Новини
Любопитно »
Финалистките в "Ергенът" 5 бяха разкрити

Финалистките в "Ергенът" 5 бяха разкрити

25 Февруари, 2026 13:58 1 650 8

  • ергенът 5-
  • ергенът-
  • финалистка-
  • финал

Анна-Мария Граченова от предния сезон издаде, че Михаела е била на финала на снимките

Финалистките в "Ергенът" 5 бяха разкрити - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По любопитен и нестандартен начин станаха ясни имената на тазгодишните участнички в "Ергенът", които ще се доберат до финалната права на романтичното риалити.

Както вече е известно, снимките в Шри Ланка приключиха съвсем скоро и кандидатките за мъжките сърца се завърнаха у дома. В своя подкаст Анна-Мария Граченова, позната от миналия сезон на “Ергенът”, „разкри“ Михаела като сигурна финалистка.

„Дами и господа, една от нашите финалистки — а може би и победителката — е Михаела“, заяви с видимо удовлетворение Анна-Мария. Тя обясни, че е попаднала на видео и сторита от финалното парти на екипа, публикувани от самата Михаела, която още от началото започна като фаворитка на най-младия Ерген Марин.

„Това означава, че тя все още е в Шри Ланка, което пък означава, че е сред финалистките“, заключава Анна-Мария и, разсмивайки се неудържимо, отправя риторичен въпрос: „Мишенце, котенце, ако гледаш това, кажи ми, моля те — никой ли не ти обясни да не качваш сторита от Шри Ланка, докато още си там?“

Оказва се, че освен Михаела до финала ще достигнат и Румяна, и Нурджан. Под публикацията на Анна-Мария в Instagram, в която тя разкрива Михаела, се появи и любопитен коментар.

„Вчера в полета Дубай–София седяха една до друга — Михаела, Румяна и Нурджан, плюс Илиана и Бубето от вашия сезон, така че, да“, гласи издайническият коментар имайки предвид Любомира, която на финала бе избрана от Виктор, но връзката им не просъществува.

Вече бе разпространена снимка на Любомира и Мартина от предишния сезон в компанията на новите Ергени Крис и Марин от Шри Ланка.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фикри

    9 0 Отговор
    Като събереш на едно място толкова много "интелигентни" хора, рака става...

    14:02 25.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЕстетЪ

    2 0 Отговор
    Тоя къдравия ерген,прилича на един в нета,който ходи и раздава рози на жени с бележки с положителни пожелания.

    14:29 25.02.2026

  • 4 Финалистките в "Ергенът" 5 бяха разкрити

    4 0 Отговор
    разкрити в кво
    че месят по добър кекс от другите мифли ли

    Коментиран от #6

    14:29 25.02.2026

  • 5 ЕргенинЪТ - "Гръм в рая"

    4 0 Отговор
    Не знам какво ви е мнението за предаването, но последният подбор е покъртителен.Друг път има 1-2 по-симпатични, но този път всичките са грозни боклуци

    14:32 25.02.2026

  • 6 Брачед

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Финалистките в "Ергенът" 5 бяха разкрити":

    Разкрити в каталога.

    14:33 25.02.2026

  • 7 Фотографа

    2 0 Отговор
    Така и така снимките са с фотошоп, поне едни ци ци да бяхте и сложили

    14:35 25.02.2026

  • 8 Момата

    2 0 Отговор
    Не моЕм повече, не се издържа с тримата глупаци.

    15:05 25.02.2026