Чък Норис става на 86 г.: Легендата, която продължава да рита времето

10 март е специална дата за феновете на екшън киното и бойните изкуства – днес рожден ден празнува легендарният актьор и майстор на карате Чък Норис. Роден на 10 март 1940 г. в Райън, Оклахома, той навършва 86 години през 2026 г.
През повече от шест десетилетия кариера Норис се превърна в една от най-разпознаваемите фигури в екшън киното и попкултурата – актьор, шампион по бойни изкуства, телевизионна звезда и интернет феномен.
От скромно начало до легенда
Истинското му име е Карлос Рей Норис. Детството му не е леко – израства в бедно семейство и описва себе си като срамежливо и несигурно момче.
След като служи във Военновъздушните сили на САЩ, той започва да тренира карате и бързо се превръща в шампион. Норис печели световната титла по карате шест поредни години, преди да се насочи към киното.
Големият му пробив идва през 1972 г., когато се бие на екран с Брус Лий във филма „Пътят на дракона“ – сцена, която остава една от най-емблематичните бойни сцени в историята на киното.
По-късно той става звезда в екшъни като:
- „Missing in Action“
- „The Delta Force“
- „Lone Wolf McQuade“
- сериала „Walker, Texas Ranger“, който го прави глобална телевизионна икона.
Любопитни факти за Чък Норис
Норис има черни колани в няколко бойни изкуства, включително карате, таекуондо, джудо и бразилско жиу-жицу.
Създава собствен стил бойни изкуства – Chun Kuk Do.
Започва актьорската си кариера сравнително късно – след като вече е шампион по карате.
През 2000-те става интернет феномен благодарение на „Chuck Norris facts“ – шеговити твърдения за неговата свръхсила.
Дори след 80-годишна възраст той продължава активно да тренира и да поддържа отлична форма.
Въпреки че вече рядко се появява на екран, Норис остава активен:
Продължава да публикува мотивационни послания и тренировки в социалните мрежи.
Наскоро се появи във филмови проекти и камео роли, включително в екшън-комедията „Zombie Plane“.
Той също така подкрепя спортисти и бойци – например публично окуражи ММА боеца Кори Сандхаген след негова загуба.
В личен план актьорът преживя тежък момент в края на 2025 г., когато почина първата му съпруга Даян Холечек – негова младежка любов и майка на двама от синовете му.
Човекът, който се превърна в мит
Чък Норис е не просто актьор – той е културен символ. За милиони фенове по света името му е синоним на сила, дисциплина и непобедим дух.
И както гласи един от най-известните интернет вицове:
„Чък Норис не остарява – времето просто не смее да го настигне.“
1 Боко праните гащи
09:19 10.03.2026
2 Пич
09:21 10.03.2026
3 Авее
09:24 10.03.2026
4 Въпрос към Чък норис
Всичките,отговорил той
09:29 10.03.2026
5 Виго
- На колко години си?
- На 11.
- Аз на твоите години бях на 12.
09:35 10.03.2026
6 шперц
09:48 10.03.2026
7 Опааа
09:49 10.03.2026
8 Пич
Чък Норис е единственият, който може да изрита циклоп между очите!
Чък Норис е единственият, който ти идва без подарък на рождения ден, а когато се тръгне разбираш, че ти е подарил най ценното - да живееш!
09:49 10.03.2026
9 Механик
- На колко години си?
- На 11.
- Аз на твоите години бях на 12.
09:51 10.03.2026
10 Механик
- Защото Covid 18 опита и след 4 дни мъчителна агония изчезна дори от записките на докторите които са го изследвали.
09:55 10.03.2026