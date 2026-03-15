Никол Кидман се подготвя за "Оскар"-ите като ходи на църква преди церемонията

Актрисата Никол Кидман разкри, че подготовката ѝ за вечерта на наградите Оскар не следва типичния холивудски сценарий с тренировки и спа процедури, а започва с посещение в църква.

По време на традиционната вечеря преди церемонията, организирана от Chanel и продуцента Чарлз Финч в Polo Lounge, Кидман сподели, че посещението на църква е неизменна част от неделния ѝ ден, дори когато вечерта ѝ предстои да излезе на сцената на най-престижната филмова церемония.

„Звучи странно, но сутринта ще отида на църква“, каза актрисата. „Ще трябва да го вместим в програмата, но това ме центрира. Така започвам всяка неделя.“

Никол Кидман е сред звездите, които тази година ще връчват награди на сцената на Dolby Theatre, където ще се проведе церемонията. Събитието ще бъде водено от телевизионния водещ и комик Конан О’Брайън и ще се излъчва по ABC, както и чрез стрийминг платформата Hulu.

На вечерята на Chanel актрисата беше придружена от двете си дъщери – Съндей Роуз Кидман Урбан и Фейт Маргарет Кидман Урбан, които обаче няма да присъстват на самата церемония или на последващите партита. „Не, това е неделна вечер“, обясни тя. „Те са във ваканция, но вероятно всички ще се приберем у дома, ще си взема вана и ще си легнем.“

След кратка пауза актрисата се пошегува, че може би все пак ще се появи на някое от традиционните следцеремониални събития. „Може и да отида на някое парти… Всъщност трябва да отида“, добави тя с усмивка.

Годишната вечеря на Chanel и Чарлз Финч е едно от най-популярните събития в Холивуд в навечерието на Оскар и традиционно събира част от най-големите имена в киноиндустрията. Сред гостите тази година бяха актьорите Джеси Бъкли, Теяна Тейлър, Кристен Стюарт, Хавиер Бардем и Сигорни Уивър, както и рок легендата Мик Джагър и актрисата Шарън Стоун.

На събитието присъстваха още композиторката Даян Уорън, актрисата Лили-Роуз Деп, Оливия Мън и главният изпълнителен директор на Netflix Тед Сарандос. Сред останалите гости бяха Мая Рудолф, Ел Фанинг, Реге-Жан Пейдж, Джоел Еджъртън, както и режисьорите Клинт Бентли и Джош Сафди.

Церемонията по връчването на наградите на Американската академия за кинематографично изкуство и наука ще се проведе на 15 март и ще отличи най-добрите филмови постижения за изминалата година.