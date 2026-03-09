Новини
Любопитно »
Орнела Мути на 71 г. – италианската муза на европейското кино

Орнела Мути на 71 г. – италианската муза на европейското кино

9 Март, 2026 09:12 739 6

  • орнела мути-
  • рожден ден-
  • кино

Вижте любопитни факти от живота на актрисата

Орнела Мути на 71 г. – италианската муза на европейското кино - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 9 март е родена една от най-емблематичните актриси на европейското кино – Орнела Мути. В продължение на десетилетия тя остава символ на италианската красота, артистичност и неподражаемо екранно присъствие. С десетки филми зад гърба си и сътрудничество с едни от най-големите режисьори в Европа, Мути се превръща в истинска легенда на киното.

Орнела Мути е родена на 9 март 1955 г. в Рим с рожденото име Франческа Романа Ривели. Още като тийнейджърка тя попада в света на киното. Едва на 14 години получава първата си голяма роля във филма La moglie più bella (1970) на режисьора Дамиано Дамяни. Филмът е вдъхновен от реална история за млада жена, която се противопоставя на мафията – тема, която по онова време предизвиква силен обществен интерес.

Още с дебюта си Мути привлича вниманието с естествената си красота и силното си присъствие пред камерата. Критиците бързо я определят като една от новите надежди на италианското кино.

През 70-те и 80-те години Орнела Мути участва в редица популярни филми и работи с режисьори като Марко Ферери и Еторе Скола. Сред най-запомнящите се заглавия в кариерата ѝ е филмът Il bisbetico domato, в който тя си партнира с комедийната легенда Адриано Челентано. Комедията се превръща в огромен хит и остава култова за поколения зрители.

Тандемът между Мути и Челентано се оказва толкова успешен, че двамата участват заедно и във филма Innamorato pazzo, който също печели сърцата на публиката.

С времето популярността на актрисата излиза извън границите на Италия. Мути се снима и в международни продукции, включително във филма Flash Gordon, който ѝ носи широка популярност извън Европа.

Благодарение на своята харизма и екзотична красота тя често е наричана една от най-красивите актриси на своето поколение.

Освен с актьорската си кариера, Орнела Мути се утвърждава и като модна икона. Нейната визия – зелени очи, аристократични черти и естествена елегантност – я превръщат в лице на множество модни кампании и списания.

Дори десетилетия след дебюта си тя продължава да бъде символ на италианския стил и женственост.

Днес Орнела Мути остава една от най-разпознаваемите фигури на европейското кино. Нейната кариера обхваща повече от половин век и включва десетки роли, които са оставили траен отпечатък върху филмовата индустрия.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    2 1 Отговор
    Се сам са чудил как са фана с тоа зъбатия да са треска.

    Коментиран от #6

    09:14 09.03.2026

  • 2 Това

    3 1 Отговор
    Беше една от най красивите жени въобще! Истински красива, без ГМО и добавки от пластмаса?

    09:23 09.03.2026

  • 3 Калушай Лама

    2 0 Отговор
    При нас освен педофили тук-таме се намират и геронтофили

    Коментиран от #4

    09:27 09.03.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Калушай Лама":

    Да, бе. Ей туй от предната статия за оная, елитната:

    "Когато не е ангажирана със снимки и кампании, тя прекарва време с 6-годишното момче."

    Детелюбците са по-масово застъпени.😎

    09:32 09.03.2026

  • 5 Роселина Петкова

    0 0 Отговор
    Негрите баскетболисти имат доста сладко мляко 🥳🤭🤣❤️

    09:35 09.03.2026

  • 6 Като имаш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    Дар слово, известен и богат се получават нещата. Дамите често виждат с ушите си. Познавам някои двойки. Грозни, не богат но с много хубава жена. Приказки му е майката.

    09:35 09.03.2026