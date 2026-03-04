Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Селена Гомес разцелува мръсните крака на съпруга си (ВИДЕО)

Селена Гомес разцелува мръсните крака на съпруга си (ВИДЕО)

4 Март, 2026 15:59 951 9

  • селена гомес-
  • актриса-
  • певица-
  • бени бланко-
  • мръсни крака-
  • крака

По-рано Бени Бланко беше посечен от интернет критики за мръсните си крака и пускането на газове по време на подкаста си

Селена Гомес разцелува мръсните крака на съпруга си (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певицата и актриса Селена Гомес предизвика оживени реакции в социалните мрежи след появата си в подкаста „Friends Keep Secrets“, където по време на разговор целуна крака на съпруга си, музикалния продуцент Бени Бланко. Случката се случва само седмица след като кадри с босите и прашни крака на Бланко станаха вирусни онлайн.

По време на записа 33-годишната изпълнителка седеше на пода в хола, докато 37-годишният продуцент разговаряше с водещите от дивана, поставил крака си върху масичка. В разгара на разговора Селена се наведе и целуна втория пръст на крака му.

„Хареса ли ви това?“, пошегува се Бени Бланко към ко-водещите Лил Дики и Кристин Баталуко. Певицата веднага реагира, като го потупа по крака и му каза да не „превръща случката в момент“. Продуцентът отговори, че жестът го е зарадвал и изрази любовта си към съпругата си.

Селена Гомес, която сключи брак с Бени Бланко през септември 2025 г., отвърна със същите чувства, като в един момент дори отпусна глава върху краката му.

По време на разговора Лил Дики си припомни първия път, когато е видял двойката да демонстрира публично близост. Продуцентът обясни, че обикновено избягва подобни прояви на привързаност на публични места, тъй като иска партньорката му да запази своята самостоятелност и публична идентичност. „Тя е напълно самостоятелна личност и искам да блести като независима жена“, каза той, добавяйки, че се старае да не демонстрира прекалено силно чувствата си на публични събития.

Кадрите от подкаста бързо се разпространиха в социалните мрежи, където предизвикаха разнообразни реакции. Някои потребители изразиха недоумение и критикуваха сцената, определяйки я като неловка или неподходяща, докато други я приеха като безобиден и шеговит момент между двамата.

Част от критиките се появиха още след премиерния епизод на подкаста предходната седмица, в който Бени Бланко беше заснет да се пуска газове шумно на дивана и да показва босите си крака, които изглеждаха черни от мръсотия. След това продуцентът коментира темата за личната си хигиена и в телевизионното предаване „Jimmy Kimmel Live!“, където свали обувката и чорапа си в студиото, уверявайки, че няма причина за притеснение.

Селена Гомес и Бени Бланко започнаха връзката си през 2023 г., а година по-късно продуцентът ѝ предложи брак. Двамата сключиха брак през 2025 г. на церемония в Санта Барбара, Калифорния, на която присъстваха редица известни личности от музикалната и филмовата индустрия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тотален неадекватник

    7 0 Отговор
    И нискоинтелигентна пача
    За да стигне дотук кви неща е целувала малиии
    Миризливите краци на тоя тулупар са най малкия проблем

    16:03 04.03.2026

  • 2 надарена кака

    2 9 Отговор
    Селена може да целува,каквото си иска. У дома си е,съпругът й е до нея.Любов и подкрепа си дават един на друг.

    Коментиран от #4

    16:04 04.03.2026

  • 3 Читател

    10 0 Отговор
    Явно,със същите уста,тя е целувала и много по мръсни части от едно немито тяло.Потрес за нормалните хора, са действията на тази непретенциозна фуста.

    16:09 04.03.2026

  • 4 Ха,ха

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "надарена кака":

    Да де, нас кво ни интересува та ни занимават

    16:12 04.03.2026

  • 5 мучофски истории

    3 0 Отговор
    събче учи се и ти
    да може да правиш подобни неща подобава за бъдещия ти
    от които явно се интересуваш щом ни ги сервираш

    16:25 04.03.2026

  • 6 мда

    2 0 Отговор
    Гнусно!

    16:47 04.03.2026

  • 7 Смокини и черници!

    2 0 Отговор
    Селена сигурно отдавна е мъртва.
    Това е баба Джина Дейвис със силиконова маска. Отворете стари снимки на Селена и вижте как е изглеждала (когато е била жива), след това вижте Джина Дейвис. Пуснете си и някое интервю, да чуете, това е на 100% баба ви Джина.

    17:04 04.03.2026

  • 8 Гнус брат

    0 0 Отговор
    Горката Селена притежава най- грозният мъж на света. Никога не съм виждала нещо по-грозно и опърпано и най вече гнусно. Целувката е на майтап. Крака му е последният проблем, пината му е по-гнусна.

    17:10 04.03.2026

  • 9 Мисля си

    0 0 Отговор
    Достатъчно интернет за днес !!!

    17:11 04.03.2026