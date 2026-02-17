Новини
Франция поиска екстрадицията на мъжа на русата Златка - Карен

17 Февруари, 2026 12:31 1 313 7

Екстрадицията на Карен Хачатрян ще бъде разглеждана през март

Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

За съдбата на мъжа на Русата Златка - Карен Хачатрян, се произнесе Съдът на Европейския съюз (СЕС). Карен, брат му Юри, Дилян Янев и Анжел Янев бяха подпукани като част от международна група за черно тото и манипулиране на тенис мачове. Прокуратурата в Марсилия издаде европейски заповеди за арест (ЕЗА) с искане четиримата да бъдат екстрадирани във Франция, където да бъдат изправени пред съда, пише България Днес.

Защитата на обвиняемите обаче настоява те да бъдат съдени в България, тъй като част от престъпленията, ако има такива, ca станали на наша територия. В тази връзка съдиите Камен Иванов, Величка Цанова и Атанас Стоилов Атанасов, които разглеждат екстрадицията на Дилян Янев, се обръщат за тълкуване към европейските си колеги.

Питането им е свързано с това дали извършване на престъпната дейност, за която е издадена ЕЗА, изцяло или частично на територията на България, в достатъчно и самостоятелно основание за постановяване на отказ за екстрадиция предвид юрисдикцията на България да образува наказателно производство за същото престъпление.

Европейските магистрати, сред които и българският съдия Александър Корнезов, отговарят, че само основанията за териториална компетентност не са достатъчни за отказ на екстрадиция. Според решението при възможност за разглеждане на процес в две различни държави той да бъде проведен от онзи съдебен орган, който се намира в най-подходящата позиция за това от гледна точка на правилното осъществяване на наказателното правосъдие.

За целта съдебният орган трябва да прецени конкретните обстоятелства в отделния случай и да реши дали е обосновано да се откаже ЕЗА.

„Това на още по-голямо основание е така, когато престъпленията, за които е издадена европейската заповед за арест, са осъществени в рамките на сложна международна престъпна организация. така че е могло да бъдат извършени частично и да породят последици на територията на няколко държави членки...“, допълва съдът. Така излиза, че служителите от Софийския апелативен съд ще трябва да преценят конкретните обстоятелства като извършването на престъпления от международна престъпна организация, мястото на настъпване на причинените с престъплението вреди, местонахождението пострадалите лица, достъпността и близостта на доказателствата и свидетелите, както и етапа, до който е достигнало наказателното производство във Франция.

Решението на СЕС ще има значение при определянето на съдбата на Карен и Юри Хачатрян и на Дилян Янев. Анжел Янев вече се съгласи доброволно да бъде предаден. Екстрадицията на Карен се очаква да бъде разгледана в средата на март.

Според разследващи в Марсилия нашенците са част от международна група от близо 14 души. Повдигнати са обвинения за организирана престъпна група, манипулиране на спортни срещи, пране на пари, корупция и т.н. общо по 6 пункта. По данни на криминалистите групата в припечелила над 800 млн. евро.

Разследват играчи от цял свят и се гледат под лупа турнири в Германия, България, Испания, Италия, Португалия, Турция. Канада, Съединените щати, Мексико, Египет и Тунис.

„Разследването не е приключило, има международни последици, които надхвърлят моя клиент", коментира пред „Лю Монд" Лорьне Моние-Сайол, адвокат на един от обвинените.

Според запознати следователите преглеждат видеоклипове от срещите, за да открият подозрителни инциденти. Видеоанализът може да подчертае съмнение, а не сигурност и трябва да бъде подплатен и с други доказателства.

Във френски медии се появява информация, че играчи извън Топ 100 на АТР са си признали пред разследващите как нарочно са губили мачовете си срещу пари. Един от арестуваните разказал, че първоначално са му били предложени 500 евро, той отказал, след което престъпната група увеличила сумата на 700, 1000, 2000 евро. На 5000 евро играчът приел.

Друг негов колега от корта признава, че се е забъркал в незаконната схема, след като е загубил позиции в ранглистата. Трябвало е да плаща заеми, имал разходи за пътувания по турнири, където очаквал да се представи успешно.

У нас акцията се провежда в средата на октомври, когато са закопчани Карен и компания, Първата инстанция остави мъжа на Златка зад решетките. Мотивите им бяха, че Хачатрян има роднинска връзка с Армения и може да се укрие. В тази връзка бяха споменати и негови многобройни задгранични пътувания.

„Бил съм на почивка, как може това да е аргумент за престъпление", вайка се бившият тенисист.

Втората инстанция се смили над него и го пусна срещу гаранция от 5 бона. Парите са внесени и той чака решението за съдбата си на свобода.

Докато вися около 20 дни в килията, половинката на Златка се оплака от депресия и стомашни проблеми. За да не стават обществено достояние болежките му, от защитата се заканиха, че ще искат разглеждането на екстрадицията да бъде закрито за медиите.


