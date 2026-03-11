Новини
Любопитно »
Тони Стораро си спомни за страха от частните концерти пред Жоро Илиев (ВИДЕО)

Тони Стораро си спомни за страха от частните концерти пред Жоро Илиев (ВИДЕО)

11 Март, 2026 13:32 715 6

  • тони стораро-
  • певец-
  • поп фолк-
  • жоро илиев-
  • мафия

"Полицията нямаше никаква сила", спомня си за онези времена Човека-глас

Тони Стораро си спомни за страха от частните концерти пред Жоро Илиев (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Попфолк легендата Тони Стораро направи откровени признания за бурните години от кариерата си, за страховитите участия пред мутренските босове и за отношенията със синовете си Фики Стораро и Емрах Стораро. Изпълнителят говори по bTV, докато тече подготовката за големия му юбилеен концерт в зала „8888“ в София през ноември.

Певецът коментира и шума около цените за VIP масите на концерта. Според него става дума по-скоро за добра пиар стратегия. Масите били за около десет души и цените всъщност били „прилични“, защото българинът обичал да се забавлява и да забрави за проблемите си.

Човекът-глас направи и любопитна изповед за началото на кариерата си. По идея на неговия агент той трябвало да се представя като ерген, въпреки че вече бил женен и имал бебе. Целта била да се впише по-лесно в музикалните среди около певиците с „руси косички и къси полички“. Съпругата му приела компромиса в името на кариерата.

„Всякакви компромиси съм правил“, призна певецът и си спомни за годините на нощните участия, пиянските свади и трудните концерти. Той разказа, че често започвал да пее след 2 часа през нощта, когато публиката вече е солидно почерпена. Преди имал навика да „дръпне“ по две-три уискита преди участие, но вече се отказал – и заради здравето, и за да дава пример на младите.

Изпълнителят се върна и към най-напрегнатия период – когато е пял пред силовите групировки и босове като Жоро Илиев.

„Тогава имаше много пари – черни пари, контрабанда. Полицията нямаше никаква сила“, каза Стораро. Той призна, че често е имало страх на подобни участия, защото времената били беззаконие и никой не знаел как може да завърши вечерта. В същото време определи босовете като възпитани и щедри, макар и „тежки“ хора.

Певецът разкри и драматичен момент от живота си, когато изведнъж загубил гласа си. Лекарите му казали, че трябва операция на гласните струни – рискована процедура, която можела и да не успее. Тогава Стораро дори бил готов да се откаже от сцената и да се върне към прост живот.

„Ако не стане, ще купя животни и ще си отида на село“, спомни си той. Но съдбата решила друго. „Господ каза: Давам ти втори шанс“, разказа изпълнителят.

Говорейки за семейството, Тони Стораро призна, че винаги е мечтал синовете му също да станат музиканти – и това се случило. Първо пробил Фики Стораро, а по-късно и по-малкият Емрах Стораро, който направи силен старт още като ученик с дует с Емилия.

Бащата призна, че Емрах е по-избухлив характер, но винаги го подкрепя. Според него скандалите около младия певец са преувеличени.

„И ние сме били млади. Просто навремето нямаше толкова медии“, заключи Тони Стораро.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 стотинки.Казах му повече да не идва.

    13:36 11.03.2026

  • 2 При пълненето

    3 0 Отговор
    на гушата му с количества народни пари всяка вечер , му е безразлично ! Нали за тези пари е ходил на крака , сега се героизира , представи си само !

    13:37 11.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    0 0 Отговор
    Ама заради тоя страх синчетата му карат коли за по половин милион евро, лева, се тая и имат по няколко

    13:47 11.03.2026

  • 6 Лешпер от Люлин

    1 0 Отговор
    Навремето, много се забавлявах, как кореняк софиЕнци, 2-ро поколение, които никога 😁 не са имали село, подгъваха крак пред черешяря Георги Илиев. Леле къв цирк беше... В домби бара... Или в офиса му.. Или просеха пари или гледаха виновно в обувките си...

    13:52 11.03.2026