Детско колело – полезен наръчник

Ако е време за първото детско колело (или следващото), може би имате нужда от малко полезни насоки. Не е достатъчно то да е красиво и да е по джоба ви. Много по-важно е да е съобразено с възрастта, ръста и уменията на детето, както и да е напълно безопасно.

Така че погледнете и обмислете следните неща, преди да изберете.

Основните правила за безопасност

Детското колело трябва да е с точен размер. Когато седи на седалката, детето трябва да стъпва с леко сгънати крака и цели стъпала на земята, това му дава увереност, че няма да падне. Кормилото трябва да се достига лесно и педалите да се натискат без затруднения. Когато детето напредне, седалката се вдига така, че да стъпва само на пръсти, за да е ефективно въртенето.

Спирачките трябва да се натискат лесно, добре е ръкохватките да са меки и пригодени за детски ръце.

Колелото не трябва да е тежко (най-добре търсете алуминиева рамка), за да не е твърде трудно за управление, тъй като това носи рискове. Ако колелото тежи колкото половината дете, то няма да може да го управлява и бързо ще се откаже.

Как да определите размера

Велосипедите се различават по размера на каплите (гумите). Той ще ви ориентира кой модел е подходящ за вашето дете. Но трябва да имате малко предварителна информация. Ето каква:

12 инча е за деца на около 2-4 години и ръст приблизително 90-110 см.

16 инча е за 4-6 годишни, високи около 100-125 см.

20 инча е за малчугани на 6-8 години и 115-135 см ръст.

24 инча е подходящ за деца на 8-12 години с височина около 125-150 см.

Златното правило е: Не купувайте колело с по-голям размер, „за да се кара по-дълго“. Това е опасно и прави управлението невъзможно.

Най-сигурната проверка е да се направи тестово каране – все пак всяко дете има различна анатомия. Но ако няма как това да се случи, можете да измерите вътрешната дължина на крака му и ще получите по-прецизна информация от възрастта и ръста. Ето как отговарят размерите на велосипедите:

12 инча – вътрешна дължина на крака от 35-45 см.

16 инча – за 45-55 см.

20 инча – за 55-65 см.

24 инча – за 65-75 см.

Материалът и удобствата

Най-леки са детските колела от алуминий. Не се чупят лесно, не се тревожете за това. По-важното е да се управляват удобно. Затова вижте дали седалката е удобна, дали малчуганът може да хване стабилно ръкохватките и да върти кормилото дори под голям ъгъл.

Спирачките и скоростите

Дори вие самите да сте фенове на множеството предавки, те обикновено са твърде сложни за малките. Започнете с най-простата конструкция и устройство, докато карането стане стабилно.

За начинаещи: Избягвайте скоростите – те само разсейват. Относно спирачките – контрата (крачна спирачка) вече се счита за отживелица. Тя пречи на детето да нагласи педала в удобна позиция за тръгване. Търсете колело с V-brake (ръчни спирачки), но се уверете, че лостчетата са регулирани близо до кормилото, за да ги стигат детските пръстчета.

За напреднали (над 6-8 г.): Тук вече скоростите са плюс, особено ако карате в парка или по наклони. За по-агресивно каране може да потърсите и дискови спирачки.

Нивото на умения

За съвсем начинаещ малчуган най-добре е да започнете с балансиращо детско колело без педали. То е лесно за управление, забавно е и ще научи детето на баланс без особени усилия. Триколката пък ще му помогне да координира въртенето на педалите с управлението на кормилото.

Помощните гуми могат да са подходяща следваща крачка, макар че много деца нямат нужда от тях, ако са карали баланс велосипед.

Колкото по-умело става детето, толкова по-сложни функции можете да му предложите. Следват различните скорости и функциите за разнообразни терени, ако то е запален велосипедист.

И не на последно място: Екипировката

Никога не купувайте колело, без да купите и каска. Тя е задължителна. Уверете се, че каската стои плътно на главата (не се клати) и покрива челото. Цветът на колелото може да е избор на детето, но безопасността е водеща! Може да осигурите и наколенки и налакътници за по-голяма сигурност.