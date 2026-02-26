Азис и Иво Димчев крият стара вражда в "Капките"

Ексцентричният артист Иво Димчев проговори откровено за бурната си връзка с краля на попфолка Азис. Двамата днес са рамо до рамо в хитовото шоу Като две капки вода – единият като участник, другият като жури. Но малцина знаят, че зад кулисите се крие драматична история на приятелство, разрив и тежки думи.

Преди години Азис пръв протяга ръка – пише на Иво, че е „интересен, красив и талантлив“. Следват срещи, пътувания, общи вечери и дори шкембе чорба. На участие в Стара Загора попфолк иконата дори спира музиката, за да представи Димчев като артист, за когото пишат световните медии.

„Държеше се уважително. Започнахме да излизаме често“, разказва Иво Димчев в интервю за На фокус с Мон Дьо по Нова телевизия.

Идилията обаче не трае дълго. Причината? Коренно различни възгледи за музиката и изкуството.

„Той смята, че трябва да се правят хитове. Аз правя музика, за да водя разговор с публиката“, казва Димчев.

По думите му Азис не одобрявал това, че постоянно пише нови песни, вместо да гони комерсиален успех. Когато Иво споделя, че заминава за Лос Анджелис за домашни концерти пред популярни личности, реакцията била шокираща:

„Ето затова световната музика е на такова дередже – защото артистчета като тебе пишат песни, тъй като не знаят какво да правят.“

Иво Димчев признава, че думите го наранили дълбоко. „Фръцнах се и се отдръпнах“, казва той.

Разривът станал необратим, когато излезли наяве и различията им в личен план.

„Азис харесва брадати, космати мъже, най-добре, ако са хетеро. Аз си падам по кекави гейчета с очила“, споделя Иво.

По думите му Азис дори го обвинил, че лъже за вкуса си и му казал, че е „за психодиспансер“. Това било последната капка, довела до разрива помежду им. Днес съдбата отново ги събира в „Като две капки вода“. Въпреки миналото, Азис не пести похвали към таланта на Иво от журито. Дали ще има помирение? Шоуто тепърва ще покаже.

Артистът влиза в историята на формата и като първия открито ХИВ-позитивен участник. Темата за ХИВ, терапията и стигмата остава болезнена за него.

„Говори се, че съм заразил хора. Това е нелепо! Пия хапчета всеки ден – няма как да се случи“, категоричен е Иво Димчев, който дари печалбата от първата си победа на клиниката, където самият той се лекува.

Той признава, че често става обект на хейт в социалните мрежи – заплахи с насилие, обиди и дори смъртни закани. В един момент се наложило да потърси правата си в съда, след като получил реална заплаха.