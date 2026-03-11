Преслава получи нов лъскав автомобил за 8-ми март (СНИМКА)

Любимката на чалга феновете Преслава показа изумителна нова придобивка – лъскав подарък на четири колела. Певицата се похвали в социалните мрежи с чисто нов луксозен автомобил Ферари, чиято цена по неофициална информация варира между 250 и 300 хиляди евро, а с някои екстри и подобрения може да надмине и 400 хиляди евро.

Звездата избра символичен момент да покаже возилото – точно на Международен ден на жената. Дали обаче си е направила сама скъпия подарък или колата е изненада от половинката ѝ Павел Лазаров, тя не издава.

Към кадъра певицата добави и вдъхновяващо послание в неин стил: „Честит празник на жената! Красота, сила и едно дяволско желание да обичаме истински и да живеем смело.“

На снимката Преслава позира с огромен букет от червени рози, за да си отиват перфектно с цвета на новата ѝ кола. Именно този детайл разпали любопитството на феновете, които веднага започнаха да гадаят дали романтичният жест не идва от любимия ѝ мъж.

Изпълнителката отдавна е известна със слабостта си към скъпите автомобили и не крие, че обича лукса. Тя неведнъж е споделяла кадри от автопарка си, които винаги се радват на огромно внимание от страна на феновете ѝ.