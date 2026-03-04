Още в първите минути на новия епизод на "Hell's Kitchen" България напрежението между участничките Симона и Маргарита прерасна в сериозен скандал, който нямаше как да бъде игнориран от останалите готвачи. Повод за конфликта се оказа изгонването на Веселина от предаването през миналата седмица – събитие, което очевидно е оставило тлеещо напрежение между някои от участниците.

Ситуацията ескалира, когато Симона директно се обърна към Марго с думите: „Махай се, не мога да те трая.“

Това веднага предизвика остра реакция от страна на пиперливата участничка от Ломско, която отвърна със също толкова тежки думи.

„Ти ще си тръгнеш другия път. Добре, че нямам такива деца – моите деца са злато“, заяви тя по адрес на опонентката си.

Напрежението в кухнята нарасна толкова много, че част от останалите участници се намесиха, за да успокоят ситуацията. Аля също се включи и призова Марго да спре с обидите и острите реплики.

Макар че до физическа саморазправа не се стигна, скандалът се оказа силно емоционален за Симона. По време на конфликта тя не успя да сдържи сълзите си и се разплака безутешно пред останалите участници.

По-късно конфликтът достигна и до Кухнята, където двете съперници премериха сили в директна битка за спасяване на куртките си.

Не трябваше много време да мине преди обещанието за по-горещ екшън да се сбъдне в Кухнята на Ада и първият остър конфликт вече е факт.