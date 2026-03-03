Новини
Пълно лунно затъмнение в Дева вади на светло скандали

3 Март, 2026 12:16 592 1

  • лунно затъмнение-
  • азарей-
  • дева

То няма да бъде наблюдавано от нашата страна

Пълно лунно затъмнение в Дева вади на светло скандали - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 3 март 2026 година в 13:36 ч Земята ще застане на оста Слънце – Луна и ще закрие сиянието на Месечината, пише marica.bg

Добрата новина е, че то няма да бъде наблюдавано от нашата страна. От опита на древните астролози се знае, че затъмненията, които са невидими, не упражняват почти никакво въздействие върху земната повърхност, която изследваме, както е в случая България.

  • Независимо от това, затъмнението ще засегне слабо училища и университети, държавния суверенитет, дипломацията и върховната власт.
  • Може да очаквате скандали и разкрития, свързани с тайните служби, неприятелите на страната и криминалния сектор.
  • То вещае да продължат проблемите, свързани с детски болници.
  • Възможно е да се засили интензитета на срутищата и свлачищата.
  • Затъмнението ще се наблюдава в страните от Южна и централна Америка, от където може да се очакват новини.
  • Има вероятности за земетресения и инциденти в мини и кариери.

"Преди, по време и малко след затъмнението, затворете очи и се обърнете навътре към себе си.

Помолете се.

Медитирайте.

Успокойте дишането.

Закривате очи за външното.

Отваряте очи за вътрешния си мир.

А, прозрението идва отвътре!

Сега е моментът!

Успех!"

АЗАРЕЙ, 2026


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Венелино

    0 0 Отговор
    Честит 3-ти Март. Днес не си ли на другата работа? Не, че нещо, ама и Ние искаме малко да си отдъхнем от великолепните статии, които поднасяш всеки ден.

    12:24 03.03.2026