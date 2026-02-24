Новини
Синът на Роб Райнър застана пред съда, пледира невинен за убийството на родителите си (СНИМКИ)

24 Февруари, 2026 14:01 863 0

Мишел и Роб Райнър бяха открити намушкани до смърт, а за убийството им бе задържан синът им Ник, който от години води борба със зависимостта от наркотици

Синът на Роб Райнър застана пред съда, пледира невинен за убийството на родителите си (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ник Райнър се призна за невинен по обвиненията за убийството на родителите си – режисьора Роб Райнър и съпругата му Мишел Сингър Райнър.

32-годишният син на покойния кинематографист се яви в понеделник пред съд в центъра на Лос Анджелис за официалното си привличане като обвиняем по две обвинения в убийство от първа степен. Това бе първата му публична поява в съдебната зала след повдигането на обвиненията.

Ник Райнър бе облечен в кафяв затворнически гащеризон, с оковани ръце по време на заседанието. Свидетели описват външния му вид като изтощен – с хлътнали очи и обръсната глава. През по-голямата част от изслушването той остана без емоционална реакция, като в един момент според присъстващи краткотрайна усмивка се е появила на лицето му.

Синът на Роб Райнър застана пред съда, пледира невинен за убийството на родителите си (СНИМКИ)

Обвиняемият бе представляван от служебния защитник Кимбърли Грийн и разговаря с нея през защитна плексигласова преграда. При запитване от съдията дали се отказва от правото си на бързо предварително изслушване, той отговори утвърдително. Следващото му явяване в съда е насрочено за 29 април.

Синът на режисьора е задържан без право на гаранция в изолация в ареста Twin Towers Correctional Facility. При евентуална присъда той е изправен пред максимално наказание – доживотен затвор без право на условно освобождаване или смъртна присъда.

Той бе арестуван и обвинен по две обвинения в убийство от първа степен при утежняващо обстоятелство – извършване на множество убийства – след като на 14 декември Роб Райнър, на 78 години, и Мишел Сингър Райнър, на 70 години, бяха открити намушкани до смърт в дома си в Брентууд. Съдебномедицинската служба на окръг Лос Анджелис потвърди, че причината за смъртта са „множество наранявания, причинени от остър предмет“, а случаят бе определен като убийство.

Три дни след ареста си Ник Райнър се яви за първи път пред съда, облечен в специална дреха за предотвратяване на самонараняване. При следващото заседание той вече не носеше подобно облекло.

По данни на американски медии, обвиняемият от години се е борил със зависимост към наркотици и е преминавал многократно през рехабилитационни програми. Преди смъртта на родителите му е бил диагностициран с шизофрения. В документален филм, излъчен през януари, източници твърдят, че промени в медикаментозната му терапия и значително наддаване на тегло са довели до нестабилно и опасно поведение.

Братът и сестрата на обвиняемия – Джейк Райнър, на 34 години, и Роми Райнър, на 28 години – избягват публични изяви след трагедията. Те не присъстваха на последното съдебно заседание.

Близък приятел на Роб Райнър, операторът Бари Марковиц, заяви пред медии, че седмици преди трагедията атмосферата в дома на семейството е изглеждала „напълно нормална“. По думите му Ник е изглеждал „във възход“ и е участвал в ежедневните дейности в домакинството, без видими признаци на напрежение.

Разследването по случая продължава, а съдебният процес предстои да установи фактите около едно от най-шокиращите престъпления в последните години в развлекателната индустрия на САЩ.


