Златка Райкова разкри как се справя с раздялата, ареста на Карен и децата

Русата изкусителка Златка Райкова проговори откровено за раздялата със съпруга си Карен и как се справя с натовареното си ежедневие посред неволи и в съда в подкаста на Ивка Бейбе.
„Работа! Трябва да се разсейваш, да не мислиш за това. Животът е твой“, отсече Златка и даде да се разбере, че не е от жените, които стоят вкъщи и се самосъжаляват. По думите ѝ най-опасното след раздяла е да останеш сам с мислите си – тогава демоните стават най-шумни.
Плеймейтката призна, че натовареното ежедневие ѝ действа като терапия – снимки, проекти, срещи и грижа за децата. „Движението е спасение“, каза още тя, като подчерта, че когато графикът ѝ е пълен, не може да мисли за тъгата, разочарованията и проблемите. Близките ѝ също били ключови в трудния период – приятелки, които я вадят навън, разговори до късно и подкрепа без условия.
„Няма смисъл да се вкопчваш в нещо, което вече го няма“, казва Златка месеци, след като стана ясно, че с досегашния ѝ мъж Карен Хачатрян са се развели, но продължават да живеят заедно и да гледат сина си.
Това се разбра в съда, когато Карен беше арестуван за участие в черно тото, разигравало се на няколко континента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 друг сиган ще дойде
14:35 21.02.2026
2 си дзън
14:36 21.02.2026
3 Златкатърсачка
14:37 21.02.2026
4 Сила
14:38 21.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Българин
Коментиран от #12
14:42 21.02.2026
7 Златю
14:48 21.02.2026
8 Хасковски каунь
14:53 21.02.2026
9 Ташо
14:55 21.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хаха
14:59 21.02.2026
12 Гонзовица
До коментар #6 от "Българин":Като не са женени може да свидетелства против него, а ако си затрае може и нея да осъдят. Мене ме питайте колко съм ги минала
15:00 21.02.2026
13 цццц
15:02 21.02.2026
14 Кафяв молив
15:04 21.02.2026
15 перхидрираната изкусителка на
15:11 21.02.2026
16 Само здрав ремонт
Такива като нея да родени само за това.
17:07 21.02.2026