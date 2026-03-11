Новини
Любопитно »
Миро отпразнува 50-годишния си юбилей край Индийския океан

Миро отпразнува 50-годишния си юбилей край Индийския океан

11 Март, 2026 08:48 635 8

  • миро-
  • каризма-
  • рожден ден-
  • юбилей-
  • малдиви

Кадри, на които позира с широка усмивка, облечен в цветни дрехи и аксесоари, бяха публикувани в официалните му страници в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм

Миро отпразнува 50-годишния си юбилей край Индийския океан - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поппевецът Миро официално е част от клуба на петдесетгодишните мъже. Музикалният любимец посрещна личния си празник край Индийския океан. Въпреки многобройните запитвания от страна на почитателите - той не посочи точната локация. Според верните му фенове, Миро релаксира на екзотичните Малдиви, заедно с половинката си. Традиция, която не пропуска, пише edna.bg.

Кадри, на които позира с широка усмивка, облечен в цветни дрехи и аксесоари, бяха публикувани в официалните му страници в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм. Фотосите, излъчващи позитивизъм и добро настроение, отключиха море от пожелания - както от страна на близки роднини, приятели и колеги, така и от редица симпатизанти на творчеството му.


Сред честитките се откроиха думите на телевизионните водещи Мария Игнатова и Ники Кънчев.

“В миналото ще си останем каквито сме били… Честит да си”, написа чаровната блондинка от малкия екран. “Ура за теб! Кеф е да те познавам. Ще си сипя”, сподели Кънчев като коментар под звездните снимки.

В уебпространството лентата се върна, а фотосите на малкия Миро - впечатлиха последователите му. Много от тях споделиха, че до ден днешен, той носи безгрижието на детето, което е бил. Но в настоящето още перфекционист, обичан артист и греещ човек.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джо

    3 2 Отговор
    Значи В Индийския океан,след като е на остров?

    08:51 11.03.2026

  • 2 Хипотетично

    10 2 Отговор
    Миро релаксира на екзотичните Малдиви, а иска ли правителствения самолет да го евакуира, когато му свърши почивката?

    08:52 11.03.2026

  • 3 ОЛГА

    3 2 Отговор
    ДАНО ДА ИМА ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО НАЛИЧНО БЕЛО,ЧЕ ТАМ СЕ ПРОДАВА БЕЛА ПОМИЯ!

    08:58 11.03.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    1 2 Отговор
    Лига, лигав, лигав !
    И сто пъти да му го напишеш, все ще му е малко !!!

    08:58 11.03.2026

  • 5 Мое мнение:

    1 0 Отговор
    Миро е много, много талантлив.

    09:12 11.03.2026

  • 6 Браво

    0 0 Отговор
    Дори и с филтрите на камерат много добре изглежда човекът за 50. Само физиономията леко е подпухнала от косумацията на младини. Повечето млади на по 30 са тюфлеци с шкембета занемарени приличащи на чичаци пред пенсия.

    09:13 11.03.2026

  • 7 тази новина

    0 0 Отговор
    ми оправи деня, сега ще ида с настроение на работа

    09:16 11.03.2026

  • 8 хаберих

    0 0 Отговор
    Да са му честити тези години на талантливото момче! Да е живо и здраво,много музика,много любов от жена му,много светлина около тях!

    09:20 11.03.2026