Селена Гомес разцелува мръсните крака на съпруга си (ВИДЕО)

Певицата и актриса Селена Гомес предизвика оживени реакции в социалните мрежи след появата си в подкаста „Friends Keep Secrets“, където по време на разговор целуна крака на съпруга си, музикалния продуцент Бени Бланко. Случката се случва само седмица след като кадри с босите и прашни крака на Бланко станаха вирусни онлайн.

По време на записа 33-годишната изпълнителка седеше на пода в хола, докато 37-годишният продуцент разговаряше с водещите от дивана, поставил крака си върху масичка. В разгара на разговора Селена се наведе и целуна втория пръст на крака му.

„Хареса ли ви това?“, пошегува се Бени Бланко към ко-водещите Лил Дики и Кристин Баталуко. Певицата веднага реагира, като го потупа по крака и му каза да не „превръща случката в момент“. Продуцентът отговори, че жестът го е зарадвал и изрази любовта си към съпругата си.

Селена Гомес, която сключи брак с Бени Бланко през септември 2025 г., отвърна със същите чувства, като в един момент дори отпусна глава върху краката му.

По време на разговора Лил Дики си припомни първия път, когато е видял двойката да демонстрира публично близост. Продуцентът обясни, че обикновено избягва подобни прояви на привързаност на публични места, тъй като иска партньорката му да запази своята самостоятелност и публична идентичност. „Тя е напълно самостоятелна личност и искам да блести като независима жена“, каза той, добавяйки, че се старае да не демонстрира прекалено силно чувствата си на публични събития.

Кадрите от подкаста бързо се разпространиха в социалните мрежи, където предизвикаха разнообразни реакции. Някои потребители изразиха недоумение и критикуваха сцената, определяйки я като неловка или неподходяща, докато други я приеха като безобиден и шеговит момент между двамата.

Част от критиките се появиха още след премиерния епизод на подкаста предходната седмица, в който Бени Бланко беше заснет да се пуска газове шумно на дивана и да показва босите си крака, които изглеждаха черни от мръсотия. След това продуцентът коментира темата за личната си хигиена и в телевизионното предаване „Jimmy Kimmel Live!“, където свали обувката и чорапа си в студиото, уверявайки, че няма причина за притеснение.

Селена Гомес и Бени Бланко започнаха връзката си през 2023 г., а година по-късно продуцентът ѝ предложи брак. Двамата сключиха брак през 2025 г. на церемония в Санта Барбара, Калифорния, на която присъстваха редица известни личности от музикалната и филмовата индустрия.