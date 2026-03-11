Миро отпразнува 50-годишния си юбилей край Индийския океан

Поппевецът Миро официално е част от клуба на петдесетгодишните мъже. Музикалният любимец посрещна личния си празник край Индийския океан. Въпреки многобройните запитвания от страна на почитателите - той не посочи точната локация. Според верните му фенове, Миро релаксира на екзотичните Малдиви, заедно с половинката си. Традиция, която не пропуска, пише edna.bg.

Кадри, на които позира с широка усмивка, облечен в цветни дрехи и аксесоари, бяха публикувани в официалните му страници в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм. Фотосите, излъчващи позитивизъм и добро настроение, отключиха море от пожелания - както от страна на близки роднини, приятели и колеги, така и от редица симпатизанти на творчеството му.

Сред честитките се откроиха думите на телевизионните водещи Мария Игнатова и Ники Кънчев.

“В миналото ще си останем каквито сме били… Честит да си”, написа чаровната блондинка от малкия екран. “Ура за теб! Кеф е да те познавам. Ще си сипя”, сподели Кънчев като коментар под звездните снимки.

В уебпространството лентата се върна, а фотосите на малкия Миро - впечатлиха последователите му. Много от тях споделиха, че до ден днешен, той носи безгрижието на детето, което е бил. Но в настоящето още перфекционист, обичан артист и греещ човек.