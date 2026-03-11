Гуен Стефани: Смятах, че на 44 г. ми е твърде късно за бебе

Фронтдамата на No Doubt Гуен Стефани говори за бременността и религиозността си в подкаст, предаде Billboard.

Според Стефани, тя е приела юдаизма, когато е решила да има още едно дете с вече бившия си съпруг, певеца Гавин Росдейл, от когото вече имала двама други сина. Първородният ѝ син, тогава 8-годишният Кингстън, ѝ казал, че иска майка му да има още едно дете.

„Казах му: „Толкова е тъжно. Майка ти е твърде стара, за да има бебе.“ Той каза: „Моля те, Боже, нека майка ми има бебе.“ Аз просто седях там и си мислех: „Уау, виж моето малко момченце. Той се моли за мен!“, спомня си тя.

56-годишната Стефани отбелязва, че след това Кингстън се е молил за ново братче всяка вечер, въпреки че не го е учила как. Месец по-късно, на 44 години, Стефани забременява. По-късно тя роди син, Аполон, който сега е на 12 години.

„Естествено, това беше истински дар. И беше първото чудо... Обърнах се към Бог; бях създадена за това“, споделя тя.