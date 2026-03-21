"Преди 8 години бях същият човек…но живеех в друга вътрешна реалност.", това написа в социалната мрежа вдовицата на бизнесмена Стефан Шарлопов, видя Plovdiv24.bg. От публикацията не става ясна причината за емоционалните думи на Бояна Шарлопова, но повечето коментари бяха окуражителни и я подкрепят за куража и силата. Ето какво написа още милионерската вдовица:
"Може би изглеждах подобно.
Може би се смеех по същия начин.
Но вътре…
беше различно.
Промяната никога не започва отвън.
Не е в килограмите, не е в дрехите, не е в светлината на снимката.
Тя започва в момента, в който спреш да бягаш от себе си.
В който започнеш да чуваш тишината си.
В който си позволиш да усетиш болката, вместо да я заглушиш със шум, хора и събития.
Понякога забавлението е бягство.
Понякога е свобода.
Разликата е огромна – и се усеща само отвътре.
Днес се забавлявам по различен начин.
Не за да забравя коя съм…
а защото вече знам коя съм.
И може би това е най-голямата промяна –
че вече не се изгубвам в света,
а се нося в него."
Бояна Шарлопова: Преди 8 години живеех в друга вътрешна реалност
21 Март, 2026 16:13
ИМА МНОГО КУХИ СЕЛСКИ ПРЪЧКИ , НО ТОВА Е НАЙ КУХОТО СЪЩЕСТВО....признал съм го това недоразумение , нумер уно е !!!
До коментар #14 от "Дааа":А ти си очевАдно добре "заоблен";-)...
Дали да се жертвам?
Аааа, не! Че фанем некоя болест?! Отказвам се.
Кръговрат.
