, пише Шоу Блиц.

Най-много коментари предизвика близостта между Красимир и Шермин през цялата вечер. Свидетели твърдят, че двамата изглеждали особено близки, което веднага породило шушукания, че може би са подновили отношенията си.

Към момента обаче няма официално потвърждение дали двамата действително са отново заедно. Както стана ясно след края на шоуто Красимир и тогавашната му избраница Киара не останаха дълго заедно, а отношенията им бяха меко казано напрегнати по време на гостуването им в "Преди обед" след финала.

За сметка на това общи снимки на Анна-Шермин и Краси вече обикалят социалните мрежи и предизвикват бурни реакции сред феновете, които се чудят дали стават свидетели на нова глава в историята на двойката, която ту не можеше един без друг, ту не се понасяше по време на шоуто.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И френски

    17 0 Отговор
    На тази бройка няма ли кой да и спомене, че на светско събитие по долни гащи не е много прилично да се ходи? Може да не е забелязала, че е забравила да надене поличката си.

    14:11 23.02.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    14 0 Отговор
    Селските пръчки винаги ги влече към гербави мутри и сводници 😉😏

    14:16 23.02.2026

  • 3 Странно

    13 0 Отговор
    Ужким светски личности, а пък силно неприятни!!!

    Коментиран от #5

    14:20 23.02.2026

  • 4 Гостъ

    14 0 Отговор
    Силно неприятни боклуци. Долни човечета. Гнус. Защо ги публикувате даже не знам.

    14:24 23.02.2026

  • 5 Дарко

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Странно":

    Тези са светски личности, защото им светят карантиите инак как ще им ги измерят?

    14:24 23.02.2026

  • 6 Откровен

    2 0 Отговор
    Дреме му на моят Янко

    14:26 23.02.2026

  • 7 В края на рая

    11 0 Отговор
    Това е дъното на дъното на дъното, сезон пети. Дори Биг Брадър с тризначките от Перник или Стойка Пипирудата беше по-интересно.

    Коментиран от #15

    14:28 23.02.2026

  • 8 Нищо

    7 0 Отговор
    Не се променя с времето - едни ги бичиме и изхвърляме, други ги развеждат насам натам и драпат да се женят за тях!

    14:54 23.02.2026

  • 9 Цвете

    4 0 Отговор
    ДА ПОПИТАМ, ЗАЩО ИЗОБЩО Е ОБЛЕЧЕНА? И ПОДГЛАСНИЧКАТА И И ТЯ ВЪРТИ ЗАДНИК. 😿🙀😹

    15:10 23.02.2026

  • 10 моми и ергени

    3 0 Отговор
    Вместо "Красавицата и звярът" се заформя нова приказка "Ергенът и чудовището".

    15:19 23.02.2026

  • 11 ПиПи

    3 0 Отговор
    И като не се понасяш с някого,как можеш да се събереш с него или с нея? А?!

    15:30 23.02.2026

  • 12 Махалата

    1 0 Отговор
    Шермин досущ като от махалата, да не говорим ,че е с къси крайници , има ли метър и двадесет височина туй джудже? На Красимир явно са му платили да се покаже с недоразумение на природата за това върви с наведена глава.

    16:00 23.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шоо

    3 0 Отговор
    Тъпаци на годината тия двамата.

    16:06 23.02.2026

  • 15 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "В края на рая":

    Поне бЕха автентични, хахаха. Дека са ми пръстените,ма? Хахаха.

    16:31 23.02.2026

  • 16 Гичка

    1 0 Отговор
    Колко и е айкюто на тая кифличка?

    16:33 23.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ха, ха

    1 0 Отговор
    Това не са светски личности това са убитаците на нацията.

    17:46 23.02.2026