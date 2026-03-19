Показаха първи СНИМКИ на новите "Спасители на плажа" в култовите червени бански

Започна продукцията на новия телевизионен римейк на култовия сериал "Спасители на плажа", който отбелязва опит за модерно възраждане на една от най-разпознаваемите марки в телевизионната история. Проектът се реализира от Fox и вече влезе в активна фаза на снимки.

В главните роли влизат Стивън Амел, Шей Мичъл, Джесика Белкин, Ноа Бек, Брукс Нейдър и Ливи Дън. Първите кадри от снимачната площадка, разпространени на 17 март, показват актьорите в емблематичните червени бански костюми, превърнали се в символ на оригиналния сериал.

За Ливи Дън, известна досега с кариерата си в спортната гимнастика в Louisiana State University, проектът бележи дебют в актьорската професия, докато за Брукс Нейдър това е едва втора роля в сценарийна продукция.

Сюжетът на новата версия ще се фокусира върху героя Хоби Бюканън, изигран от Амел – син на Мич Бюканън от оригиналната поредица, чиято роля беше изпълнявана от Дейвид Хаселхоф. В римейка Хоби вече е капитан на спасителите, но животът му се променя, когато на прага му се появява дъщеря, за която не е знаел. Героят на Джесика Белкин – Чарли – решава да продължи семейната традиция и да стане спасител.

В екипа на спасителите под ръководството на Хоби влизат персонажи, изиграни от Бек, Мичъл и Дън, както и Тадеъс ЛаГроун, докато Нейдър ще се превъплъти в Селин – капитан на конкурентен екип.

В продукцията се завръща и един от актьорите от оригиналния сериал – Дейвид Чокачи, който отново ще изиграе ролята на Коди Мадисън. В новата история героят управлява крайбрежен бар, но продължава да участва в спасителни мисии и изпълнява ролята на ментор за новото поколение.

Според официалната информация сериалът ще запази ключовите елементи на оригинала – динамични спасителни операции, сложни взаимоотношения и драматични обрати, но ще ги адаптира към съвременна среда и време, като акцентът остава върху защитата на крайбрежието на Южна Калифорния.

Стивън Амел потвърди началото на снимките в публикация в Instagram, като написа: „Всяка голяма история започва с хората, които не се виждат на екрана. Гордея се, че работя рамо до рамо с този екип. Томас и целият екип са наистина професионалисти.“

От своя страна Джесика Белкин заяви, че е „безкрайно благодарна“ да бъде част от проекта, а Ноа Бек определи участието си като „огромна чест“ да бъде част от толкова емблематична продукция.

Оригиналният сериал "Спасители на плажа" дебютира през 1989 г. и се излъчва в продължение на 11 сезона до 2001 г., превръщайки се в глобален телевизионен феномен с участието на звезди като Хаселхоф, Памела Андерсън и Кармен Електра.

На фона на новината за римейка Кармен Електра също коментира възможността да се завърне в ролята си. „Не знам дали бих искала да влизам във водата, но мога да направя бягането на забавен каданс – това определено мога“, заяви тя пред TMZ. Актрисата допълни, че евентуално участие „би било забавно“ и че вече води разговори с екипа на продукцията. „Все още изглеждам много добре в този костюм, така че това не е проблем“, каза тя.