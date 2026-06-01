„Металика” събра рекордна публика на Олимпийския стадион в Берлин (ВИДЕО)

1 Юни, 2026 18:31 599 1

94 000 фенове на бандата са я слушали на живо в събота

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Рекордният брой от 94 000 фенове присъстваха на концерта на американската група „Металика“ на берлинския Олимпийски стадион в събота, 30 май, предаде ДПА.

Музикантите обявиха, че публиката в събота е била „най-голямата, която някога е виждана в Олимпийския стадион“, чийто стандартен капацитет по време на футболни мачове е 73 800 зрители, пише БТА.

Организаторите успяха да настанят повече фенове на „Металика”, като стратегически разположиха сцената в центъра на стадиона, което означаваше, че всички трибуни можеха да бъдат използвани.

Сцената беше подредена като ринг сред публиката, което позволи на феновете с билети за най-горните редове да се доближат достатъчно до групата, за да се поздравят с тях.

Бандата излезе на сцената малко след 20:00 ч. местно време и в продължение на два часа изпълняваше хит след хит, включително парчета от най-новия албум 72 Seasons, както и вечни фаворити като Nothing Else Matters и Enter Sandman.

Хиляди фенове пееха заедно с „Металика”, когато групата изпълни Sonne – в знак на уважение към германската метъл група „Рамщайн”. Изданието припомня, че вокалистът Тил Линдеман беше в центъра на сериозни обвинения в сексуално насилие преди около три години. Няколко жени се оплакаха от него, запазвайки своята анонимност. Линдеман отхвърли обвиненията. През август 2023 г. прокуратурата в Берлин прекрати разследването срещу звездата, припомня ДПА.

„Металика” е на световно турне M72 от повече от три години, като преди това изнесе няколко концерта в Хамбург през 2023 и 2024 г.

След два концерта във Франкфурт, изявата на Олимпийския стадион в Берлин бележи края на германската част от турнето на групата, отбелязва ДПА.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    1 1 Отговор
    Българите сте последно качество хора продавате се за половин кебапче

    18:55 01.06.2026