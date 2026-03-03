Актьорът Килиън Мърфи изрази съжаление, че Хелън Маккрори няма да играе в „Безсмъртният човек“, продължение на популярния сериал „Остри козирки“, съобщи The Independent.
Филмът, който излиза по кината на 6 март и е достъпен в Netflix от 20 март, се развива в Бирмингам, Англия, по време на Втората световна война. Освен Мърфи, в актьорския състав са Стивън Греъм, Ребека Фъргюсън, Бари Киоган, Тим Рот и Софи Ръндъл.
На въпрос от репортери кого би искал да види в „Безсмъртният човек“, Мърфи посочи покойните си колеги от „Остри козирки“ Хелън Маккрори и Бенджамин Зефания.
През октомври беше съобщено, че създателят на „Остри козирки“ Стивън Найт обяви нов проект, който ще продължи историята на семейство Шелби. Сюжетът се фокусира върху ново поколение от семейство Шелби, въвлечено в брутална борба за контрол над мащабен проект за градско преустройство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:31 03.03.2026
2 В личен
12:32 03.03.2026