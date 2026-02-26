Светлана Василева се оплака от алергична реакция към разкрасителна процедура (ВИДЕО)

Бившата плеймейтка, която стана многодетната майка Светлана Василена се е запознала отблизо със сентенцията „Красотата изисква жертви“.

Самата тя била на косъм да попадне в Спешното след нова разкрасителна процедура. Плеймейтката получила тежка алергична реакция от боя за коса. За каръшката ситуация сподели самата тя в Инстаграм.

„Вчера се боядисах руса… И, да, много се харесвам така. Но за съжаление получих отново алергична реакция от боята“, обясни тя.

Светлана се уплашила, тъй като поради същата причина преди седем години е била приета в болница.

Коафьорът ѝ Ивайло Колев действал светкавично като ѝ бил инжекция срещу алергията и този път не се стигнало до болнично заведение.

„Благодарна съм, че бяха толкова адекватни и ме спасиха“, пояснява изкусителката, която демонстрира колко е почервеняла кожата ѝ от алергичната реакция.

Бившата госпожа Гущерова призова последователите си да се пазят и да се тестват за алергии, защото могат да се окажат особено опасни.