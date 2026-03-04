Какво се случи с Джим Кери: Клонинг или пластични операции? (СНИМКИ)

Появата на актьора Джим Кери на церемонията по връчването на френските филмови награди „Сезар“ в Париж предизвика вълна от конспиративни теории в социалните мрежи, след като част от потребителите започнаха да твърдят, че звездата всъщност не е присъствала лично на събитието, а е била „заменена“ от двойник или дори клонинг.

Повод за спекулациите станаха кадри и снимки от церемонията, на които 64-годишният актьор изглежда със значително променени черти на лицето. Това бързо породи различни предположения в интернет, включително твърдения, че звездата от „От глупав по-глупав“ е използвала дубльор или че външният му вид е резултат от сериозни козметични процедури.

В някои публикации в социалната мрежа X дори се появиха крайни твърдения, че актьорът е бил „заменен“, а други потребители предположиха, че Кери просто е използвал двойник, за да избегне медийното внимание. Част от тези спекулации бяха подсилени от старо телевизионно интервю на актьора в предаването „Late Night with David Letterman“, в което той с чувство за хумор разказва, че понякога е използвал двойници, за да отклонява папараците.

„Правил съм го няколко пъти – използвам примамка. Изпращам човек, който прилича на мен, в една посока, а медиите тръгват след него, докато аз спокойно продължавам деня си“, казва Кери в архивния запис. Коментарът, направен в шеговит тон, беше използван от някои интернет потребители като „доказателство“ за новите твърдения.

Към спекулациите се добави и публикация на драг кралицата Алексис Стоун, известна с трансформациите си в Instagram, в която тя сподели снимка от събитието с надпис „Алексис Стоун като Джим Кери в Париж“, намеквайки, че е използвала протези, за да се преобрази като актьора. Публикацията предизвика още по-голямо объркване, като дори някои знаменитости реагираха на шега. Актрисата Меган Фокс коментира под снимката, че се нуждае да разбере дали твърдението е истинско, докато певицата Кейти Пери реагира с емотикон със символ на „точно попадение“.

Снимките в публикацията обаче се оказаха генерирани от изкуствен интелект.

Организаторите на наградите „Сезар“ обаче бързо отхвърлиха всички подобни твърдения. Генералният делегат на церемонията Грегори Колие заяви пред медиите, че присъствието на Джим Кери е било планирано още от лятото и че актьорът лично е присъствал на събитието, където е получил почетната награда „Сезар“ за цялостен принос към киното.

Колие подчерта, че Кери е положил сериозни усилия за речта си, която е произнесъл изцяло на френски език, въпреки че не говори свободно езика. „Той беше изключително щедър, любезен и елегантен. Спомням си неговата доброжелателност и уважение към публиката“, заяви организаторът.

Малко по-късно и представител на актьора потвърди пред американски медии, че именно Джим Кери е присъствал на церемонията и лично е приел почетното отличие.

По време на речта си актьорът говори за актьорското майсторство като форма на изкуство, сравнявайки ролите с материал, който артистът оформя по собствена визия. „Като актьор всеки образ е като глина в ръцете на скулптор, който го моделира според въображението си“, заяви той на френски пред публиката в залата.

На церемонията Джим Кери беше придружен от своята партньорка Мина, дъщеря си Джейн и внука си Джаксън.