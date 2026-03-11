Новини
Любопитно »
Преслава получи нов лъскав автомобил за 8-ми март (СНИМКА)

Преслава получи нов лъскав автомобил за 8-ми март (СНИМКА)

11 Март, 2026 12:59 1 542 17

  • преслава-
  • ферари-
  • нова кола-
  • подарък-
  • 8 март

Поп фолк звездата се похвали с новата придобивка онлайн

Преслава получи нов лъскав автомобил за 8-ми март (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любимката на чалга феновете Преслава показа изумителна нова придобивка – лъскав подарък на четири колела. Певицата се похвали в социалните мрежи с чисто нов луксозен автомобил Ферари, чиято цена по неофициална информация варира между 250 и 300 хиляди евро, а с някои екстри и подобрения може да надмине и 400 хиляди евро.

Звездата избра символичен момент да покаже возилото – точно на Международен ден на жената. Дали обаче си е направила сама скъпия подарък или колата е изненада от половинката ѝ Павел Лазаров, тя не издава.

Към кадъра певицата добави и вдъхновяващо послание в неин стил: „Честит празник на жената! Красота, сила и едно дяволско желание да обичаме истински и да живеем смело.“

На снимката Преслава позира с огромен букет от червени рози, за да си отиват перфектно с цвета на новата ѝ кола. Именно този детайл разпали любопитството на феновете, които веднага започнаха да гадаят дали романтичният жест не идва от любимия ѝ мъж.

Изпълнителката отдавна е известна със слабостта си към скъпите автомобили и не крие, че обича лукса. Тя неведнъж е споделяла кадри от автопарка си, които винаги се радват на огромно внимание от страна на феновете ѝ.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    9 1 Отговор
    Какво ли прави френската любов.

    13:02 11.03.2026

  • 2 20 годишна чалгарка от село

    10 1 Отговор
    Ауу колко е якооо 😍 сига ще напиша в тиндера че излизам на среща само ако ми подарят и на мени такова фирари

    13:02 11.03.2026

  • 3 Кола се копува

    15 2 Отговор
    Ама ум не може

    Коментиран от #5

    13:03 11.03.2026

  • 4 Анонимен

    28 1 Отговор
    Феновете на чалгата, гордеете ли се къде ви отиват парите?

    Коментиран от #6

    13:03 11.03.2026

  • 5 Както

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кола се копува":

    И грамотност!

    13:05 11.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ........

    8 1 Отговор
    Само във Абсурдистан жените чакат някой да им купи кола , вместо да си създадат собствен бизнес и да си го купят сами желаният автомобил.

    13:11 11.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шпек Салам Народен

    4 1 Отговор
    Ами...със здраве да си я кара!Лошо няма.Просто за пореден път се убеждавам,че грешно инвестирах в децата си и тяхното образование. Трябваше да ги склоня към други професии-берберство и подобни...

    13:15 11.03.2026

  • 10 Злобари,

    1 14 Отговор
    Жената има супер глас и честно и с труд изкарва по няколко милиона на година - заслужила си е лукса! А е случила и на добър мъж, явно - досега не се е чуло да се влачи по чуждо! Така, че - пукайте се…

    13:15 11.03.2026

  • 11 ИВАН

    5 0 Отговор
    Не им завиждам, дори и за колите, съжалявам ги такива черни душици и са ми отвратителни.

    13:26 11.03.2026

  • 12 Роден в НРБ

    9 0 Отговор
    Позата на краката показва как е заработен автомобила

    13:29 11.03.2026

  • 13 Мдаа

    4 0 Отговор
    Накрая ше разбере, че нищо няма смисъл, ама ше е късно!

    13:32 11.03.2026

  • 14 Тома

    7 0 Отговор
    Изпрани и неизмъчени пари с данък 10 % от половинката и.

    13:34 11.03.2026

  • 15 Киркилез

    1 0 Отговор
    Карал съм ферари. Ужким е спортно, а като влезеш вътре си все едно в легнало положение и може да заспиш като караш. А ако пък натиснеш гаста случайно, може да изхвърчиш и да се пребиеш. Та машала на кючека ти преслава!

    13:48 11.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Браво на добру-джанката

    1 0 Отговор
    А сега да си купи и акъл - онлайн

    13:54 11.03.2026