Тони Стораро си спомни за страха от частните концерти пред Жоро Илиев (ВИДЕО)

Попфолк легендата Тони Стораро направи откровени признания за бурните години от кариерата си, за страховитите участия пред мутренските босове и за отношенията със синовете си Фики Стораро и Емрах Стораро. Изпълнителят говори по bTV, докато тече подготовката за големия му юбилеен концерт в зала „8888“ в София през ноември.

Певецът коментира и шума около цените за VIP масите на концерта. Според него става дума по-скоро за добра пиар стратегия. Масите били за около десет души и цените всъщност били „прилични“, защото българинът обичал да се забавлява и да забрави за проблемите си.

Човекът-глас направи и любопитна изповед за началото на кариерата си. По идея на неговия агент той трябвало да се представя като ерген, въпреки че вече бил женен и имал бебе. Целта била да се впише по-лесно в музикалните среди около певиците с „руси косички и къси полички“. Съпругата му приела компромиса в името на кариерата.

„Всякакви компромиси съм правил“, призна певецът и си спомни за годините на нощните участия, пиянските свади и трудните концерти. Той разказа, че често започвал да пее след 2 часа през нощта, когато публиката вече е солидно почерпена. Преди имал навика да „дръпне“ по две-три уискита преди участие, но вече се отказал – и заради здравето, и за да дава пример на младите.

Изпълнителят се върна и към най-напрегнатия период – когато е пял пред силовите групировки и босове като Жоро Илиев.

„Тогава имаше много пари – черни пари, контрабанда. Полицията нямаше никаква сила“, каза Стораро. Той призна, че често е имало страх на подобни участия, защото времената били беззаконие и никой не знаел как може да завърши вечерта. В същото време определи босовете като възпитани и щедри, макар и „тежки“ хора.

Певецът разкри и драматичен момент от живота си, когато изведнъж загубил гласа си. Лекарите му казали, че трябва операция на гласните струни – рискована процедура, която можела и да не успее. Тогава Стораро дори бил готов да се откаже от сцената и да се върне към прост живот.

„Ако не стане, ще купя животни и ще си отида на село“, спомни си той. Но съдбата решила друго. „Господ каза: Давам ти втори шанс“, разказа изпълнителят.

Говорейки за семейството, Тони Стораро призна, че винаги е мечтал синовете му също да станат музиканти – и това се случило. Първо пробил Фики Стораро, а по-късно и по-малкият Емрах Стораро, който направи силен старт още като ученик с дует с Емилия.

Бащата призна, че Емрах е по-избухлив характер, но винаги го подкрепя. Според него скандалите около младия певец са преувеличени.

„И ние сме били млади. Просто навремето нямаше толкова медии“, заключи Тони Стораро.