Фолк певицата Симона провокира феновете на "Като две капки вода" с горещи СНИМКИ

Поп фолк певицата Симона, която в момента участва в популярното шоу „Като две капки вода“, провокира вниманието на телевизионните зрители и онлайн потребителите с едновременно забавна и гореща фотосесия.

Русокосата изпълнителка реши да зарадва последователите си, като публикува кадри, на които позира пред огледало. Певицата реши да привлече вниманието на зрителите на "Капките" с любопитно послание на тениската си.

"Ако Бритни успя да оцелее след 2007 и аз ще оцелея след "Капките", гласеше надписа - препратка както към първото ѝ превъплъщение в Бритни, което не бе особено успешно, така и към пагубната за психическото здраве на поп принцесата 2007 година, когато тя нахлу във фризьорски салон и сама обръсна косата си след психически срив.

Но тениската не е единственото нещо, което хваща окото на снимките. Симона позира и по прашки, които едва се виждат, като в същото време демонстрира перфектна форма.

Провокативните визии не са нещо необичайно за фолкпевицата. Още в дебютния си видеоклип преди години тя се появи без дрехи.