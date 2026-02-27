Новини
Дениз Хайрула изненада: Омъжи се в Тайланд! (СНИМКИ)

27 Февруари, 2026 12:59 1 555 13

Бившата плеймейтка намери любовта, но не споделя кой е съпругът ѝ

Дениз Хайрула изненада: Омъжи се в Тайланд! (СНИМКИ) - 1
Снимки: bTV/ Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дениз Хайрула, която остана на второ място в първия сезон на "Ергенът", изненада всички като обяви, че е вдигнала сватба в екзотичен Тайланд!

Новината гръмна, след като самата тя публикува кадри от сватбения ден, определяйки го като "най-щастливия в живота ѝ".

Дениз замина за Тайланд преди седмици, а отсъствието ѝ от социалните мрежи предизвика куп въпроси сред последователите ѝ. А истината лъсна на 25 февруари – датата, на която тя се е венчала и вече е омъжена жена.

На сторитата, публикувани в профила ѝ, я виждаме в булчинска рокля, сред зеленина и палми, а до нея стои млад мъж, чието име засега остава в тайна. Въпреки че показа моменти от сватбата, Дениз реши да не разкрива кой е мъжът до нея.

"Сигурна съм, че това, което ще ви издам, ще ви шокира, но тепърва следете сторитата ми… Засега ще кажа само, че тези дни бях страшно заета с подготовката на най-щастливия ми ден", написа тя, предизвиквайки голямо любопитство в мрежата.

Дениз два пъти търсеше любовта в "Ергенът", но и двата пъти си тръгна без избраник, въпреки че второто ѝ участие у завърши щастливо, но след края на предаването избухна скандал с избраника ѝ Виктор. Сега изглежда, че съдбата ѝ е поднесла любовта извън камерите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахаха

    17 2 Отговор
    Някой балък с пари, ама на баща му!

    13:03 27.02.2026

  • 2 Анонимен

    6 0 Отговор
    Ами живи и здрави да са!

    13:08 27.02.2026

  • 3 смок

    5 0 Отговор
    Мъного добъре!

    13:12 27.02.2026

  • 4 Щукар

    6 0 Отговор
    Във Франция или в Италия да се беше омъжила тая. Или там е много скъпа сватбата?В България не ще ли сватба? Или България кой я отчита?!

    13:15 27.02.2026

  • 5 Жалка история

    10 0 Отговор
    Фалшив свят.

    13:17 27.02.2026

  • 7 влък

    6 0 Отговор
    Дениз Хайрула КОГО Е изненадаЛА???????

    13:22 27.02.2026

  • 8 Трол

    7 0 Отговор
    Най-целомъдрената участничка в "Ергенът".

    13:25 27.02.2026

  • 9 Гост

    6 0 Отговор
    Стига бе как някой с пари ще си вземе златотърсачка за жена..:

    13:30 27.02.2026

  • 10 Пyнта Хайрула

    1 0 Отговор
    Бракове в Тайланд зачитат ли се в България?

    13:49 27.02.2026

  • 11 Перо

    3 0 Отговор
    Тая е отдавна разработена, още от един покоен дъртак! За това е отишла на м…… си, където е незнайна!

    13:59 27.02.2026

  • 12 Гост

    1 0 Отговор
    Горката

    14:00 27.02.2026

  • 13 И брака

    0 0 Отговор
    ѝ е колкото там , толкова и в България признат ! Ако изобщо има такъв !

    14:13 27.02.2026