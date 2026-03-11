Новини
Любопитно »
Гуен Стефани: Смятах, че на 44 г. ми е твърде късно за бебе

Гуен Стефани: Смятах, че на 44 г. ми е твърде късно за бебе

11 Март, 2026 10:44 1 274 2

  • гуен стефани-
  • бременна-
  • бебе

"Обърнах се към Бог; бях създадена за това“, споделя тя

Гуен Стефани: Смятах, че на 44 г. ми е твърде късно за бебе - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фронтдамата на No Doubt Гуен Стефани говори за бременността и религиозността си в подкаст, предаде Billboard.

Според Стефани, тя е приела юдаизма, когато е решила да има още едно дете с вече бившия си съпруг, певеца Гавин Росдейл, от когото вече имала двама други сина. Първородният ѝ син, тогава 8-годишният Кингстън, ѝ казал, че иска майка му да има още едно дете.

„Казах му: „Толкова е тъжно. Майка ти е твърде стара, за да има бебе.“ Той каза: „Моля те, Боже, нека майка ми има бебе.“ Аз просто седях там и си мислех: „Уау, виж моето малко момченце. Той се моли за мен!“, спомня си тя.

56-годишната Стефани отбелязва, че след това Кингстън се е молил за ново братче всяка вечер, въпреки че не го е учила как. Месец по-късно, на 44 години, Стефани забременява. По-късно тя роди син, Аполон, който сега е на 12 години.

„Естествено, това беше истински дар. И беше първото чудо... Обърнах се към Бог; бях създадена за това“, споделя тя.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИВАН

    5 1 Отговор
    Горкото бебе, майка му с такива нокти, няма да му е лесно да оцелее

    11:05 11.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.