„Металика” събра рекордна публика на Олимпийския стадион в Берлин (ВИДЕО)

Рекордният брой от 94 000 фенове присъстваха на концерта на американската група „Металика“ на берлинския Олимпийски стадион в събота, 30 май, предаде ДПА.

Музикантите обявиха, че публиката в събота е била „най-голямата, която някога е виждана в Олимпийския стадион“, чийто стандартен капацитет по време на футболни мачове е 73 800 зрители, пише БТА.

Организаторите успяха да настанят повече фенове на „Металика”, като стратегически разположиха сцената в центъра на стадиона, което означаваше, че всички трибуни можеха да бъдат използвани.

🤟 Metallica literally tore up Berlin — a record 95,000 people gathered at the Olympic Stadium



The band surprised the audience by performing a cover of “Sonne” by Rammstein.



📹 The Squirrel/YouTube pic.twitter.com/QT9AwQODXR — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2026

Сцената беше подредена като ринг сред публиката, което позволи на феновете с билети за най-горните редове да се доближат достатъчно до групата, за да се поздравят с тях.

Бандата излезе на сцената малко след 20:00 ч. местно време и в продължение на два часа изпълняваше хит след хит, включително парчета от най-новия албум 72 Seasons, както и вечни фаворити като Nothing Else Matters и Enter Sandman.

Хиляди фенове пееха заедно с „Металика”, когато групата изпълни Sonne – в знак на уважение към германската метъл група „Рамщайн”. Изданието припомня, че вокалистът Тил Линдеман беше в центъра на сериозни обвинения в сексуално насилие преди около три години. Няколко жени се оплакаха от него, запазвайки своята анонимност. Линдеман отхвърли обвиненията. През август 2023 г. прокуратурата в Берлин прекрати разследването срещу звездата, припомня ДПА.

„Металика” е на световно турне M72 от повече от три години, като преди това изнесе няколко концерта в Хамбург през 2023 и 2024 г.

След два концерта във Франкфурт, изявата на Олимпийския стадион в Берлин бележи края на германската част от турнето на групата, отбелязва ДПА.