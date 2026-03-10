Чък Норис става на 86 г.: Легендата, която продължава да рита времето

10 март е специална дата за феновете на екшън киното и бойните изкуства – днес рожден ден празнува легендарният актьор и майстор на карате Чък Норис. Роден на 10 март 1940 г. в Райън, Оклахома, той навършва 86 години през 2026 г.

През повече от шест десетилетия кариера Норис се превърна в една от най-разпознаваемите фигури в екшън киното и попкултурата – актьор, шампион по бойни изкуства, телевизионна звезда и интернет феномен.

От скромно начало до легенда

Истинското му име е Карлос Рей Норис. Детството му не е леко – израства в бедно семейство и описва себе си като срамежливо и несигурно момче.

След като служи във Военновъздушните сили на САЩ, той започва да тренира карате и бързо се превръща в шампион. Норис печели световната титла по карате шест поредни години, преди да се насочи към киното.

Големият му пробив идва през 1972 г., когато се бие на екран с Брус Лий във филма „Пътят на дракона“ – сцена, която остава една от най-емблематичните бойни сцени в историята на киното.

По-късно той става звезда в екшъни като:

„Missing in Action“

„The Delta Force“

„Lone Wolf McQuade“

сериала „Walker, Texas Ranger“, който го прави глобална телевизионна икона.

Любопитни факти за Чък Норис

Норис има черни колани в няколко бойни изкуства, включително карате, таекуондо, джудо и бразилско жиу-жицу.

Създава собствен стил бойни изкуства – Chun Kuk Do.

Започва актьорската си кариера сравнително късно – след като вече е шампион по карате.

През 2000-те става интернет феномен благодарение на „Chuck Norris facts“ – шеговити твърдения за неговата свръхсила.

Дори след 80-годишна възраст той продължава активно да тренира и да поддържа отлична форма.

Въпреки че вече рядко се появява на екран, Норис остава активен:

Продължава да публикува мотивационни послания и тренировки в социалните мрежи.

Наскоро се появи във филмови проекти и камео роли, включително в екшън-комедията „Zombie Plane“.

Той също така подкрепя спортисти и бойци – например публично окуражи ММА боеца Кори Сандхаген след негова загуба.

В личен план актьорът преживя тежък момент в края на 2025 г., когато почина първата му съпруга Даян Холечек – негова младежка любов и майка на двама от синовете му.

Човекът, който се превърна в мит

Чък Норис е не просто актьор – той е културен символ. За милиони фенове по света името му е синоним на сила, дисциплина и непобедим дух.

И както гласи един от най-известните интернет вицове:

„Чък Норис не остарява – времето просто не смее да го настигне.“