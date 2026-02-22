Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Светлана Василева сподели как е решила да се разведе с Гущеров (СНИМКИ)

22 Февруари, 2026 10:58 1 478 20

  • светлана василева-
  • христиан гущеров-
  • развод-
  • раздяла

За Светлана това е било най-трудното решение в живота ѝ

Светлана Василева сподели как е решила да се разведе с Гущеров (СНИМКИ) - 1
Снимки: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Светлана Василева отговори откровено на въпроси на свои последователи в социалните мрежи, свързани с развода ѝ с Християн Гущеров, както и с настоящия ѝ живот след раздялата. В серия от сторита тя разкри как взела тежкото решение да се раздели с бащата на четирите ѝ деца.

На въпрос как се е изправила на крака след раздялата, Светлана написа: „Беше трудно, много трудно, но в този момент открих истинските приятели и истинските хора около мен."

Друг последовател я попита как се взима решение за развод, когато имаш четири деца, а бъдещето ти е несигурно. Василева не се поколеба отново да отговори съвсем честно: „Беше най-трудното решение в живота ми. Имаше страх, сълзи и несигурност. Но имаше и сила, която дори не знаех, че притежавам."

С думите си Светлана даде да се разбере, че пътят ѝ след развода не е бил лек, но е нямала съмнение, че е най-правилното нещо. Бившата госпожа Гущерова сподели, че сега с грижите ѝ помага майка ѝ, без която няма как да се справи. Всички трудности са ѝ показали и кои са истинските ѝ приятели и хората, на които може да разчита.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 банкомата се счупи

    32 1 Отговор
    и го изхвърлих

    11:01 22.02.2026

  • 2 Хахаха

    19 1 Отговор
    Факти!!! Всички редактори на куп да се съберете, аз познавам много повече хорви от вас! Питайте за която не знаете, ще ви кажа!

    11:02 22.02.2026

  • 3 Всеки ден

    24 0 Отговор
    с Гущеровица айде спрете се малко.

    Коментиран от #11

    11:02 22.02.2026

  • 4 Ами..

    21 0 Отговор
    изобщо не ни интересува това

    11:09 22.02.2026

  • 5 Тази

    20 0 Отговор
    гълтачка на саби гладна няма да остане.

    11:11 22.02.2026

  • 6 Тома

    23 1 Отговор
    Минава на старата си професия свирене на саксофон Светлана

    11:11 22.02.2026

  • 8 Ван

    17 0 Отговор
    Не е било трудно, на Гущеров му свършили парите и чукалата.
    Ама евала на бащата, че им е спрял издръжката, она досега да е погребала жив синковеца му.

    11:12 22.02.2026

  • 9 Светлана

    11 0 Отговор
    всяка сутрин свежа и нае-б-ана, но по принцип го преместих.

    11:17 22.02.2026

  • 10 една кифла зацъкала

    13 0 Отговор
    за друга кифла

    аман от кифленски пълнежи
    ако нямаше чат тук никой нямаше да си губи времето с бозите

    11:18 22.02.2026

  • 11 айде спрете се малко

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Всеки ден":

    кака марийка няма да се спре
    кат карттечница ги бълва тез пълнежи
    явно има наивни да плащат и за многократно претоплени манджи кат за нова статийка за нов хонорар

    11:20 22.02.2026

  • 12 Хахо

    12 0 Отговор
    Първо тази кифла още не се е развела юридически и ние не знаем дали всичко не е един театър за реклама. Не, че ни интересува, но ако е зарязала Гущеровица, то причината е ясна - нема пари и любовта свърши

    11:48 22.02.2026

  • 13 Моп за семенна течност

    10 0 Отговор
    Не е за жалене

    11:54 22.02.2026

  • 14 абе тия кви са

    6 0 Отговор
    За какво требва да ги четем?

    11:56 22.02.2026

  • 15 Поредната

    6 0 Отговор
    Парцалеса прелъстена и изоставена

    12:00 22.02.2026

  • 16 Любов

    8 0 Отговор
    Светлана Василева сподели как се влюбила за Гущер и е родила 4 малки гущерчета, след като се е оженила за Гущер, който я набарал случайно, като плувала в реката. Сега отишла пак в реката да се изкъпе след толкова много години и там я набарал рибар, ловящ Шарани. И сега ще роди нови малки Шаранчета, бъдещи шарлатани! Идете в търсачката на ютюбе и напишете: "Валдес Рибна фиеста -Valdes-Ribna Fiesta - original audio/видео цензурирано/"

    12:01 22.02.2026

  • 17 дидо

    7 0 Отговор
    когато му лапаше пачките нямаше такива екзестенциални терзания да му пипа гущера

    12:05 22.02.2026

  • 20 Трудно

    2 0 Отговор
    е положението, всеки ден фатккки публикуват рекламна статия за тази sтара чанта с много багаж. Така и не се научи на работа

    12:43 22.02.2026