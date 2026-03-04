Новини
Лили Иванова изнася бутиков концерт с нощувка и вечеря в Кранево

Лили Иванова изнася бутиков концерт с нощувка и вечеря в Кранево

4 Март, 2026

Сцената ще е разположена на брега на морето, а преживяването струва от 990 до 1500 евро за двама

Лили Иванова изнася бутиков концерт с нощувка и вечеря в Кранево - 1
Снимка: Facebook/ Васил Къркеланов
Ели Стоянова

Най-верните и заможни фенове на Лили Иванова ще се любуват на неин концерт на плажа в Кранево до Каварна, като преживяването включва вечеря и нощувка. Самата звезда обяви, че това ще се случи на 17 юни тази година. Мястото е зала в изискан хотел, разположен на брега на морето.

„Събитието ще бъде едно прекрасно изживяване и ще се проведе в ексклузивен бутиков формат с ограничен брой гости, които ще имат възможността да се насладят на емблематични песни от богатия репертоар на Лили Иванова“, обявяват организаторите на събитието, цитирани от Телеграф.

Пакетите са от 990 до 1500 евро за двама. Срещу това имат гарантирани места в залата. Освен това ще има празнична галавечеря за всеки един с 4-степенно авторско меню в деня на концерта. Към пакета се предлагат още 3 нощувки с включени закуска и вечеря за двама, както и достъп до плаж. А за по-високите тарифи има още ползване на СПА зоната и минералните басейни.

Концертът е достъпен за гости над 16 години. Настаняването е на кръгли маси по 10 човека или правоъгълни маси за до 8 човека. Дрескод: официална вечеря – обявяват организаторите. А за гостите с деца от 3 до 15 години е помислено, че ще им е интересно да посетят анимационна програма в часовете на концерта.

На 8 май Лили Иванова ще участва в благотворителен концерт с едни от най-големите звезди на съвременната сцена, включвайки естрадата и поп музиката, като Орлин Горанов, Васил Найденов, Маргарита Хранова, Миро, Графа, братя Аргирови, Веселин Маринов, Мария Илиева, Дара, а поп фолкът ще бъде представляван от Софи Маринова.

Преди това на 31 март в зала 1 ще я дирижира настоящият министър на културата Найден Тодоров по случай 45 години от откриването на НДК.
Както е известно, тазгодишното турне из страната на примата тръгва от Благоевград и Кюстендил на 25 и 26 март. На 24 май Лили Иванова прави втория си концерт в парижката зала „Олимпия“. След това продължава с обиколката си из страната. Все още не е обявила къде ще са зимните ѝ концерти в София. По традиция прави няколко през декември.


  • 1 Нека да пиша

    19 2 Отговор
    Баба Лили Иванова ,праисторически фосил.

    14:33 04.03.2026

  • 2 Нека да пиша

    13 2 Отговор
    Баба Лили Иванова ,праисторически фосил. Музей на истария на човешкия род .

    14:35 04.03.2026

  • 3 Ай,стига .

    15 2 Отговор
    900-1500 да и гледам деменцеята,и памперса и ..

    14:36 04.03.2026

  • 4 Ужас безкрай

    18 1 Отговор
    "в Кранево до Каварна".
    Ели Стоянова, Вие присъствахте ли в часовете по география на България, когато сте била ученичка?

    14:37 04.03.2026

  • 5 БРАВО

    11 0 Отговор
    Винаги докато има балъци ще има и тарикати !

    14:43 04.03.2026

  • 6 Кофти

    14 0 Отговор
    Тази пък се ненаяде....

    14:44 04.03.2026

  • 7 Кранево

    14 0 Отговор
    ...Боже Господиии...
    Заключвам вратите...
    Чудя се кой ще брои по 1000 евро за да гледа този динозавър де ще пее на плейбек,колкото да изплаши гларусите и разлае глутниците от бездомни псета...
    Народа едвам свързва ,,двата края" за да преживее 2-3месеца с тези...900 евро...

    14:48 04.03.2026

  • 8 Един

    4 0 Отговор
    Билетът включва ли първа помощ и личен асистент?

    14:49 04.03.2026

  • 9 концерт на фосил

    12 0 Отговор
    с нощувка и вечеря 990 до 1500 евро за двама? Това много прилича на пране на пари.

    14:51 04.03.2026

  • 10 Кранево

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ужас безкрай":

    Ако мога да я поканя ,ще и разкажа ,,географията" стига да се изправи и напусне кабинета на Шефа де ,на ,,колене" го обслужва дорде и разписва поредният хонорар за простотиите де качва...

    14:53 04.03.2026

  • 11 Морски

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ужас безкрай":

    Тя пак, че не е писала Крапец.

    14:53 04.03.2026

  • 12 бау

    2 0 Отговор
    Ще има ли консумация?!

    14:55 04.03.2026

  • 13 Важна новина

    7 0 Отговор
    На концерта на вечната Лили, която "пее вече два века", щял да пирсъства и съученикът й Добри Чинтулов! Страяхотна новина!

    14:57 04.03.2026

  • 14 Ха,ха

    8 0 Отговор
    По - добре за тия пари да отида в Египет, да видя оригинална мумия.

    15:04 04.03.2026

  • 15 Черноморският

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Морски":

    ...рода на дядо ми Светла Му Памет е от там...

    15:15 04.03.2026

  • 16 Потръпнах

    0 0 Отговор
    Добре, че е през зимата!

    15:23 04.03.2026

  • 17 А ся де

    1 0 Отговор
    Ко да прай жената, сметки има да плаща. Тока поскъпна, килото картофи поскъпна. Може би на пазара по щеше да и гива зад сергията.

    15:28 04.03.2026