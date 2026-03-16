Гуинет Полтроу се появи на "Оскар"-ите с рокля с опасно висока цепка (СНИМКИ)

Актрисата Гуинет Полтроу привлече вниманието на церемонията на Наградите на Академията през 2026 г., появявайки се на червения килим в рискова, но елегантна вечерна рокля от колекцията на Giorgio Armani Privé. 53-годишната звезда, която участва във филма "Върховният Марти", избра модел в цвят слонова кост без презрамки, изработен от копринена материя, съчетаващ класическа холивудска естетика с по-смели дизайнерски елементи - толкова висока цепка, която почти разкри най-интимните части от тялото ѝ или поне показа, че тя не носи бельо.

На пръв поглед роклята следва традиционната линия на т.нар. „стар Холивуд“, но страничните цепки разкриха по-съвременен силует, допълнен от блестящи прозрачни панталони под основния слой на тоалета. Визията бе завършена с впечатляващо колие от платина и 18-каратово жълто злато на Tiffany & Co.. Бижуто значително се различава от това, което героинята на Полтроу носи във филма, където то е част от сценичния реквизит.

Актрисата допълни визията си и с други бижута на Tiffany & Co., включително платинени пръстени и обеци с диаманти, като камъните в тях надхвърлят съответно четири и осем карата.

Гуинет Полтроу не беше сред номинираните тази година, но връчи награда по време на церемонията.

Филмът "Върховният Марти" получи значително признание от Академията с общо девет номинации, включително за най-добър филм. Сред номинираните са и партньорите на екстравагантната актриса – Тимъти Шаламе, номиниран за най-добра мъжка роля, както и режисьорът Джош Сафди, който получи номинации за режисура, сценарий и монтаж.

В лентата Гуинет Полтроу играе холивудската актриса Кей Стоун – персонаж от епохата на класическата филмова индустрия. Според екипа на продукцията стилът на героинята, вдъхновен от блясъка на златната ера на киното, намира отражение и в избора на вечерна визия за тазгодишната церемония. Гримьорът Кайра Панченко разкри в интервю за Page Six Style, че във филма има и сцена, в която Полтроу се появява без грим – момент, заснет след душ, в който актрисата носи единствено продукти на своята лайфстайл марка Goop.

Присъствието на Гуинет Полтроу на церемонията бележи и рядка поява на актрисата на „Оскар“-ите през последните години. За последно тя присъства на наградите през 2015 г., когато се появи с розова рокля с едно рамо на Ralph & Russo – модел, който в момента е предложен на търг за колекционери и почитатели на актрисата.

По-рано през 2026 г. Полтроу се появи и на церемонията на Наградите на Гилдията на филмовите актьори. Месец по-рано актрисата привлече внимание и на Международния филмов фестивал в Санта Барбара.