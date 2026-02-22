Светлана Василева сподели как е решила да се разведе с Гущеров (СНИМКИ)

Светлана Василева отговори откровено на въпроси на свои последователи в социалните мрежи, свързани с развода ѝ с Християн Гущеров, както и с настоящия ѝ живот след раздялата. В серия от сторита тя разкри как взела тежкото решение да се раздели с бащата на четирите ѝ деца.

На въпрос как се е изправила на крака след раздялата, Светлана написа: „Беше трудно, много трудно, но в този момент открих истинските приятели и истинските хора около мен."

Друг последовател я попита как се взима решение за развод, когато имаш четири деца, а бъдещето ти е несигурно. Василева не се поколеба отново да отговори съвсем честно: „Беше най-трудното решение в живота ми. Имаше страх, сълзи и несигурност. Но имаше и сила, която дори не знаех, че притежавам."

С думите си Светлана даде да се разбере, че пътят ѝ след развода не е бил лек, но е нямала съмнение, че е най-правилното нещо. Бившата госпожа Гущерова сподели, че сега с грижите ѝ помага майка ѝ, без която няма как да се справи. Всички трудности са ѝ показали и кои са истинските ѝ приятели и хората, на които може да разчита.