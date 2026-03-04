Новини
Фолк певицата Симона провокира феновете на "Като две капки вода" с горещи СНИМКИ

4 Март, 2026 12:31 1 277 9

  • симона-
  • поп фолк-
  • певица-
  • като две капки вода

Чалга звездата се щракна с любопитна тениска със забавен надпис и изрязано бельо

Фолк певицата Симона провокира феновете на "Като две капки вода" с горещи СНИМКИ - 1
Снимка: Инстаграм
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп фолк певицата Симона, която в момента участва в популярното шоу „Като две капки вода“, провокира вниманието на телевизионните зрители и онлайн потребителите с едновременно забавна и гореща фотосесия.

Русокосата изпълнителка реши да зарадва последователите си, като публикува кадри, на които позира пред огледало. Певицата реши да привлече вниманието на зрителите на "Капките" с любопитно послание на тениската си.

"Ако Бритни успя да оцелее след 2007 и аз ще оцелея след "Капките", гласеше надписа - препратка както към първото ѝ превъплъщение в Бритни, което не бе особено успешно, така и към пагубната за психическото здраве на поп принцесата 2007 година, когато тя нахлу във фризьорски салон и сама обръсна косата си след психически срив.

Но тениската не е единственото нещо, което хваща окото на снимките. Симона позира и по прашки, които едва се виждат, като в същото време демонстрира перфектна форма.

Провокативните визии не са нещо необичайно за фолкпевицата. Още в дебютния си видеоклип преди години тя се появи без дрехи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    7 0 Отговор
    Коя е пък тази р,аз,по,р.етина

    12:35 04.03.2026

  • 2 Непровокиран

    5 0 Отговор
    Тая ,дето не я зная може да ,,провокира" само тишо-педала...

    12:41 04.03.2026

  • 3 Стас

    1 0 Отговор
    Момичето е по фанелка,а не е голичка.Нежна красавица и сладурана! Има много сладки устни.

    12:42 04.03.2026

  • 4 Изтощена коса

    1 1 Отговор
    Аз съм си рязала косата 5000 пъти късо и без нервен срив. 30% от жените са с къси коси, че и повече. И да, като се изтощи и нищо не помага, това е старомодното решение. Друго си е да ти олекне от четината. На Бритни косата е адски изгоряла и аз бих я офъкала и без повече перхидрол. Боя без амоняк черна, на билкова основа.

    12:43 04.03.2026

  • 5 любим

    1 0 Отговор
    Не е изрязано бельо,а са й обикновенни прашки.

    12:50 04.03.2026

  • 6 пренос

    0 0 Отговор
    Британи Спеарс дълго време не пя на сцена,тъй като беше под огромен стрес,че баща й контролира артистичната й певческа дейност.Сега момичето се оправи и вече е пак на ти с песните си.Което е много добра новина.Русата, английска сензация е отлична певица,но за сега няма да има нови концерти! Казаха,че ще се откаже от пеенето,заради съдебни дела,но ще видим. Времето ще покаже.

    13:00 04.03.2026

  • 7 наблюдател

    1 1 Отговор
    В този жарн показването на анатомични дадености е рутино.Събитие ще бъде ако пропее с другите устни.

    13:08 04.03.2026

  • 8 раз

    0 0 Отговор
    "Като две шапки боза"

    13:26 04.03.2026

  • 9 Гуньо Простоа

    0 1 Отговор
    Коя е тая бездарница и кой я бута напред?

    13:40 04.03.2026