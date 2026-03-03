Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Килиън Мърфи изрази съжаление, че Хелън Маккрори няма да играе в „Безсмъртният човек“

3 Март, 2026 11:21 587 2

Освен Мърфи, в актьорския състав са Стивън Греъм, Ребека Фъргюсън, Бари Киоган, Тим Рот и Софи Ръндъл

Снимка: БГНЕС
Актьорът Килиън Мърфи изрази съжаление, че Хелън Маккрори няма да играе в „Безсмъртният човек“, продължение на популярния сериал „Остри козирки“, съобщи The Independent.

Филмът, който излиза по кината на 6 март и е достъпен в Netflix от 20 март, се развива в Бирмингам, Англия, по време на Втората световна война. Освен Мърфи, в актьорския състав са Стивън Греъм, Ребека Фъргюсън, Бари Киоган, Тим Рот и Софи Ръндъл.

На въпрос от репортери кого би искал да види в „Безсмъртният човек“, Мърфи посочи покойните си колеги от „Остри козирки“ Хелън Маккрори и Бенджамин Зефания.

През октомври беше съобщено, че създателят на „Остри козирки“ Стивън Найт обяви нов проект, който ще продължи историята на семейство Шелби. Сюжетът се фокусира върху ново поколение от семейство Шелби, въвлечено в брутална борба за контрол над мащабен проект за градско преустройство.


  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Този лудак взе за малко участие в 28 Years Later: The Bone Temple, който се разказваше за една секта на лорд Джими Кристъл точно като Петуханската.

    11:31 03.03.2026

  • 2 В личен

    0 0 Отговор
    план, това е потресаващо, не мисля, че до края на месеца настроението ми ще се подобри. Дано не изпадна в паник атака. Надявам се тази история да завърши,както се казва с Щастлив край. А иначе статията е брилянтна.

    12:32 03.03.2026