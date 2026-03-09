Новини
Любопитно »
Ива Екимова откри отново любовта преди 50-ия си рожден ден с чужденец (ВИДЕО)

Ива Екимова откри отново любовта преди 50-ия си рожден ден с чужденец (ВИДЕО)

9 Март, 2026 12:28 623 17

  • ива екимова-
  • мон дьо-
  • мариян станков-
  • любов-
  • връзка

Признанието дойде от самата пиарка пред Мон Дьо

Ива Екимова откри отново любовта преди 50-ия си рожден ден с чужденец (ВИДЕО) - 1
Кадър: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В новия епизод на подкаста „Храмът на историите“ при Мариян Станков - Мон Дьо Ива Екимова разказва за трудния период, през който е преминала през последните години, и за личните уроци, които е научила, непосредствено преди своя 50-и рожден ден.

„За мен стана все по-важно да запазя мира и спокойствието си, да казвам не и да казвам наистина това, което мисля“, заявява тя и допълва - „Аз изкарах една много тежка година. Между 2024 и 2025 аз нямах никаква работа. Не знаех как ще платя сметките.“ Тя споделя, че дори хората, на които се е обаждала за работа, са били изненадани: „Хората, на които се обадих, бяха изумени, че аз съм свободна и си търся работа.“

Периодът се отразява и на самочувствието ѝ: „Аз бях с 11 килограма отгоре. Аз бях напълно неспособна да изляза на среща. Не исках. Просто исках да седя в тази тъмна черупка и не ме интересуваше какво се случва отвън.“ Именно тогава идва и повратният момент, в който решава, че нещо трябва да се промени и именно това води до откриването на любовта отново. „Бог ми изпрати тази любов, като по холивудски сценарий. Ние се запознахме пред вратата на един асансьор. След това поредица от още няколко уж случайни срещи. И накрая, на третата уж случайна среща, аз му казах: „Вижте, това не е случайно и е редно да го подредим… и да си организираме не случайна среща.“, разкрива Ива.

„Той е изключително чаровен. Много е одухотворен и си личи – усмихнат, позитивен, което много ме впечатлява.“ Разкрива и че след няколко „случайни” срещи двамата най-накрая решили да излязат на истинска среща, която продължава с часове. „Излязохме да се разхождаме в 6:30 надвечер, на 40 градуса температура в София през лятото. И се прибрахме 7 часа по-късно. Нямам какво да кажа повече от това.“, казва тя с усмивка. Не иска обаче да споделя името му, но загатва, че той не е българин.

Пиарката не крие, че след загубата на съпруга си Дими не е смятала, че ще може да обича отново. „Когато ние се запознахме и когато решихме да бъдем семейство, никой от нас не е предполагал, че само няколко години по-късно това „докато смъртта ви раздели“ ще се случи. Аз бях на 33 години.“

Ива Екимова споделя, че трагедията е оставила дълбока следа в семейството: „Загубата на Дими беше нещо, което беляза всички ни по много причини, защото то някак си се отрази на семейните ми отношения, на отношенията ми с родителите му.“ Най-трудното, признава тя, е било, че дори не е имала време да преживее скръбта си. „Даже нямах време да скърбя като хората. Нямах време да се срина, да се разплача, да изчезна, да преживея скръбта си. Нямах време. Аз имах да се грижа за дете на 6.“, спомня си тя.

Ива Екимова говори и за това какъв човек е бил изпълнителят далеч от публичността. „Той не беше лицемер, не беше човек, който пред други имаше образ. Дим беше един изключително умен човек – като казвам умен и способен, той беше брилянтен гинеколог, който се случвало да лекува временна невъзможност на двойките да имат деца. Той имаше толкова много таланти.“, заключва тя.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Досиетата

    5 0 Отговор
    Ъпстейн, там я има като блюдо.

    Коментиран от #3

    12:30 09.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Досиетата":

    НО ЯВНО МНОГО ЖИЛАВА И СУХА!ДЪВКАЛИ СА Я ЦЕЛИ СЕДЕМ ЧАСА И СА Я ИЗПЛЮЛИ!

    Коментиран от #6

    12:34 09.03.2026

  • 4 гйкбгх

    2 0 Отговор
    Прилича ми на Уди Алън

    12:36 09.03.2026

  • 5 Тръмп

    3 0 Отговор
    Двамата с Епстийн я люляхме

    12:37 09.03.2026

  • 6 Жилава

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    ли е, не е ли?Раздава се лелята.

    Коментиран от #12

    12:38 09.03.2026

  • 7 шиш

    1 0 Отговор
    От Конго ли е ?

    12:39 09.03.2026

  • 8 Ами

    1 0 Отговор
    Изпотроши на хората инструментите...

    Коментиран от #14

    12:40 09.03.2026

  • 9 имаджин

    1 0 Отговор
    Знаем,знаем,това нали го четохме вчера?!

    12:42 09.03.2026

  • 10 ван мaaмy

    1 0 Отговор
    Тези чужденци... какви критерии имат само.

    12:43 09.03.2026

  • 11 Какъв

    2 0 Отговор
    да е , освен чужденец ? Българин няма да се върже с госпожата , а при чужденец и езиковата бариера и нюансите при разговор покриват до някъде мозъчния ѝ капацитет.

    12:44 09.03.2026

  • 12 Жената

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Жилава":

    не е виновна, всеки има право да си търси щастието. Обаче, освен че е била жена на Дими( Бог да го прости!) , не се сещам, с какво друго е известна, та чак толкова ни занимавате с нея и душевните и терзания.

    12:44 09.03.2026

  • 13 Пич

    1 0 Отговор
    Как...?! Напълно тъпанарски, и съвсем по Урсулиански !!! Състезава се с китайците на тяхната писта!!! А лъже всички, че пистата била европейска, и иска много пари за нищо!!!

    Коментиран от #16

    12:45 09.03.2026

  • 14 ТБ и ОТ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Работи, с изправни инструменти.

    12:45 09.03.2026

  • 15 Аасан Мюмюн Гюизел

    1 0 Отговор
    Таа влиуби у баарчеда той плащта сметка му

    12:45 09.03.2026

  • 16 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Извинете, това не беше за тук! Обърках статията!

    12:46 09.03.2026

  • 17 Анита от почивка

    0 0 Отговор
    Най сладкото мляко е на посланика на Конго 🥳🤣

    12:46 09.03.2026