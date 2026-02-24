Новини
Съдят звезда на ПСЖ за изнасилване

24 Февруари, 2026 17:45 1 095 1

Защитникът ще трябва да защитава невинността си по отношение на предполагаем инцидент, случил се в дома му през февруари 2023 г., за който млада жена подаде оплакване в полицията

Съдят звезда на ПСЖ за изнасилване - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на ПСЖ Ашраф Хакими ще бъде съден за изнасилване, потвърди адвокатът му пред AFP. Защитникът ще трябва да защитава невинността си по отношение на предполагаем инцидент, случил се в дома му през февруари 2023 г., за който млада жена подаде оплакване в полицията.

Жертвата заяви, че играчът на ПСЖ я е докоснал на неподходящо място, а след това я е изнасилил.

След като мароканският играч беше обвинен, той реагира в социалните мрежи. „В днешно време обвинението в изнасилване е достатъчно, за да оправдае съдебен процес, дори когато го отричам и всичко доказва, че е невярно. Това е също толкова несправедливо към невинните, колкото и към искрените жертви. Спокойно очаквам този процес, който ще позволи истината да излезе наяве публично“, написа той.

През юли прокуратурата в Нантер поиска повдигане на обвинение срещу Ашраф Хакими, след като по време на разследването бе установиено, че има достатъчно доказателства, за да бъде играчът изправен пред съд. Искането беше разгледано от съд в О-дьо-Сен, който във вторник официално разпореди най-добрият африкански играч в момента да бъде съден.

От началото на разследването Ашраф твърди, че е невинен. В интервю преди месеци той недвусмислено заяви, че не е направил нищо нередно и че производството е опетнило репутацията му.

Адвокатът на жалбоподателката реагира категорично, твърдейки, че сексуалното посегателство наистина е извършено. „Разследването и съдебното производство предоставиха всички необходими доказателства, за да се характеризира престъплението - изнасилване, понесено от моята клиентка. Нищо в това досие не подсказва дори за най-малък опит за изнудване. Г-н Хакими се опитва да извади контрааргумент, нещо, с което сме свикнали в случаите на сексуално насилие. Но това просто не издържа на критики“, каза юристът.


  • 1 Не разбирам

    2 0 Отговор
    Една жена като отива в къща на ерген, защо си мисли че ще играят табла? Или отива да я изнасилят за да гушне някое милионче. Освен това тя не чете ли в интернет какви са африканците? Не че белите са по-добри, но все пак табла няма да се играе.

    19:58 24.02.2026

