Леонардо ди Каприо за пръв път взе Витория Черети на наградите „Оскар“ (ВИДЕО)

Носителят на „Оскар“ Леонардо ди Каприо се появи на тазгодишната церемония на Наградите "Оскар" в компанията на италианския супермодел Витория Черети – знак, че връзката им постепенно се превръща в една от най-сериозните му до този момент. Това е първият път, когато актьорът води Черети на най-голямото събитие в холивудския календар, което допълнително засили интереса към отношенията им.

27-годишната Черети и 51-годишният Ди Каприо бяха свързани за първи път през лятото на 2023 г., когато двамата бяха забелязани заедно в Ибиса, а по-късно и на редица светски събития в Европа и САЩ. Оттогава насам двойката постепенно започна да се появява заедно на публични прояви, включително по време на филмовия фестивал в Канския филмов фестивал и на модни събития в Милано и Париж.

По време на церемонията тази година Витория Черети привлече вниманието в залата с ефектна кървавочервена рокля и елегантно прибрана коса. Макар че двамата не преминаха заедно по червения килим – практика, която Лео често следва, за да запази личния си живот извън светлините на прожекторите – моделът седеше до актьора по време на церемонията и не остана незабелязана от камерите.

Черети е едно от най-разпознаваемите имена в съвременната мода. Италианката е дефилирала за водещи модни къщи като Chanel, Versace и Prada и е участвала в десетки международни кампании и корици на списания. През последните години тя се утвърди като едно от водещите лица на европейската модна сцена, а присъствието ѝ на големи холивудски събития показва нарастващото ѝ влияние и извън света на модата.

За Леонардо Ди Каприо появата с партньорка на церемонията на „Оскар“-ите е сравнително рядко явление. Последният път, когато актьорът присъства на наградите в компанията на своя половинка, беше през 2020 г., когато се появи с модела и актриса Камила Мороне. Двамата бяха заедно няколко години, преди връзката им да приключи през 2022 г.

