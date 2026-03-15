Никол Кидман се подготвя за "Оскар"-ите като ходи на църква преди церемонията

Никол Кидман се подготвя за "Оскар"-ите като ходи на църква преди церемонията

15 Март, 2026 14:34 601 5

"Центрира ме", поясни актрисата, която ще връчва награда в неделя вечер

Никол Кидман се подготвя за "Оскар"-ите като ходи на църква преди церемонията
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Никол Кидман разкри, че подготовката ѝ за вечерта на наградите Оскар не следва типичния холивудски сценарий с тренировки и спа процедури, а започва с посещение в църква.

По време на традиционната вечеря преди церемонията, организирана от Chanel и продуцента Чарлз Финч в Polo Lounge, Кидман сподели, че посещението на църква е неизменна част от неделния ѝ ден, дори когато вечерта ѝ предстои да излезе на сцената на най-престижната филмова церемония.

„Звучи странно, но сутринта ще отида на църква“, каза актрисата. „Ще трябва да го вместим в програмата, но това ме центрира. Така започвам всяка неделя.“

Никол Кидман е сред звездите, които тази година ще връчват награди на сцената на Dolby Theatre, където ще се проведе церемонията. Събитието ще бъде водено от телевизионния водещ и комик Конан О’Брайън и ще се излъчва по ABC, както и чрез стрийминг платформата Hulu.

На вечерята на Chanel актрисата беше придружена от двете си дъщери – Съндей Роуз Кидман Урбан и Фейт Маргарет Кидман Урбан, които обаче няма да присъстват на самата церемония или на последващите партита. „Не, това е неделна вечер“, обясни тя. „Те са във ваканция, но вероятно всички ще се приберем у дома, ще си взема вана и ще си легнем.“

След кратка пауза актрисата се пошегува, че може би все пак ще се появи на някое от традиционните следцеремониални събития. „Може и да отида на някое парти… Всъщност трябва да отида“, добави тя с усмивка.

Годишната вечеря на Chanel и Чарлз Финч е едно от най-популярните събития в Холивуд в навечерието на Оскар и традиционно събира част от най-големите имена в киноиндустрията. Сред гостите тази година бяха актьорите Джеси Бъкли, Теяна Тейлър, Кристен Стюарт, Хавиер Бардем и Сигорни Уивър, както и рок легендата Мик Джагър и актрисата Шарън Стоун.

На събитието присъстваха още композиторката Даян Уорън, актрисата Лили-Роуз Деп, Оливия Мън и главният изпълнителен директор на Netflix Тед Сарандос. Сред останалите гости бяха Мая Рудолф, Ел Фанинг, Реге-Жан Пейдж, Джоел Еджъртън, както и режисьорите Клинт Бентли и Джош Сафди.

Церемонията по връчването на наградите на Американската академия за кинематографично изкуство и наука ще се проведе на 15 март и ще отличи най-добрите филмови постижения за изминалата година.


Подобни новини


  • 1 Алберт Айнстийн

    6 0 Отговор
    Вече не мога да погледна, която и да е "звезда", без да си го помисля, абе тоя/тая/това/тези, дали не фигурират в едни досиета, дето толкова време отказват да ги разсекретят напълно, та да видим как стоят нещата реално. Защото всички тези хора, участват в разни сълзливи филми, които и децата ни гледат. И във филмите все са високоморални, ултрачестни, и мегасправедливи, а в действителност? Как да разберем?

    14:43 15.03.2026

  • 2 Лавей

    5 0 Отговор
    Да, Никол реводно идва в Църката на Сатаната.

    14:58 15.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Уайдшът

    2 0 Отговор
    На коя църква ходи?

    15:56 15.03.2026

  • 5 Е напълно нормално

    0 0 Отговор
    все пак дълго време бе омъжена за сектант 🤙

    16:03 15.03.2026