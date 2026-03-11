16 г. по-късно Никол Шерцингер и Pussycat Dolls се завръщат със световно турне (ВИДЕО)

Поп групата The Pussycat Dolls се готви за шеметно завръщане, което вече предизвиква сериозен интерес в музикалната индустрия. След повече от десетилетие отсъствие от сцената емблематичната формация планира ново световно турне, а ключовата новина за феновете е, че главното действащо лице и глас Никол Шерцингер отново ще бъде част от проекта.

По информация на американското издание Page Six подготовката за турнето вече е в ход. Плановете включват серия концерти на няколко континента, сред които и редица дати в Съединените щати. Очаква се официалното обявяване на турнето да бъде направено в близките месеци, което би отбелязало първата голяма активност на групата след години пауза.

Pussycat Dolls се превърнаха в глобален поп феномен в средата на 2000-те години с хитове като Don't Cha, Buttons и When I Grow Up. Дебютният им албум PCD (2005) оглави класации в редица държави и продаде милиони копия по света. След последното си турне групата официално прекрати дейността си през 2010 г., а членовете ѝ поеха в различни посоки.

Опит за събиране бе направен през 2019 г., когато бяха обявени концерти и ново турне за 2020 г. Проектът обаче се разпадна вследствие на глобалната пандемия от COVID-19. Малко след това избухна и публичен конфликт между Никол Шерцингер и основателката на групата Робин Антин. Антин обвини певицата, че е поискала значително по-голям дял от приходите и творчески контрол върху проекта, което доведе до съдебни действия между двете страни.

Съдебният спор хвърли сянка върху бъдещето на формацията и за известно време изглеждаше, че възраждането на групата е окончателно отменено. През 2024 г. обаче страните постигнаха извънсъдебно споразумение и напрежението постепенно утихна, което отвори възможност за нови разговори около бъдещето на проекта.

Междувременно кариерата на Никол Шерцингер претърпя значителна трансформация. Певицата се насочи към театралната сцена и получи изключително силни отзиви за ролята си на Норма Дезмънд в мюзикъла Sunset Boulevard в лондонския West End. Постановката по-късно беше пренесена и на сцената на Broadway, където изпълнението ѝ донесе престижното театрално отличие Tony Award за най-добра актриса в мюзикъл – признание, което затвърди позициите ѝ извън поп музиката.

През последните месеци се появиха и нови сигнали, че групата може да се завърне. Онлайн се появи сайт с името „pcdforever“, който бързо привлече вниманието на феновете и подхрани спекулациите за предстоящ анонс. Още през 2024 г. Шерцингер намекна в интервю за британски медии, че идеята за събиране не е изключена. Инстаграм акаунта на групата също започна да публикува ключови видеа, свързани с някои от най-известните им видеоклипове.

„Обичам моите Dolls. Затова винаги казвам – никога не казвай никога“, заяви тя тогава.

Британският таблоид The Sun съобщи също, че новият проект може да бъде реализиран в различен формат, включително като по-компактно трио. Засега не е ясно кои от оригиналните членове ще се включат в бъдещото турне, но източници от музикалната индустрия твърдят, че Никол остава централната фигура в планираното завръщане.

Самата певица също подхрани очакванията на феновете. В края на миналата година тя публикува в социалните мрежи откъс от клипа към Buttons със Snoop Dogg – песен, която през годините натрупа над милиард гледания в онлайн платформите. „За феновете на PCD. За спомените. И за това, което предстои…“, написа тя.

Ако плановете се реализират, това ще бъде първото голямо завръщане на Pussycat Dolls след повече от десетилетие отсъствие – и потенциално един от най-коментираните поп ренесанси на последните години. Интересът към подобни носталгични турнета остава силен, а музикалният пазар вече неведнъж е показвал, че легендарните групи могат да се върнат на сцената с нова, още по-широка публика.