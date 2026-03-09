Ива Екимова откри отново любовта преди 50-ия си рожден ден с чужденец (ВИДЕО)

В новия епизод на подкаста „Храмът на историите“ при Мариян Станков - Мон Дьо Ива Екимова разказва за трудния период, през който е преминала през последните години, и за личните уроци, които е научила, непосредствено преди своя 50-и рожден ден.
„За мен стана все по-важно да запазя мира и спокойствието си, да казвам не и да казвам наистина това, което мисля“, заявява тя и допълва - „Аз изкарах една много тежка година. Между 2024 и 2025 аз нямах никаква работа. Не знаех как ще платя сметките.“ Тя споделя, че дори хората, на които се е обаждала за работа, са били изненадани: „Хората, на които се обадих, бяха изумени, че аз съм свободна и си търся работа.“
Периодът се отразява и на самочувствието ѝ: „Аз бях с 11 килограма отгоре. Аз бях напълно неспособна да изляза на среща. Не исках. Просто исках да седя в тази тъмна черупка и не ме интересуваше какво се случва отвън.“ Именно тогава идва и повратният момент, в който решава, че нещо трябва да се промени и именно това води до откриването на любовта отново. „Бог ми изпрати тази любов, като по холивудски сценарий. Ние се запознахме пред вратата на един асансьор. След това поредица от още няколко уж случайни срещи. И накрая, на третата уж случайна среща, аз му казах: „Вижте, това не е случайно и е редно да го подредим… и да си организираме не случайна среща.“, разкрива Ива.
„Той е изключително чаровен. Много е одухотворен и си личи – усмихнат, позитивен, което много ме впечатлява.“ Разкрива и че след няколко „случайни” срещи двамата най-накрая решили да излязат на истинска среща, която продължава с часове. „Излязохме да се разхождаме в 6:30 надвечер, на 40 градуса температура в София през лятото. И се прибрахме 7 часа по-късно. Нямам какво да кажа повече от това.“, казва тя с усмивка. Не иска обаче да споделя името му, но загатва, че той не е българин.
Пиарката не крие, че след загубата на съпруга си Дими не е смятала, че ще може да обича отново. „Когато ние се запознахме и когато решихме да бъдем семейство, никой от нас не е предполагал, че само няколко години по-късно това „докато смъртта ви раздели“ ще се случи. Аз бях на 33 години.“
Ива Екимова споделя, че трагедията е оставила дълбока следа в семейството: „Загубата на Дими беше нещо, което беляза всички ни по много причини, защото то някак си се отрази на семейните ми отношения, на отношенията ми с родителите му.“ Най-трудното, признава тя, е било, че дори не е имала време да преживее скръбта си. „Даже нямах време да скърбя като хората. Нямах време да се срина, да се разплача, да изчезна, да преживея скръбта си. Нямах време. Аз имах да се грижа за дете на 6.“, спомня си тя.
Ива Екимова говори и за това какъв човек е бил изпълнителят далеч от публичността. „Той не беше лицемер, не беше човек, който пред други имаше образ. Дим беше един изключително умен човек – като казвам умен и способен, той беше брилянтен гинеколог, който се случвало да лекува временна невъзможност на двойките да имат деца. Той имаше толкова много таланти.“, заключва тя.
1 Досиетата
Коментиран от #3
12:30 09.03.2026
3 Боруна Лом
До коментар #1 от "Досиетата":НО ЯВНО МНОГО ЖИЛАВА И СУХА!ДЪВКАЛИ СА Я ЦЕЛИ СЕДЕМ ЧАСА И СА Я ИЗПЛЮЛИ!
Коментиран от #6
12:34 09.03.2026
4 гйкбгх
12:36 09.03.2026
5 Тръмп
12:37 09.03.2026
6 Жилава
До коментар #3 от "Боруна Лом":ли е, не е ли?Раздава се лелята.
Коментиран от #12
12:38 09.03.2026
7 шиш
12:39 09.03.2026
8 Ами
Коментиран от #14
12:40 09.03.2026
9 имаджин
12:42 09.03.2026
10 ван мaaмy
12:43 09.03.2026
11 Какъв
12:44 09.03.2026
12 Жената
До коментар #6 от "Жилава":не е виновна, всеки има право да си търси щастието. Обаче, освен че е била жена на Дими( Бог да го прости!) , не се сещам, с какво друго е известна, та чак толкова ни занимавате с нея и душевните и терзания.
12:44 09.03.2026
13 Пич
Коментиран от #16
12:45 09.03.2026
14 ТБ и ОТ
До коментар #8 от "Ами":Работи, с изправни инструменти.
12:45 09.03.2026
15 Аасан Мюмюн Гюизел
12:45 09.03.2026
16 Пич
До коментар #13 от "Пич":Извинете, това не беше за тук! Обърках статията!
12:46 09.03.2026
17 Анита от почивка
12:46 09.03.2026