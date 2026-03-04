Лили Иванова изнася бутиков концерт с нощувка и вечеря в Кранево

Най-верните и заможни фенове на Лили Иванова ще се любуват на неин концерт на плажа в Кранево до Каварна, като преживяването включва вечеря и нощувка. Самата звезда обяви, че това ще се случи на 17 юни тази година. Мястото е зала в изискан хотел, разположен на брега на морето.
„Събитието ще бъде едно прекрасно изживяване и ще се проведе в ексклузивен бутиков формат с ограничен брой гости, които ще имат възможността да се насладят на емблематични песни от богатия репертоар на Лили Иванова“, обявяват организаторите на събитието, цитирани от Телеграф.
Пакетите са от 990 до 1500 евро за двама. Срещу това имат гарантирани места в залата. Освен това ще има празнична галавечеря за всеки един с 4-степенно авторско меню в деня на концерта. Към пакета се предлагат още 3 нощувки с включени закуска и вечеря за двама, както и достъп до плаж. А за по-високите тарифи има още ползване на СПА зоната и минералните басейни.
Концертът е достъпен за гости над 16 години. Настаняването е на кръгли маси по 10 човека или правоъгълни маси за до 8 човека. Дрескод: официална вечеря – обявяват организаторите. А за гостите с деца от 3 до 15 години е помислено, че ще им е интересно да посетят анимационна програма в часовете на концерта.
На 8 май Лили Иванова ще участва в благотворителен концерт с едни от най-големите звезди на съвременната сцена, включвайки естрадата и поп музиката, като Орлин Горанов, Васил Найденов, Маргарита Хранова, Миро, Графа, братя Аргирови, Веселин Маринов, Мария Илиева, Дара, а поп фолкът ще бъде представляван от Софи Маринова.
Преди това на 31 март в зала 1 ще я дирижира настоящият министър на културата Найден Тодоров по случай 45 години от откриването на НДК.
Както е известно, тазгодишното турне из страната на примата тръгва от Благоевград и Кюстендил на 25 и 26 март. На 24 май Лили Иванова прави втория си концерт в парижката зала „Олимпия“. След това продължава с обиколката си из страната. Все още не е обявила къде ще са зимните ѝ концерти в София. По традиция прави няколко през декември.
