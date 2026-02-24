Иво Димчев с първа победа в “Като две капки вода”

Завладяващи изпълнения на звездните участници превърнаха втория епизод на “Като две капки вода” в истински спектакъл. След блестящия старт на Сезона-Слънце миналия понеделник, тази седмица невероятните имитации на всички затрудниха журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев-Фънки, пише nova.bg.

До първата си победа достигна Иво Димчев. Артистът получи най-много точки с образа на Едит Пиаф и емоционалното изпълнение на песента “Non, je ne regrette rien”. “Емоциите, които прокарваш към нас са нечовешки. Всяко движение беше съвършено и всяко чувство бе предадено с гласа ти”, възхитен бе AZIS.

Любимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро посрещнаха първи на сцената актьора Даниел Пеев - Дънди, който вдигна публиката в шеметен танц като Carrapicho с вечния бразилски хит “Tic, tic tac”. Веднага след него Пламена се превъплъти в оперната легенда Монсерат Кабайе, а зад нея бяха музикантите от “Тайният оркестър". Борис Христов влезе в първия си женски образ - този на иконата на поп музиката Шер и изпълни вечния хит “Strong Enough”. Симона слезе от асансьора като французойката Барбара Прави и получи аплодисменти за изпълнението на “Voila”.

Бутонът на късмета сблъска Емилия с нетипичен за нея жанр. Нежната певица се появи като вокала на рок бандата NIRVANA - Кърт Кобейн и запя хита “Smells Like a Teen Spirit”. Победителят от миналия понеделник Виктор Тодоров показа и страхотни вокални и танцувални умения като MC Hammer и вдигна настроението с песента “U can’t Touch This”. Актрисата Весела Бабинова излезе под прожекторите като фолк дивата Анелия и изпя хита “Само мене нямаш”. Тя получи комплименти от самата Анелия, която гледаше от първия ред. Алекс Раева направи истински фурор с дебюта си в мъжки образ като Филип Киркоров. Финал на вечерта постави Иво Димчев, който покори публиката, журито и зрителите с “Non, je ne regrette rien” на великата Едит Пиаф.

По случай Националния празник на България - 3-ти март Бутонът на късмета бе зареден единствено с български песни и изпълнители. Следващия понеделник Пламена ще бъде Маргарита Хранова, Дънди ще изпълни песен на Мария Кехайова, Алекс Раева ще трябва да имитира Катя Филипова, Виктор ще се превъплъти в Ивана, Весела Бабинова ще влезе в обувките на Силвия Кацарова, а Борис - в света на Веселин Маринов, Емилия ще трябва да пее като Лили Иванова, Симона ще бъде Ваня Костова, а победителят Иво Димчев ще се превърне в Емил Димитров. Как ще се справят те и кой ще грабне победата от третата вечер? – разберете следващия понеделник, 2-и март, от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (26.02) се завръща и КАПКИТЕ Podcast. Първи гост на Борислав Захариев - Боби Турбото в новия сезон ще бъде Алекс Раева. В откровен, забавен и емоционален разговор тя ще сподели първите си впечатления от шоуто, ще разкаже какво за нея е да си майка, как се справя със стенд-ъп комедиите и кои са ключовите събития в кариерата и живота ѝ досега. Не пропускайте първия епизод на втори сезон на КАПКИТЕ ПОДКАСТ четвъртък точно в 16:00 ч. в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

Миналият понеделник любимото шоу за имитации „Като две капки вода“ стартира с 9 нови звездни участници, ново попълнение в журито – в лицето на Краля на поп фолка AZIS, отлично настроение и майсторски имитации на сцената. Победата в първия лайв безапелационно грабна изненадата на вечерта – талантливият Виктор Тодоров, който влезе в обувките на рок легендата Prince и изпълни емблематичното му парче Purple Rain.

Първи на сцената тази вечер излезе любимият комедиен актьор Даниел Пеев-Дънди, на когото Бутонът на късмета отреди песента на бразилската банда Carrapicho - Tic, Tic Tac (1996 г.). Парчето постигна световен успех, достигайки номер 1 в музикалните класации във Франция и превръщайки се в един от най-продаваните сингли в историята на страната с над 1 милион копия. Tic, Tic Tac печели международно признание и в редица други европейски държави. Текстът на песента възхвалява величието на река Амазонка и се превръща в неофициален „химн на Амазония“.

„Снощи каквото съм чул на слушалките, съм си записал на български. Трудно ми е много да го изговоря, защото не говоря този език. Боли ме малко едно сухожилие. Чувал съм последно това парче в 12-ти клас в едно заведение в Аспарухово. Беше много вървежно преди 20 години. Заедно с Macarena и Coco Jumbo”, сподели Дънди.

„Изключително начало. Идваше ми да се разтанцувам. Уникално парче! Браво, мен! Страшно начало!“, постави своята оценка Фънки.

„Изключително си забавен. На вид ми напомняш много на Щефи Граф. Важното е енергията, която ще предадеш на хората, а тя е страхотна! Не мога да повярвам как си научил целия текст наизуст“, категоричен бе AZIS.

Веднага след Дънди сцената покори очарователната Пламена, на която се падна нелеката задача да имитира световноизвестната оперна прима Монсерат Кабайе, като изпълни арията O mio babbino caro от операта на Джакомо Пучини Gianni Schicchi „Джани Скики“, считана за един от еталоните в оперното изкуство.

„За първи път ще ми се случи да пея опера и е едно предизвикателство, което очаквам с нетърпение. Никога не съм пяла с такъв специален костюм, но смятам, че ще вляза много добре в образа. Постарах се да изградя вокално и артистично образа. Труден образ е, но ще дам всичко от себе си“, сподели Пламена.

„Представи се страхотно. Показа, че имаш невероятните умения да пееш и имитираш добре. Беше голям залък тази задача. За пореден път ме впечатли и съм щастлив, че те чух. Напълни ми душата“, даде своята оценка Веселин Маринов.

„Това е висока летва. Ти направи опит, но неуспешен! Аз я поканих в България и направих концерта ѝ тук. Не мисля, че се представи особено добре“, сподели Фънки.

„Не разбирам защо Фънки трябва да е толкова краен. Мисля, че с оглед на трудността на задачата ти това, което успя да направиш за една седмица, е геройство“, категорична бе Хилда Казасян.

Борис бе неузнаваем в образа на американската поп икона – неостаряващата Шер и изпя хитовото ѝ парче Strong Enough (1999 г.), оглавило класацията на Billboard за денс музика и влязло в топ 10 на музикалните класации в над 14 държави, включително Обединеното кралство, Франция, Германия и Нова Зеландия.

„Трудно е да имитираш жена. Опитвам всичко, притеснява ме, че ще трябва да нося дамски дрехи и чорапогащник, който не съм носил от детската градина. Не съм се показвал без брада от много години. Все едно излизам гол на сцената, но стискайте палци! Не очаквах вторият ми образ да е дамски.“

Борис бе неузнаваем в образа на американската поп икона – неостаряващата Шер и изпя хитовото ѝ парче Strong Enough (1999 г.), оглавило класацията на Billboard за денс музика и влязло в топ 10 на музикалните класации в над 14 държави, включително Обединеното кралство, Франция, Германия и Нова Зеландия.

„Трудно е да имитираш жена. Опитвам всичко, притеснява ме, че ще трябва да нося дамски дрехи и чорапогащник, който не съм носил от детската градина. Не съм се показвал без брада от много години. Все едно излизам гол на сцената, но стискайте палци! Не очаквах вторият ми образ да е дамски.“

„Преди седмица бях облечен по този начин в „Арена 8888 София“ и знам, че не е лесно да пееш пред хората полугол. Вокално се приближи перфектно“, сподели AZIS.

„За 14 години тук установих, че истински доброто изпълнение е добре, когато просто се наслаждаваш на спектакъла. Аз забравих, че съм жури, а ти не си Шер. Тогава човек прави истински доброто представяне“, категорична бе Хилда.

Gen Z-то в Сезона-Слънце на „Като две капки вода“ Симона щурмува сцената в обувките на френската изпълнителка Барбара Прави. Тя разтърси публиката с шансона „Voilà“, с който Франция се представя на конкурса Евровизия 2021 година. Песента се превръща в глобален хит и е сертифицирана като платинена в световен мащаб в същата година.

„Френското „р“ ми е леко трудно. Но се надявам да успея да предам емоцията на песента. Аз съм крайно емоционална, дори ми се случи да се разплача на няколко пъти докато слушам песента.“

„Много ме изненада. Не очаквах да съпреживееш така един чужд разказ. Песента е личен разказ и това, че успя да му придадеш същата емоция и фантастичното пеене… ще ти кажа само: „Браво!“, категорична бе Хилда Казасян.

„Направи страхотно изпълнение. Ще ти кажа: „Добре дошла в предаването! Просто си прекрасна!“, допълни Веселин Маринов.

Образът на рок емблемата – фронтменът на Nirvana Кърт Кобейн и песента Smells Like Teen Spirit се оказаха сериозно изпитание пред поп фолк дивата Емилия. Кърт Кобейн е сочен за най-влиятелния автор на песни на своето поколение, успял да превърне грънджа от ъндърграунд движение в световен феномен, а парчето Smells Like Teen Spirit остава най-големият хит на групата с над 2,7 милиарда слушания в Spotify. Тя е и най-дълго задържалата се песен на Nirvana в класациите за алтернативен рок.

„Всичко ме притеснява – и вокално, и физически. За първи път ще бъда мъж в този живот. Надявам се да запаля сцената! Но като ученички полудявахме по Nirvana. Кърт Кобейн е страхотен мъжкар. Ще ми е трудно да изляза извън себе си, но е уникално, че съм тук. Надявам се да мина с 6-ца!“, сподели Емилия.

„Емилия ти беше най-доброто нещо, което чух тази вечер. Ти пресъздаде един различен дух на Кърт Кобейн“, сподели AZIS.

„В началото тръгна несигурно, но след това не можех да повярвам, че пред мен стои Емилия. Беше невероятна!“, допълни Хилда.

Победителят от първи лайв на любимото шоу за имитации Виктор се преобрази в американския рапър MC Hammer и се справи впечатляващо с изпълнението на световноизвестното парче - U Can't Touch This. Благодарение на този хит и последвалото турне, MC Hammer печели около 70 милиона долара до средата на 90-те години. Това е и първата рап песен, номинирана за "Запис на годината" на наградите „Грами“.

„Научих се да рапирам и мисля, че ще се справя. Научих се да се разтягам“, категоричен бе Виктор.

„Изключително трудно е да танцуваш и рапираш едновременно. Справи се прекрасно! Поздравления!“, категоричен бе AZIS.

Дамата на сърцето на Владимир Зомбори – актрисата Весела Бабинова вдигна градусите на сцената с една от знаковите песни на Анелия, превърнала се в абсолютна класика в поп фолка – „Само мене нямаш“ (2003).

„Тя има много специфичен глас. Михаела много ми помогна, защото е страхотен имитатор. Ще дам всичко от себе си, за да се справя с образа.“

„Мисля, че се справи отлично. Усетих енергията и ми въздейства силно“, сподели самата Анелия, която беше сред гостите в залата.

„Хубаво беше да видят всички, че този жанр не е от най-лесните. Справи се брилянтно. Липсваше ми само едно – когато стана звезда тя преди 25 години, тя беше известна със замятането на косата. Блестяща си, прегръщам те“, изказа мнението си AZIS.

Ослепителната Алекс Раева се изправи пред сериозно артистично и музикално предизвикателство, защото Бутонът на късмета ѝ отреди образа на „Кралят на руската естрада“ Филип Киркоров. Тя изпя един от големите международни хитове на изпълнителя - песента Diva – руска версия на едноименната песен на израелската певица Дана Интернешънъл, която печели конкурса „Евровизия“ през 1998 г.

„Това, че мога да докарам руското произношение е най-големият ми коз в случая. Но ще заложа най-вече на изиграването на образа. Много разчитам на актьорската игра и на чувството за хумор.“

„Алекс започва да загрява и се справи много добре. Движенията ти бяха прекрасни!“, сподели Веселин Маринов.

„Най-важното е, че даде имперското усещане. Успя да го предадеш с много талант. Единствено липсваше прилика с тембъра му“, допълни Хилда.

Последен на сцената на втори лайв на „Капките“ излезе неподражаемият артист и музикант Иво Димчев, който се преобрази в най-голямата икона на френския шансон и символ на френската душа, известната като „Врабчето на Париж“ – Едит Пиаф. Той се изправи пред предизвикателството да изпълни легендарното парче Non, je ne regrette rien.

„Не мога да направя това френско „р“. Тя е 1.43 см., аз съм висок. Не знам как ще се справя. Не знам как пее без да се движи. Ще се постарая да направя каквото мога“, категоричен е Иво Димчев.

„Огромният талант, съчетана с тази интимна чувствителност – ти въздействаш изключително върху публиката“, заяви Хилда Казасян.

„Предаде настроението, тъгата в нея, само с лице и глас“, допълни Фънки.

„Как искам да има още хора като теб“, категоричен бе AZIS.