Дениз Хайрула изненада: Омъжи се в Тайланд! (СНИМКИ)

Дениз Хайрула, която остана на второ място в първия сезон на "Ергенът", изненада всички като обяви, че е вдигнала сватба в екзотичен Тайланд!

Новината гръмна, след като самата тя публикува кадри от сватбения ден, определяйки го като "най-щастливия в живота ѝ".

Дениз замина за Тайланд преди седмици, а отсъствието ѝ от социалните мрежи предизвика куп въпроси сред последователите ѝ. А истината лъсна на 25 февруари – датата, на която тя се е венчала и вече е омъжена жена.

На сторитата, публикувани в профила ѝ, я виждаме в булчинска рокля, сред зеленина и палми, а до нея стои млад мъж, чието име засега остава в тайна. Въпреки че показа моменти от сватбата, Дениз реши да не разкрива кой е мъжът до нея.

"Сигурна съм, че това, което ще ви издам, ще ви шокира, но тепърва следете сторитата ми… Засега ще кажа само, че тези дни бях страшно заета с подготовката на най-щастливия ми ден", написа тя, предизвиквайки голямо любопитство в мрежата.

Дениз два пъти търсеше любовта в "Ергенът", но и двата пъти си тръгна без избраник, въпреки че второто ѝ участие у завърши щастливо, но след края на предаването избухна скандал с избраника ѝ Виктор. Сега изглежда, че съдбата ѝ е поднесла любовта извън камерите.