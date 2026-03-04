Хайди Клум и дъщеря ѝ Лени с нова съблазнителна фотосесия по бельо (СНИМКИ)

Хайди Клум и дъщеря ѝ Лени отново обединяват усилия в нова рекламна кампания за италианската марка за бельо Intimissimi, почти година след последната им съвместна фотосесия за бранда.

Майката и дъщерята участват в новата пролетна кампания на компанията, чиито снимки и видеокадри бяха публикувани в социалните мрежи. На част от кадрите 52-годишният супермодел позира в розов дантелен сутиен и прашка, докато 21-годишната Лени е до нея, облечена в дълъг дантелен топ и съответстващо бельо в бледорозов нюанс, украсено с бродирани мотиви на череши.

В други визии Хайди Клум представя прозрачeн боди с банели, както и комплект от дълбоко изрязан сутиен и класически бикини в същия ярък розов цвят. Лени Клум също демонстрира няколко варианта на колекцията с характерните черешови бродерии, включително пижамен комплект.

Майка и дъщеря за последно работиха за Intimissimi през април 2025 г., когато участваха в кампания за основната колекция на марката, представяйки модели от сатен и дантела в черно и бяло. Тогава Клум отбеляза в социалните мрежи, че това е поредната година от сътрудничеството ѝ с италианския бранд.

Съвместните им фотосесии обаче неведнъж предизвикват противоречиви реакции онлайн. Част от коментарите след предишната кампания поставиха под въпрос избора майка и дъщеря да участват заедно в реклами на бельо. Подобни реакции се появиха още през 2022 г., когато двете за първи път започнаха сътрудничеството си с компанията.

В интервю малко след старта на първата им кампания Лени Клум заяви, че не е обръщала особено внимание на критиките. По думите ѝ работата по проекта е била приятно преживяване, а снимките са направени в позитивна атмосфера. „Прекарахме страхотен ден заедно и съм много доволна от резултата“, коментира тя тогава.

Междувременно семейството на Хайди Клум подготвя и нов телевизионен проект. Моделът и децата ѝ ще участват в двусерийно риалити предаване, озаглавено „On and Off the Catwalk“, което ще покаже моменти от ежедневието им зад кулисите на модната индустрия. В същото време Лени Клум и брат ѝ Хенри Самюъл ще се появят заедно с майка си и на корицата на новия брой на списание Paper.