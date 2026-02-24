Синът на Роб Райнър застана пред съда, пледира невинен за убийството на родителите си (СНИМКИ)

Ник Райнър се призна за невинен по обвиненията за убийството на родителите си – режисьора Роб Райнър и съпругата му Мишел Сингър Райнър.

32-годишният син на покойния кинематографист се яви в понеделник пред съд в центъра на Лос Анджелис за официалното си привличане като обвиняем по две обвинения в убийство от първа степен. Това бе първата му публична поява в съдебната зала след повдигането на обвиненията.

Ник Райнър бе облечен в кафяв затворнически гащеризон, с оковани ръце по време на заседанието. Свидетели описват външния му вид като изтощен – с хлътнали очи и обръсната глава. През по-голямата част от изслушването той остана без емоционална реакция, като в един момент според присъстващи краткотрайна усмивка се е появила на лицето му.

Обвиняемият бе представляван от служебния защитник Кимбърли Грийн и разговаря с нея през защитна плексигласова преграда. При запитване от съдията дали се отказва от правото си на бързо предварително изслушване, той отговори утвърдително. Следващото му явяване в съда е насрочено за 29 април.

Синът на режисьора е задържан без право на гаранция в изолация в ареста Twin Towers Correctional Facility. При евентуална присъда той е изправен пред максимално наказание – доживотен затвор без право на условно освобождаване или смъртна присъда.

Той бе арестуван и обвинен по две обвинения в убийство от първа степен при утежняващо обстоятелство – извършване на множество убийства – след като на 14 декември Роб Райнър, на 78 години, и Мишел Сингър Райнър, на 70 години, бяха открити намушкани до смърт в дома си в Брентууд. Съдебномедицинската служба на окръг Лос Анджелис потвърди, че причината за смъртта са „множество наранявания, причинени от остър предмет“, а случаят бе определен като убийство.

Три дни след ареста си Ник Райнър се яви за първи път пред съда, облечен в специална дреха за предотвратяване на самонараняване. При следващото заседание той вече не носеше подобно облекло.

По данни на американски медии, обвиняемият от години се е борил със зависимост към наркотици и е преминавал многократно през рехабилитационни програми. Преди смъртта на родителите му е бил диагностициран с шизофрения. В документален филм, излъчен през януари, източници твърдят, че промени в медикаментозната му терапия и значително наддаване на тегло са довели до нестабилно и опасно поведение.

Братът и сестрата на обвиняемия – Джейк Райнър, на 34 години, и Роми Райнър, на 28 години – избягват публични изяви след трагедията. Те не присъстваха на последното съдебно заседание.

Близък приятел на Роб Райнър, операторът Бари Марковиц, заяви пред медии, че седмици преди трагедията атмосферата в дома на семейството е изглеждала „напълно нормална“. По думите му Ник е изглеждал „във възход“ и е участвал в ежедневните дейности в домакинството, без видими признаци на напрежение.

Разследването по случая продължава, а съдебният процес предстои да установи фактите около едно от най-шокиращите престъпления в последните години в развлекателната индустрия на САЩ.