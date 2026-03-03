Новини
Любопитно »
Откриха изгубен шедьовър на Рембранд след десетилетия в неизвестност

3 Март, 2026 11:49 722 3

Той се появи отново, когато собствениците му го представиха за тестове в Райксмузея в Амстердам

Откриха изгубен шедьовър на Рембранд след десетилетия в неизвестност - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Отдавна изгубена картина на Рембранд е преоткрита и автентична от експерти, след като местонахождението ѝ е било неизвестно в продължение на десетилетия, съобщава BBC, цитиран от vesti.bg.

„Видението на Захария в храма“ на Рембранд от 1633 г. е изключено от списък с произведения на холандския майстор през 1960 г. и изчезва, след като е продадено на частен колекционер на следващата година.

Но то се появи отново, когато собствениците му го представиха за тестове в Райксмузея в Амстердам, който предприе двегодишно изследване.

„Когато го видях в нашето студио, когато беше реставриран, веднага бях поразен от невероятната сила, която притежава“, каза директорът на Райксмузеум Тако Дибитс.

Райксмузеумът получава много имейли от хора, които искат информация за картини, които са наследили или купили, каза Дибитс. В този случай те знаеха, че може да е нещо специално.

„Получихме го по имейл и един от нашите куратори си помисли: „Това наистина е интересно изображение. Знаем за картината от над 100 години, но никога не сме я виждали.“

Музеят потвърди автентичността след изучаване на боите, които съответстват на използваните от Рембранд през този период, както и на техниката на рисуване и наслагването на слоевете, които са сравними и с другите му ранни творби.

„Посвети душата си на това“

Подписът е оригинален, а дървеният панел датира от правилния период, казаха изследователите.

„Анализът на материалите, стилистичните и тематични сходства, промените, направени от Рембранд, и цялостното качество на картината подкрепят заключението, че тази картина е автентично произведение“, заявиха от галерията.

Картината притежава всички отличителни белези на Рембранд в „пика“ на ранната част от кариерата му, каза Дибитс.

„Много е висококачествено. Понякога с портретите на Рембранд усещаш, че той твори в голямо количество, но с тази картина наистина усещаш, че е посветил душата си на нея.“

Музеят ще изложи картината на обществеността от сряда.

Рембранд е бил на 27 години, когато създава картината, която изобразява библейската сцена, в която първосвещеник Захария е уведомен от архангел Гавраил, че въпреки възрастта си, той и съпругата му ще имат син, Йоан Кръстител.

Музеят заяви, че Рембранд е дал на библейската история иновативен обрат. Вместо да изобрази архангел Гавраил видимо, той само е намекнал за неговото присъствие. По този начин той се е отклонил от установените визуални традиции и е въвел нов начин за представяне на този обект.

Рембранд умишлено е избрал решителния момент, точно преди Габриел да разкрие истинската си самоличност.

Това е една от малкото исторически картини, създадени от Рембранд през този период. По това време той рисува предимно портрети, които са изключително доходоносни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Е къ па откриха така ненадейно тоа особено доходоносен шедьовър????

    Коментиран от #3

    11:57 03.03.2026

  • 2 Откриха изгубенo чекмедже но празно

    1 0 Отговор
    шедьовър от първите около зайчарника на тиквата след десетилетия в неизвестност

    12:16 03.03.2026

  • 3 Индиана Жоунс крадецът на гробници

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ти да видиш":

    Сигурно от колекцията на Черепа

    12:21 03.03.2026