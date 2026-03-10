Новини
Чък Норис става на 86 г.: Легендата, която продължава да рита времето

Чък Норис става на 86 г.: Легендата, която продължава да рита времето

10 Март, 2026 09:17 946 10

  • чък норис-
  • рожден ден

Актьор, шампион по бойни изкуства, телевизионна звезда и интернет феномен

Чък Норис става на 86 г.: Легендата, която продължава да рита времето - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

10 март е специална дата за феновете на екшън киното и бойните изкуства – днес рожден ден празнува легендарният актьор и майстор на карате Чък Норис. Роден на 10 март 1940 г. в Райън, Оклахома, той навършва 86 години през 2026 г.

През повече от шест десетилетия кариера Норис се превърна в една от най-разпознаваемите фигури в екшън киното и попкултурата – актьор, шампион по бойни изкуства, телевизионна звезда и интернет феномен.

От скромно начало до легенда

Истинското му име е Карлос Рей Норис. Детството му не е леко – израства в бедно семейство и описва себе си като срамежливо и несигурно момче.

След като служи във Военновъздушните сили на САЩ, той започва да тренира карате и бързо се превръща в шампион. Норис печели световната титла по карате шест поредни години, преди да се насочи към киното.

Големият му пробив идва през 1972 г., когато се бие на екран с Брус Лий във филма „Пътят на дракона“ – сцена, която остава една от най-емблематичните бойни сцени в историята на киното.

По-късно той става звезда в екшъни като:

  • „Missing in Action“
  • „The Delta Force“
  • „Lone Wolf McQuade“
  • сериала „Walker, Texas Ranger“, който го прави глобална телевизионна икона.

Любопитни факти за Чък Норис

Норис има черни колани в няколко бойни изкуства, включително карате, таекуондо, джудо и бразилско жиу-жицу.

Създава собствен стил бойни изкуства – Chun Kuk Do.

Започва актьорската си кариера сравнително късно – след като вече е шампион по карате.

През 2000-те става интернет феномен благодарение на „Chuck Norris facts“ – шеговити твърдения за неговата свръхсила.

Дори след 80-годишна възраст той продължава активно да тренира и да поддържа отлична форма.

Въпреки че вече рядко се появява на екран, Норис остава активен:

Продължава да публикува мотивационни послания и тренировки в социалните мрежи.

Наскоро се появи във филмови проекти и камео роли, включително в екшън-комедията „Zombie Plane“.

Той също така подкрепя спортисти и бойци – например публично окуражи ММА боеца Кори Сандхаген след негова загуба.

В личен план актьорът преживя тежък момент в края на 2025 г., когато почина първата му съпруга Даян Холечек – негова младежка любов и майка на двама от синовете му.

Човекът, който се превърна в мит

Чък Норис е не просто актьор – той е културен символ. За милиони фенове по света името му е синоним на сила, дисциплина и непобедим дух.

И както гласи един от най-известните интернет вицове:
„Чък Норис не остарява – времето просто не смее да го настигне.“


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боко праните гащи

    3 1 Отговор
    Тоа го бих на карате като маче. Уссс

    09:19 10.03.2026

  • 2 Пич

    10 0 Отговор
    Много ясно !!! Когато смъртта дойде да го вземе, рязко я заболява главата, крилата и се разхвърчат на перушина, а косата и бива завряна в ...... И сега, когато Господ я изпрати за Чък, смъртта му казва - Аа, иди ти, да видиш какво е " Да изчезнеш за 60 секунди" !!!

    09:21 10.03.2026

  • 3 Авее

    9 0 Отговор
    Чък Норис става на 86 г.: Легендата, която продължава да бъде на 26 години. Само Чък Норис го може. Чук-чук!

    09:24 10.03.2026

  • 4 Въпрос към Чък норис

    16 0 Отговор
    Колко лицеви можеш да направиш.
    Всичките,отговорил той

    09:29 10.03.2026

  • 5 Виго

    12 0 Отговор
    Чък Норис пита дете:
    - На колко години си?
    - На 11.
    - Аз на твоите години бях на 12.

    09:35 10.03.2026

  • 6 шперц

    4 0 Отговор
    Акула срещнала Чък Норис в морето и му казала:- Ще те изям! А Чък й отвърнал:-И аз тебе,с масло и домати!

    09:48 10.03.2026

  • 7 Опааа

    4 0 Отговор
    Венелиноооо! Мисиркоооо! Някой ти е ритнал главата на теб!

    09:49 10.03.2026

  • 8 Пич

    3 0 Отговор
    Чък Норис е единственият, който може да разбие ядрото на атома от бой!

    Чък Норис е единственият, който може да изрита циклоп между очите!

    Чък Норис е единственият, който ти идва без подарък на рождения ден, а когато се тръгне разбираш, че ти е подарил най ценното - да живееш!

    09:49 10.03.2026

  • 9 Механик

    1 0 Отговор
    Чък Норис пита дете:
    - На колко години си?
    - На 11.
    - Аз на твоите години бях на 12.

    09:51 10.03.2026

  • 10 Механик

    3 0 Отговор
    - Защо Covid 19 не ходи при Чък Норис?
    - Защото Covid 18 опита и след 4 дни мъчителна агония изчезна дори от записките на докторите които са го изследвали.

    09:55 10.03.2026