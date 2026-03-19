Показаха първи СНИМКИ на новите "Спасители на плажа" в култовите червени бански

19 Март, 2026 16:29 1 026 13

Започнаха снимките на римейка на любимия на хиляди сериал от 90-те

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Започна продукцията на новия телевизионен римейк на култовия сериал "Спасители на плажа", който отбелязва опит за модерно възраждане на една от най-разпознаваемите марки в телевизионната история. Проектът се реализира от Fox и вече влезе в активна фаза на снимки.

В главните роли влизат Стивън Амел, Шей Мичъл, Джесика Белкин, Ноа Бек, Брукс Нейдър и Ливи Дън. Първите кадри от снимачната площадка, разпространени на 17 март, показват актьорите в емблематичните червени бански костюми, превърнали се в символ на оригиналния сериал.

За Ливи Дън, известна досега с кариерата си в спортната гимнастика в Louisiana State University, проектът бележи дебют в актьорската професия, докато за Брукс Нейдър това е едва втора роля в сценарийна продукция.

Сюжетът на новата версия ще се фокусира върху героя Хоби Бюканън, изигран от Амел – син на Мич Бюканън от оригиналната поредица, чиято роля беше изпълнявана от Дейвид Хаселхоф. В римейка Хоби вече е капитан на спасителите, но животът му се променя, когато на прага му се появява дъщеря, за която не е знаел. Героят на Джесика Белкин – Чарли – решава да продължи семейната традиция и да стане спасител.

В екипа на спасителите под ръководството на Хоби влизат персонажи, изиграни от Бек, Мичъл и Дън, както и Тадеъс ЛаГроун, докато Нейдър ще се превъплъти в Селин – капитан на конкурентен екип.

В продукцията се завръща и един от актьорите от оригиналния сериал – Дейвид Чокачи, който отново ще изиграе ролята на Коди Мадисън. В новата история героят управлява крайбрежен бар, но продължава да участва в спасителни мисии и изпълнява ролята на ментор за новото поколение.

Според официалната информация сериалът ще запази ключовите елементи на оригинала – динамични спасителни операции, сложни взаимоотношения и драматични обрати, но ще ги адаптира към съвременна среда и време, като акцентът остава върху защитата на крайбрежието на Южна Калифорния.

Стивън Амел потвърди началото на снимките в публикация в Instagram, като написа: „Всяка голяма история започва с хората, които не се виждат на екрана. Гордея се, че работя рамо до рамо с този екип. Томас и целият екип са наистина професионалисти.“

От своя страна Джесика Белкин заяви, че е „безкрайно благодарна“ да бъде част от проекта, а Ноа Бек определи участието си като „огромна чест“ да бъде част от толкова емблематична продукция.

Оригиналният сериал "Спасители на плажа" дебютира през 1989 г. и се излъчва в продължение на 11 сезона до 2001 г., превръщайки се в глобален телевизионен феномен с участието на звезди като Хаселхоф, Памела Андерсън и Кармен Електра.

На фона на новината за римейка Кармен Електра също коментира възможността да се завърне в ролята си. „Не знам дали бих искала да влизам във водата, но мога да направя бягането на забавен каданс – това определено мога“, заяви тя пред TMZ. Актрисата допълни, че евентуално участие „би било забавно“ и че вече води разговори с екипа на продукцията. „Все още изглеждам много добре в този костюм, така че това не е проблем“, каза тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 модерен сценарист

    13 0 Отговор
    Не можем да измислим нищо, затова вадим старите дрехи от гардероба.

    Коментиран от #9

    16:31 19.03.2026

  • 2 по сценарий и закон

    8 2 Отговор
    Трябва да има и няколко артист от прайда. Моля да ни информирате кои са от другия бряг.

    Коментиран от #3

    16:34 19.03.2026

  • 3 модерен сценарист

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "по сценарий и закон":

    Веднага ще раместим актьорите на снимката. Мъж с мъж и мома с мома ще са.

    Коментиран от #4

    16:36 19.03.2026

  • 4 по сценарий и закон

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "модерен сценарист":

    Да не забравите да им турите и 18+. Те другото сами ще си го турят

    16:39 19.03.2026

  • 5 И аз искам такъв

    3 1 Отговор
    бански, но вместо сутиен за гърдите, трябва да има шкембиен за корема...

    16:40 19.03.2026

  • 6 Какво

    2 2 Отговор
    По хубаво на света въобще може да се види, от красиви жени по червено бельо?! Гледка като огъня - никога не омръзва.....

    16:44 19.03.2026

  • 7 оня с коня

    1 3 Отговор
    кефи ма черния, ще ги пори яко тия отзад белите

    16:48 19.03.2026

  • 8 И петте ли дядо попе?

    3 0 Отговор
    - И пете, чадо и петте!!!

    16:48 19.03.2026

  • 9 Холивуд представя

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "модерен сценарист":

    Задължително трябва да има черен и хей...

    16:49 19.03.2026

  • 10 ван мaaмy

    1 0 Отговор
    Какви шамандури..... уважаеми зрители.

    17:01 19.03.2026

  • 11 ИВАН

    1 0 Отговор
    А къде са им татуировките, нали това беше модата, да се правят на папуаси.

    17:03 19.03.2026

  • 12 ИВАН

    0 0 Отговор
    Е да, няма нищо по хубаво от сливата, знаем къде се намира.

    17:06 19.03.2026

  • 13 4444

    1 0 Отговор
    Гей спасител ще има ли?

    17:19 19.03.2026