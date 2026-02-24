Шарън Озбърн се мести в САЩ, не може да понесе живота в Бирмингам без Ози

Шарън Озбърн е взела трудното решение да раздели времето си между Великобритания и Съединените щати след смъртта на съпруга си, рок легендата Ози Озбърн. Фронтменът на Black Sabbath почина на 22 юли от сърдечна недостатъчност, едва две седмици след прощалния концерт с оригиналния състав на групата на стадион „Вила Парк“ в Бирмингам.

76-годишният музикант бе погребан в частните терени на имението Welders House в графство Бъкингамшър – сграда от II степен на културно наследство, закупена от него и Шарън през 1993 г., малко преди семейството да се премести в Лос Анджелис. Въпреки че гробът му остава във Великобритания, трите им деца – Ейми, Джак и Кели – заедно с петте му внуци, живеят в Калифорния.

След като прекара коледните празници в Лос Анджелис със семейството си, 72-годишната Шарън е решила да прекарва поне половината от годината на Западното крайбрежие, разделяйки времето си между британския дом и нов апартамент в САЩ. Според публикации в британски медии, не е изключено решението ѝ впоследствие да стане постоянно.

Близки до семейството посочват, че Шарън трудно понася раздялата с внуците си – дъщерите на Джак Озбърн Пърл, Анди Роуз, Мини Теодора и Мейпъл Артемис, както и малкия син на Кели – Сидни. През последните години тя поддържа активни професионални и социални контакти в Лос Анджелис, където семейството живя близо две десетилетия. Именно там бе заснет и риалити форматът „The Osbournes“ (2002–2005), който се превърна в културен феномен и излъчваше ежедневието на семейството в дома им в престижния квартал Ханкок Парк, Бевърли Хилс.

Въпреки дългогодишния живот в САЩ, Ози Озбърн, роден в Астън, Бирмингам, не криеше желанието си да се завърне в родината си. С влошаването на здравословното му състояние двойката обяви за продажба имота си в Калифорния на стойност 18 милиона долара, а Шарън предприема мащабни реконструкции в британското имение, за да отговори на медицинските му нужди. Сред подобренията бяха рехабилитационно крило, жилище за медицински персонал, зала за упражнения и рехабилитация, арт студио и спа зона. Инсталирани бяха и допълнителни мерки за сигурност, включително ограда с височина 2,4 метра и модернизирана система за видеонаблюдение.

Първоначално семейството планираше да се завърне окончателно във Великобритания през 2024 г., като работеше по десетсерийна риалити продукция „Home To Roost“, документираща завръщането им. Здравословното състояние на Ози обаче забави плановете, а окончателното им преместване стана факт едва миналото лято, малко преди последното му участие с Black Sabbath. На сцената тогава към него се присъединиха Тони Айоми, Терънс „Гийзър“ Бътлър и Бил Уорд.

Седмици по-късно Ози почина в дома си от инфаркт. Смъртта му предизвика широка вълна от почит в музикалния свят. По време на церемонията по връчването на наградите „Грами“ през 2026 г. Шарън присъства заедно с децата си Джак и Кели, а по време на сегмента „In Memoriam“ се разплака при изпълнението на класиката „War Pigs“ от Пост Малоун, Слаш, Дъф МакКейгън, Чад Смит и Андрю Уот.

В социалните мрежи Шарън Озбърн отбеляза първия си Ден на влюбените без съпруга си, публикувайки снимка на преплетените им ръце с краткия надпис „Forever Valentine“ и символ на безкрайността. Кели Озбърн също сподели откровен текст за скръбта си, описвайки я като „тежка, жестока и безмилостна“, признание за дълбоката лична загуба, която семейството продължава да преживява.