Новини
Любопитно »
Леонардо ди Каприо за пръв път взе Витория Черети на наградите „Оскар“ (ВИДЕО)

16 Март, 2026 12:58 886 3

  • леонардо ди каприо-
  • актьор-
  • гадже-
  • червен килим-
  • оскари-
  • награди-
  • награди оскар-
  • витория черети

Двамата са заедно от близо 3 години, а това е първата им подобна публична поява заедно

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Носителят на „Оскар“ Леонардо ди Каприо се появи на тазгодишната церемония на Наградите "Оскар" в компанията на италианския супермодел Витория Черети – знак, че връзката им постепенно се превръща в една от най-сериозните му до този момент. Това е първият път, когато актьорът води Черети на най-голямото събитие в холивудския календар, което допълнително засили интереса към отношенията им.

27-годишната Черети и 51-годишният Ди Каприо бяха свързани за първи път през лятото на 2023 г., когато двамата бяха забелязани заедно в Ибиса, а по-късно и на редица светски събития в Европа и САЩ. Оттогава насам двойката постепенно започна да се появява заедно на публични прояви, включително по време на филмовия фестивал в Канския филмов фестивал и на модни събития в Милано и Париж.

По време на церемонията тази година Витория Черети привлече вниманието в залата с ефектна кървавочервена рокля и елегантно прибрана коса. Макар че двамата не преминаха заедно по червения килим – практика, която Лео често следва, за да запази личния си живот извън светлините на прожекторите – моделът седеше до актьора по време на церемонията и не остана незабелязана от камерите.

Черети е едно от най-разпознаваемите имена в съвременната мода. Италианката е дефилирала за водещи модни къщи като Chanel, Versace и Prada и е участвала в десетки международни кампании и корици на списания. През последните години тя се утвърди като едно от водещите лица на европейската модна сцена, а присъствието ѝ на големи холивудски събития показва нарастващото ѝ влияние и извън света на модата.

За Леонардо Ди Каприо появата с партньорка на церемонията на „Оскар“-ите е сравнително рядко явление. Последният път, когато актьорът присъства на наградите в компанията на своя половинка, беше през 2020 г., когато се появи с модела и актриса Камила Мороне. Двамата бяха заедно няколко години, преди връзката им да приключи през 2022 г.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 0 Отговор
    Тоя Глъв нацистки поздрав ли прави?

    13:09 16.03.2026

  • 2 ти да видиш

    3 0 Отговор
    Его е и у.....ми!

    13:33 16.03.2026

  • 3 Див селянин

    1 0 Отговор
    Отъ остай да потъне тоа кораб 6а?

    13:40 16.03.2026