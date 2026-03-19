Почина една от най-старите обитателки на парка за мечки Белица

На 34-годишна възраст почина мечката Рада, която през май 2006 г. беше спасена и доведена в Парка за мечки край Белица, съобщиха от управата на парка.

"Рада живееше с няколко хронични заболявания, сред които бяха остеоартрит и в двата лакътя и тежки дегенеративни изменения в гръбнака. Преди пет години тя беше диагностицирана и с кожен сарком —доброкачествен тумор на кожата. По това време дори не можехме да си представим, че ще бъдем такива късметлии да споделим живота си с нея за още толкова години.", обясняват още те.

Миналата седмица гледачите са я открили безжизнена в бърлогата ѝ. Първоначалната медицинска оценка сочи сърдечно заболяване като причина за смъртта ѝ, поясняват гледачите на една от най-старите обитателки на парка, основан преди 26 години.

Преди да бъде спасена, Рада е водила тежък живот като танцуваща мечка при частен собственик до спасяването ѝ преди 20 години. Въпреки миналото си, Рада се е превърнала в една от звездите на парка.

„Преди спасяването си тя никога не беше хибернирала, нито пък беше проявявала много от естествените си мечешки инстинкти. Още през първата си зима обаче тя започна да спи зимен сън — и продължи да го прави всяка следваща година“, пишат още от парка в публикация, с която се сбогуват с една от любимките си.

"През последните 20 години животът на Рада беше изпълнен с грижа, сигурност и любов. Беше истинско удоволствие за гледачите да се грижат за нея, а нежният ѝ дух докосваше сърцата на всички, които я познаваха.", заключават с грижа от Белица.

Паркът за мечки се намира на над 1300 метра надморска височина в местността Адрианов чарк край Белица. От 2000 година насам паркът, основан от фондация „Четири лапи“ и фондация „Бриджит Бардо“, създава постоянен дом за спасени танцуващи мечки. През 2007 г. екипът спасява последната танцуваща мечка на родна земя. Десет години по-късно и последната на Балканите танцуваща мечка също е спасена и доведена от Албания в парка. През 2022 г. паркът променя фокуса си, а с него и името – от Парк за танцуващи мечки на Парк за мечки.