Селена Гомес разцелува мръсните крака на съпруга си (ВИДЕО)

Певицата и актриса Селена Гомес предизвика оживени реакции в социалните мрежи след появата си в подкаста „Friends Keep Secrets“, където по време на разговор целуна крака на съпруга си, музикалния продуцент Бени Бланко. Случката се случва само седмица след като кадри с босите и прашни крака на Бланко станаха вирусни онлайн.
По време на записа 33-годишната изпълнителка седеше на пода в хола, докато 37-годишният продуцент разговаряше с водещите от дивана, поставил крака си върху масичка. В разгара на разговора Селена се наведе и целуна втория пръст на крака му.
„Хареса ли ви това?“, пошегува се Бени Бланко към ко-водещите Лил Дики и Кристин Баталуко. Певицата веднага реагира, като го потупа по крака и му каза да не „превръща случката в момент“. Продуцентът отговори, че жестът го е зарадвал и изрази любовта си към съпругата си.
Селена Гомес, която сключи брак с Бени Бланко през септември 2025 г., отвърна със същите чувства, като в един момент дори отпусна глава върху краката му.
По време на разговора Лил Дики си припомни първия път, когато е видял двойката да демонстрира публично близост. Продуцентът обясни, че обикновено избягва подобни прояви на привързаност на публични места, тъй като иска партньорката му да запази своята самостоятелност и публична идентичност. „Тя е напълно самостоятелна личност и искам да блести като независима жена“, каза той, добавяйки, че се старае да не демонстрира прекалено силно чувствата си на публични събития.
Кадрите от подкаста бързо се разпространиха в социалните мрежи, където предизвикаха разнообразни реакции. Някои потребители изразиха недоумение и критикуваха сцената, определяйки я като неловка или неподходяща, докато други я приеха като безобиден и шеговит момент между двамата.
Част от критиките се появиха още след премиерния епизод на подкаста предходната седмица, в който Бени Бланко беше заснет да се пуска газове шумно на дивана и да показва босите си крака, които изглеждаха черни от мръсотия. След това продуцентът коментира темата за личната си хигиена и в телевизионното предаване „Jimmy Kimmel Live!“, където свали обувката и чорапа си в студиото, уверявайки, че няма причина за притеснение.
Селена Гомес и Бени Бланко започнаха връзката си през 2023 г., а година по-късно продуцентът ѝ предложи брак. Двамата сключиха брак през 2025 г. на церемония в Санта Барбара, Калифорния, на която присъстваха редица известни личности от музикалната и филмовата индустрия.
1 Тотален неадекватник
За да стигне дотук кви неща е целувала малиии
Миризливите краци на тоя тулупар са най малкия проблем
16:03 04.03.2026
2 надарена кака
Коментиран от #4
16:04 04.03.2026
3 Читател
16:09 04.03.2026
4 Ха,ха
До коментар #2 от "надарена кака":Да де, нас кво ни интересува та ни занимават
16:12 04.03.2026
5 мучофски истории
да може да правиш подобни неща подобава за бъдещия ти
от които явно се интересуваш щом ни ги сервираш
16:25 04.03.2026
6 мда
16:47 04.03.2026
7 Смокини и черници!
Това е баба Джина Дейвис със силиконова маска. Отворете стари снимки на Селена и вижте как е изглеждала (когато е била жива), след това вижте Джина Дейвис. Пуснете си и някое интервю, да чуете, това е на 100% баба ви Джина.
17:04 04.03.2026
8 Гнус брат
17:10 04.03.2026
9 Мисля си
17:11 04.03.2026