Единствената бяла панда в света бе забелязана в Китай (ВИДЕО)

Едно от най-редките животни на планетата прикова погледите на учените и любителите на дивата природа. Единствената известна в света дива бяла гигантска панда беше заснета от автоматични камери в планинските гори на китайската провинция Съчуан, потвърждавайки, че животното продължава да живее и да се развива успешно в естествената си среда.

Новите кадри са направени в района на Уолон, част от Giant Panda National Park – най-голямата защитена територия за опазване на гигантските панди в Китай. Животното е забелязано на надморска височина между 2500 и 2700 метра, където обитава труднодостъпни горски райони, богати на бамбук.

Белоснежната панда беше регистрирана за първи път през 2019 година, когато фотокапани заснеха необичайния бозайник в резервата Уолон. Откритието предизвика международен интерес, тъй като специалистите определиха животното като първата документирана дива гигантска панда с албинизъм. Състоянието се дължи на рядка генетична мутация, която води до липса на пигмента меланин и придава характерната снежнобяла окраска на козината.

New footage from the Wolong area of Giant Panda National Park in southwest China's Sichuan Province shows the world's only documented wild white giant #panda in good health. First observed in 2019, this approximately nine-year-old animal is seen marking its territory. Experts… pic.twitter.com/UwI9ght99E — China Takeaway (@China24Official) May 23, 2026

Според китайски изследователи последните изображения показват, че животното вече е достигнало зряла възраст и се намира в добро физическо състояние. Анализът на движенията му сочи, че пандата е напълно самостоятелна и успешно се адаптира към предизвикателствата на живота в дивата природа въпреки необичайната си окраска. Учените отчитат, че липсата на естествен камуфлаж не е оказала съществено влияние върху способността ѝ да оцелява в планинските екосистеми.

Новите кадри бяха разпространени от китайски медии и природозащитни организации и бързо се превърнаха в една от най-коментираните теми сред природолюбителите по света. Специалистите отбелязват, че всяко ново наблюдение на животното е изключително ценно, тъй като предоставя рядка възможност за изучаване на генетичните особености и поведението на албиносите сред дивите популации.

Гигантската панда остава един от най-разпознаваемите символи на световното движение за защита на природата. Благодарение на мащабните програми за опазване през последните десетилетия Китай успя да увеличи броя на дивите панди до над 1800 екземпляра. Въпреки този успех появата на бялата панда продължава да се разглежда като изключително рядко природно явление, което няма аналог сред известните диви популации на вида.

Експертите смятат, че продължаващото наблюдение на животното ще помогне за по-доброто разбиране на генетичното разнообразие при гигантските панди и на механизмите, които позволяват на толкова рядка мутация да се запази в естествената среда. Засега белоснежният обитател на планините в Съчуан остава единственият известен случай на дива гигантска панда албинос в света.