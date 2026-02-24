Руди Фьолер: Дискусиите за бойкот на Мондиал 2026 са безсмислени

Дискусиите за бойкот на Световното първенство по футбол през тази година са безсмислени, заяви директорът на националния отбор на Германия Руди Фьолер. Те възникнаха около публичните изяви на президента на САЩ Доналд Тръмп относно статута на автономната датска територия Гренландия и военната операция на страната във Венецуела.

САЩ ще бъде домакин на Световното първенство съвместно с Канада и Мексико.

"Няма смисъл от тези дискусии. Не постигаме нищо и само вредим на спортистите", заяви Фьолер по време на конференция, организирана от агенция ДПА в Берлин. Той припомни, че някои държави бойкотираха Олимпийските игри в Москва през 1980 и в Лос Анджелис през 1984, но не постигнаха много.

"Винаги съм бил против бойкотирането, защото само по себе си то не постига нищо. Ние ще бъдем там, за да играем футбол", каза още Фьолер, цитиран от ДПА.