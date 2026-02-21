Златка Райкова разкри как се справя с раздялата, ареста на Карен и децата

Русата изкусителка Златка Райкова проговори откровено за раздялата със съпруга си Карен и как се справя с натовареното си ежедневие посред неволи и в съда в подкаста на Ивка Бейбе.

„Работа! Трябва да се разсейваш, да не мислиш за това. Животът е твой“, отсече Златка и даде да се разбере, че не е от жените, които стоят вкъщи и се самосъжаляват. По думите ѝ най-опасното след раздяла е да останеш сам с мислите си – тогава демоните стават най-шумни.

Плеймейтката призна, че натовареното ежедневие ѝ действа като терапия – снимки, проекти, срещи и грижа за децата. „Движението е спасение“, каза още тя, като подчерта, че когато графикът ѝ е пълен, не може да мисли за тъгата, разочарованията и проблемите. Близките ѝ също били ключови в трудния период – приятелки, които я вадят навън, разговори до късно и подкрепа без условия.

„Няма смисъл да се вкопчваш в нещо, което вече го няма“, казва Златка месеци, след като стана ясно, че с досегашния ѝ мъж Карен Хачатрян са се развели, но продължават да живеят заедно и да гледат сина си.

Това се разбра в съда, когато Карен беше арестуван за участие в черно тото, разигравало се на няколко континента.