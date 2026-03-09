Ива Екимова откри отново любовта преди 50-ия си рожден ден с чужденец (ВИДЕО)

В новия епизод на подкаста „Храмът на историите“ при Мариян Станков - Мон Дьо Ива Екимова разказва за трудния период, през който е преминала през последните години, и за личните уроци, които е научила, непосредствено преди своя 50-и рожден ден.

„За мен стана все по-важно да запазя мира и спокойствието си, да казвам не и да казвам наистина това, което мисля“, заявява тя и допълва - „Аз изкарах една много тежка година. Между 2024 и 2025 аз нямах никаква работа. Не знаех как ще платя сметките.“ Тя споделя, че дори хората, на които се е обаждала за работа, са били изненадани: „Хората, на които се обадих, бяха изумени, че аз съм свободна и си търся работа.“

Периодът се отразява и на самочувствието ѝ: „Аз бях с 11 килограма отгоре. Аз бях напълно неспособна да изляза на среща. Не исках. Просто исках да седя в тази тъмна черупка и не ме интересуваше какво се случва отвън.“ Именно тогава идва и повратният момент, в който решава, че нещо трябва да се промени и именно това води до откриването на любовта отново. „Бог ми изпрати тази любов, като по холивудски сценарий. Ние се запознахме пред вратата на един асансьор. След това поредица от още няколко уж случайни срещи. И накрая, на третата уж случайна среща, аз му казах: „Вижте, това не е случайно и е редно да го подредим… и да си организираме не случайна среща.“, разкрива Ива.

„Той е изключително чаровен. Много е одухотворен и си личи – усмихнат, позитивен, което много ме впечатлява.“ Разкрива и че след няколко „случайни” срещи двамата най-накрая решили да излязат на истинска среща, която продължава с часове. „Излязохме да се разхождаме в 6:30 надвечер, на 40 градуса температура в София през лятото. И се прибрахме 7 часа по-късно. Нямам какво да кажа повече от това.“, казва тя с усмивка. Не иска обаче да споделя името му, но загатва, че той не е българин.

Пиарката не крие, че след загубата на съпруга си Дими не е смятала, че ще може да обича отново. „Когато ние се запознахме и когато решихме да бъдем семейство, никой от нас не е предполагал, че само няколко години по-късно това „докато смъртта ви раздели“ ще се случи. Аз бях на 33 години.“

Ива Екимова споделя, че трагедията е оставила дълбока следа в семейството: „Загубата на Дими беше нещо, което беляза всички ни по много причини, защото то някак си се отрази на семейните ми отношения, на отношенията ми с родителите му.“ Най-трудното, признава тя, е било, че дори не е имала време да преживее скръбта си. „Даже нямах време да скърбя като хората. Нямах време да се срина, да се разплача, да изчезна, да преживея скръбта си. Нямах време. Аз имах да се грижа за дете на 6.“, спомня си тя.

Ива Екимова говори и за това какъв човек е бил изпълнителят далеч от публичността. „Той не беше лицемер, не беше човек, който пред други имаше образ. Дим беше един изключително умен човек – като казвам умен и способен, той беше брилянтен гинеколог, който се случвало да лекува временна невъзможност на двойките да имат деца. Той имаше толкова много таланти.“, заключва тя.