Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Светлана Василева се оплака от алергична реакция към разкрасителна процедура (ВИДЕО)

Светлана Василева се оплака от алергична реакция към разкрасителна процедура (ВИДЕО)

26 Февруари, 2026 13:31 726 13

  • ергенът-
  • светлана василева-
  • алергична реакция-
  • разкрасителна процедура-
  • боя за коса

Фризьорът на блондинката реагирал бързо и не се стигнало до болница

Светлана Василева се оплака от алергична реакция към разкрасителна процедура (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата плеймейтка, която стана многодетната майка Светлана Василена се е запознала отблизо със сентенцията „Красотата изисква жертви“.

Самата тя била на косъм да попадне в Спешното след нова разкрасителна процедура. Плеймейтката получила тежка алергична реакция от боя за коса. За каръшката ситуация сподели самата тя в Инстаграм.

„Вчера се боядисах руса… И, да, много се харесвам така. Но за съжаление получих отново алергична реакция от боята“, обясни тя.

Светлана се уплашила, тъй като поради същата причина преди седем години е била приета в болница.

Коафьорът ѝ Ивайло Колев действал светкавично като ѝ бил инжекция срещу алергията и този път не се стигнало до болнично заведение.

„Благодарна съм, че бяха толкова адекватни и ме спасиха“, пояснява изкусителката, която демонстрира колко е почервеняла кожата ѝ от алергичната реакция.

Бившата госпожа Гущерова призова последователите си да се пазят и да се тестват за алергии, защото могат да се окажат особено опасни.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 баста,

    9 0 Отговор
    Престанете да рекламирате труженичките.

    13:33 26.02.2026

  • 2 Гущера

    5 0 Отговор
    Тпо ама упорито. Крайно време е да се надене на нещо и да се пукне, щото и без това е един изкуствен балон.

    13:36 26.02.2026

  • 3 Поредните

    11 0 Отговор
    ѝ глупотевини ! Две деца ги гледа майката на бившия ѝ , две нейната майка , а тя се чуди къде да се мотае .

    13:36 26.02.2026

  • 4 Старата мома

    5 0 Отговор
    Не моЕм повече. Я да вземе една мотика, да свърши нещо полезно.

    13:36 26.02.2026

  • 5 Ми нема си много умна

    7 0 Отговор
    Два пъти да получиш алергична реакция от едно и също нещо? Пробвай пак, може пък да случиш!

    13:37 26.02.2026

  • 6 Ствян - вчаря

    3 0 Отговор
    Светле , искаш ли живеем сговорно . Ще си пасем вцетете и ще ги доим а ти ще ми правиш сирене

    13:37 26.02.2026

  • 7 срам сте

    4 0 Отговор
    Направо си наливам още едно вино за тази извъземна новина !!

    13:37 26.02.2026

  • 8 Трол

    5 0 Отговор
    Като подмени всичките си части, вече няма да има алергични реакции.

    13:37 26.02.2026

  • 9 тази не разбра ли вече че красотата

    9 0 Отговор
    не е за всеки , красивите са красиви без процедури

    13:40 26.02.2026

  • 10 Ура,,Ура

    3 0 Отговор
    Какво се оплаква? Ми тя самата е токсична. Ако живее на село ще забрави за подобни неща. Ама понеже запада и се чуди с какви простотии да занимава всички около нея.

    13:42 26.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 злодеида

    2 0 Отговор
    Важна новина .Един вампир по- малко щяхме да имаме.

    13:49 26.02.2026

  • 13 Горката

    0 0 Отговор
    Чак моят Янко скръбен се скри в другия крачол след тази ...новина...

    14:20 26.02.2026