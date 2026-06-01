Доналд Тръмп-младши се ожени на скромна церемония на Бахамите (ВИДЕО)

Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън сключиха брак на церемония, състояла се в събота на частен остров на Бахамите. На събитието присъства тесен кръг от около 40 гости, сред които петте деца на младоженеца, както и братята и сестрите му – Иванка Тръмп, Ерик Тръмп и Тифани Тръмп заедно със своите семейства.

Сред поканените бяха още членове на семейството на булката и няколко от най-близките ѝ приятели. Според информация на американски медии организацията на сватбата е била поверена на известния дизайнер на събития Люис Милър, работил по редица престижни частни и обществени прояви в Съединените щати. Сватбената торта е изработена от популярната сладкарница Sweet Stacy’s в Палм Бийч, а калиграфът Бернар Майснер е създал ръчно изписаните менюта за тържеството.

По информация на източници, близки до семейството, двойката първоначално е обмисляла сватбена церемония в Белия дом. Впоследствие обаче плановете са били променени заради напрегнатата международна обстановка и военния конфликт между Израел и Иран, като младоженците са предпочели по-дискретно събитие. Очаква се по-късно през годината да бъде организирано и по-мащабно празненство с участието на по-широк кръг роднини и приятели.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не присъства на церемонията. Ден преди сватбата той заяви в социалната мрежа Truth Social, че държавните ангажименти не му позволяват да напусне Вашингтон в настоящия момент, въпреки желанието му да бъде до сина си и бъдещата си снаха.

Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън сключиха брак след близо година и половина заедно. Новината за годежа им стана публично достояние през декември миналата година. Според американски медии предложението за брак е било направено в президентската резиденция Кемп Дейвид по време на празнуването на рождения ден на Андерсън.

През април бъдещата булка организира моминско тържество в имението Мар-а-Лаго във Флорида. Сред гостите тогава бяха Иванка Тръмп, Лара Тръмп, Тифани Тръмп и бившата съпруга на Доналд Тръмп Марла Мейпълс. На събитието присъства и Кай Тръмп – дъщерята на Доналд Тръмп-младши от брака му с Ванеса Тръмп.

39-годишната Бетина Андерсън е добре позната фигура в светския живот на Палм Бийч. Тя е дъщеря на филантропката Ингер Андерсън и покойния банкер Хари Лой Андерсън-младши. Преди връзката си с Тръмп-младши тя беше сгодена за наследника на дъвкарската империя Wrigley – Бо Ригли. Това е първият ѝ брак.

За 48-годишния Доналд Тръмп-младши това е втори брак. Той беше женен за Ванеса Тръмп между 2005 и 2018 година, като двамата имат пет деца. След развода си той имаше дългогодишна връзка и годеж с бившата телевизионна водеща Кимбърли Гилфойл. Раздялата им стана публично известна в края на 2024 година, малко преди Тръмп да започне връзката си с Андерсън. По същото време Кимбърли Гилфойл беше номинирана за посланик на САЩ в Гърция.