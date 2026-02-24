Новини
Руди Фьолер: Дискусиите за бойкот на Мондиал 2026 са безсмислени

24 Февруари, 2026 17:18 775 1

Те възникнаха около публичните изяви на президента на САЩ Доналд Тръмп относно статута на автономната датска територия Гренландия и военната операция на страната във Венецуела

Руди Фьолер: Дискусиите за бойкот на Мондиал 2026 са безсмислени - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дискусиите за бойкот на Световното първенство по футбол през тази година са безсмислени, заяви директорът на националния отбор на Германия Руди Фьолер. Те възникнаха около публичните изяви на президента на САЩ Доналд Тръмп относно статута на автономната датска територия Гренландия и военната операция на страната във Венецуела.

САЩ ще бъде домакин на Световното първенство съвместно с Канада и Мексико.

"Няма смисъл от тези дискусии. Не постигаме нищо и само вредим на спортистите", заяви Фьолер по време на конференция, организирана от агенция ДПА в Берлин. Той припомни, че някои държави бойкотираха Олимпийските игри в Москва през 1980 и в Лос Анджелис през 1984, но не постигнаха много.

"Винаги съм бил против бойкотирането, защото само по себе си то не постига нищо. Ние ще бъдем там, за да играем футбол", каза още Фьолер, цитиран от ДПА.


  • 1 Фейк на часа

    7 0 Отговор
    Всъщност, нашият национален футболен отбор отдавна бойкотира всички световни и европейски първенства. Бойкотът, както изглежда, ще продължи дълго време.

    18:14 24.02.2026

