Нова двойка от "Ергенът"? Красимир и Анна-Шермин се появиха заедно (СНИМКИ)

Появата на неочакваната двойка от "Ергенът: Любов в рая" Красимир и Анна-Шермин на светско събитие разпали нови слухове около отношенията им. Двамата се появиха заедно на наградите "Реалити лица на годината" и си тръгнаха с призове, но най-голямата интрига се оказа не отличията, а поведението им един към друг.

Красимир получи две отличия – „Най-надарен Ерген“ и „Дон Жуан на годината“, с което се превърна в един от най-коментираните гости на вечерта. Неговата спътница Анна-Шермин също си тръгна с приз – „Най-популярен участник в Ергенът: Любов в Рая“.

По време на речта си Шермин изнесе дълго обръщение, в което говори на няколко езика и сподели любопитни лични факти за себе си. В един момент тя призова публиката за аплодисменти, но реакцията в залата била сдържана. Според присъстващи водещата деликатно я подканила да приключи, за да продължи програмата с останалите наградени, пише Шоу Блиц.

Най-много коментари предизвика близостта между Красимир и Шермин през цялата вечер. Свидетели твърдят, че двамата изглеждали особено близки, което веднага породило шушукания, че може би са подновили отношенията си.

Към момента обаче няма официално потвърждение дали двамата действително са отново заедно. Както стана ясно след края на шоуто Красимир и тогавашната му избраница Киара не останаха дълго заедно, а отношенията им бяха меко казано напрегнати по време на гостуването им в "Преди обед" след финала.

За сметка на това общи снимки на Анна-Шермин и Краси вече обикалят социалните мрежи и предизвикват бурни реакции сред феновете, които се чудят дали стават свидетели на нова глава в историята на двойката, която ту не можеше един без друг, ту не се понасяше по време на шоуто.