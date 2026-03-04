Warner Bros започват работа по филм по "Игра на тронове"

Студиото Warner Bros. официално разработва нов филмов проект, вдъхновен от света на „Игра на тронове“, като продукцията ще бъде мащабен кино предистория, развиващ се във вселената на Вестерос.

Сценарият е поверен на американския сценарист Бо Уилимън, известен като създател на сериала „Къща от карти“ и като един от авторите на „Andor“. Проектът ще бъде базиран на фентъзи сагата на писателя Джордж Р. Р. Мартин „Песен за огън и лед“.

Според информация от специален материал на списание The Hollywood Reporter, филмът се планира като високобюджетна продукция с мащаб, сравним с поредицата „Дюн“. Сюжетът ще се фокусира върху завоеванието на Вестерос от крал Егон Таргариен – събитие, което води до обединяването на шест от седемте кралства приблизително три века преди събитията в първия сезон на сериала „Игра на тронове“. Паралелно с това телевизионният канал HBO също разработва отделен сериал, вдъхновен от същата историческа линия.

Новината идва в момент, когато Джордж Р. Р. Мартин продължава работата си по „Ветровете на зимата“ – дългоочаквания шести и финален роман от поредицата „Песен за огън и лед“. След края на оригиналния сериал през 2019 г. интересът към екранизациите на неговата вселена остава изключително силен, като различни студиа и телевизионни компании активно развиват нови проекти, свързани със света на Вестерос.

Сред последните успешни заглавия е сериалът „Рицарят на Седемте кралства“, който получи положителни отзиви от критиката и би по рейтинг оригиналната поредица. Британският вестник The Guardian определи продукцията като проект, който „спасява вселената на „Игра на тронове“. Финалният епизод на първия сезон привлече около 9,5 милиона зрители, а сериалът вече е подновен за втори сезон, като снимките се провеждат в Белфаст и Испания. Междувременно третият сезон на „Домът на дракона“ се очаква да бъде излъчен през юни.

Обявяването на филмовия проект идва и на фона на сериозни промени в американската медийна индустрия, след като Warner Bros. Discovery стана обект на мащабна сделка за придобиване на стойност около 110 милиарда долара от компанията Paramount Skydance. Главният изпълнителен директор на Paramount, Дейвид Елисън, заяви, че сделката има за цел да запази наследството на двете компании и да ускори създаването на ново поколение медийна и развлекателна платформа.

Сделката обаче предизвика и критики, включително от страна на американския сенатор Елизабет Уорън, която предупреди, че подобна концентрация на медийна собственост може да доведе до по-високи цени и ограничен избор за потребителите.

Паралелно с новия филмов проект през последните години се обсъждат и други разширения на франчайза. През 2022 г. беше съобщено, че HBO разработва сериал, посветен на героя Джон Сноу, с участието на актьора Кит Харингтън. Две години по-късно самият Харингтън заяви, че проектът е спрян, тъй като екипът не е успял да намери подходяща история за развитие на персонажа.

Джордж Р. Р. Мартин също разкри през 2024 г., че се разработва и анимационен проект със заглавие „Nine Voyages“, макар подробности за него засега да не са публично известни.

Към разширяващата се вселена на „Игра на тронове“ се добавя и сценична адаптация. По-рано тази година беше обявено, че Кралската шекспирова компания ще представи театрална продукция по франчайза през лятото в Стратфорд на Ейвън.