Какво се случи с Джим Кери: Клонинг или пластични операции? (СНИМКИ)

4 Март, 2026 13:59 1 722 5

  • джим кери-
  • актьор-
  • пластична операция-
  • теория на конспирацията-
  • клонинг-
  • двойник

Теория на конспирацията, че звездата е сменена с клонинг закипяха в социалните мрежи

Какво се случи с Джим Кери: Клонинг или пластични операции? (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Появата на актьора Джим Кери на церемонията по връчването на френските филмови награди „Сезар“ в Париж предизвика вълна от конспиративни теории в социалните мрежи, след като част от потребителите започнаха да твърдят, че звездата всъщност не е присъствала лично на събитието, а е била „заменена“ от двойник или дори клонинг.

Повод за спекулациите станаха кадри и снимки от церемонията, на които 64-годишният актьор изглежда със значително променени черти на лицето. Това бързо породи различни предположения в интернет, включително твърдения, че звездата от „От глупав по-глупав“ е използвала дубльор или че външният му вид е резултат от сериозни козметични процедури.

В някои публикации в социалната мрежа X дори се появиха крайни твърдения, че актьорът е бил „заменен“, а други потребители предположиха, че Кери просто е използвал двойник, за да избегне медийното внимание. Част от тези спекулации бяха подсилени от старо телевизионно интервю на актьора в предаването „Late Night with David Letterman“, в което той с чувство за хумор разказва, че понякога е използвал двойници, за да отклонява папараците.

„Правил съм го няколко пъти – използвам примамка. Изпращам човек, който прилича на мен, в една посока, а медиите тръгват след него, докато аз спокойно продължавам деня си“, казва Кери в архивния запис. Коментарът, направен в шеговит тон, беше използван от някои интернет потребители като „доказателство“ за новите твърдения.

Към спекулациите се добави и публикация на драг кралицата Алексис Стоун, известна с трансформациите си в Instagram, в която тя сподели снимка от събитието с надпис „Алексис Стоун като Джим Кери в Париж“, намеквайки, че е използвала протези, за да се преобрази като актьора. Публикацията предизвика още по-голямо объркване, като дори някои знаменитости реагираха на шега. Актрисата Меган Фокс коментира под снимката, че се нуждае да разбере дали твърдението е истинско, докато певицата Кейти Пери реагира с емотикон със символ на „точно попадение“.

Снимките в публикацията обаче се оказаха генерирани от изкуствен интелект.

Публикация, споделена от Alexis Stone (@thealexisstone)

Организаторите на наградите „Сезар“ обаче бързо отхвърлиха всички подобни твърдения. Генералният делегат на церемонията Грегори Колие заяви пред медиите, че присъствието на Джим Кери е било планирано още от лятото и че актьорът лично е присъствал на събитието, където е получил почетната награда „Сезар“ за цялостен принос към киното.

Колие подчерта, че Кери е положил сериозни усилия за речта си, която е произнесъл изцяло на френски език, въпреки че не говори свободно езика. „Той беше изключително щедър, любезен и елегантен. Спомням си неговата доброжелателност и уважение към публиката“, заяви организаторът.

Малко по-късно и представител на актьора потвърди пред американски медии, че именно Джим Кери е присъствал на церемонията и лично е приел почетното отличие.

По време на речта си актьорът говори за актьорското майсторство като форма на изкуство, сравнявайки ролите с материал, който артистът оформя по собствена визия. „Като актьор всеки образ е като глина в ръцете на скулптор, който го моделира според въображението си“, заяви той на френски пред публиката в залата.

На церемонията Джим Кери беше придружен от своята партньорка Мина, дъщеря си Джейн и внука си Джаксън.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    5 3 Отговор
    Епщайновците го убиха, защото отказа да ходи на острова.

    14:00 04.03.2026

  • 2 Лопата Орешник

    13 1 Отговор
    Кво му е на лицето бе? Малко пластика и ботокс, същия си е като цяло!!

    14:14 04.03.2026

  • 3 аБе,

    9 1 Отговор
    Много шум за нищо.Всеки остарява и се видоизменя,на 64 години е все пак.Поосвежил си е кожляка само и толкоз.

    14:19 04.03.2026

  • 4 Абе

    3 0 Отговор
    Мушмули такива, дърт съм, пипнах ми кожата, изглеждам по-свежо, но ми казаха, че няма как да прилича точно на себе си пред 20-30 години

    14:41 04.03.2026

  • 5 Ботокс

    2 0 Отговор
    Ма(ф)ния

    14:49 04.03.2026