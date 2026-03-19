Почина една от най-старите обитателки на парка за мечки Белица

19 Март, 2026 15:58 791 5

  • мечки-
  • мечка-
  • танцуващи мечки-
  • белица-
  • парк за танцуващи мечки-
  • парк за мечки-
  • почина

Въпреки многото си заболявания Рада е живяла в парка в продължение на 20 години

Почина една от най-старите обитателки на парка за мечки Белица - 1
Снимка: ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 34-годишна възраст почина мечката Рада, която през май 2006 г. беше спасена и доведена в Парка за мечки край Белица, съобщиха от управата на парка.

"Рада живееше с няколко хронични заболявания, сред които бяха остеоартрит и в двата лакътя и тежки дегенеративни изменения в гръбнака. Преди пет години тя беше диагностицирана и с кожен сарком —доброкачествен тумор на кожата. По това време дори не можехме да си представим, че ще бъдем такива късметлии да споделим живота си с нея за още толкова години.", обясняват още те.

Миналата седмица гледачите са я открили безжизнена в бърлогата ѝ. Първоначалната медицинска оценка сочи сърдечно заболяване като причина за смъртта ѝ, поясняват гледачите на една от най-старите обитателки на парка, основан преди 26 години.

Преди да бъде спасена, Рада е водила тежък живот като танцуваща мечка при частен собственик до спасяването ѝ преди 20 години. Въпреки миналото си, Рада се е превърнала в една от звездите на парка.

„Преди спасяването си тя никога не беше хибернирала, нито пък беше проявявала много от естествените си мечешки инстинкти. Още през първата си зима обаче тя започна да спи зимен сън — и продължи да го прави всяка следваща година“, пишат още от парка в публикация, с която се сбогуват с една от любимките си.

"През последните 20 години животът на Рада беше изпълнен с грижа, сигурност и любов. Беше истинско удоволствие за гледачите да се грижат за нея, а нежният ѝ дух докосваше сърцата на всички, които я познаваха.", заключават с грижа от Белица.

Паркът за мечки се намира на над 1300 метра надморска височина в местността Адрианов чарк край Белица. От 2000 година насам паркът, основан от фондация „Четири лапи“ и фондация „Бриджит Бардо“, създава постоянен дом за спасени танцуващи мечки. През 2007 г. екипът спасява последната танцуваща мечка на родна земя. Десет години по-късно и последната на Балканите танцуваща мечка също е спасена и доведена от Албания в парка. През 2022 г. паркът променя фокуса си, а с него и името – от Парк за танцуващи мечки на Парк за мечки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    6 1 Отговор
    Отишло си е животинчето.

    16:00 19.03.2026

  • 2 честен ционист

    1 13 Отговор
    Този парк кой го финансира по настоящем, след като се спомина благодетелката? Да не би Васик и тука да дарява лични средства?

    16:01 19.03.2026

  • 3 др Гей Билтс

    7 3 Отговор
    20г са я хранили и поили мецаната, а българските пенсионери не изкарват и по 2 месеца в къщите на ужасите.

    16:02 19.03.2026

  • 4 Анита от почивка

    3 0 Отговор
    Нигериеца има доста сладко мляко 🍀🥳🤣😅

    16:04 19.03.2026

  • 5 Анонимен

    2 0 Отговор
    Тормозът ,който е преживяла мечката в Албания,в ръцете на дресьорите години наред си казват своето.Не подлежи на описание ужасът ,през който е минала.

    17:08 19.03.2026