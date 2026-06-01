Абсурдно обвинение прекратява приятелството на принцеса Даяна и Сара Фъргюсън

Приятелството между принцеса Даяна и Сара Фъргюсън, смятано дълго време за едно от най-близките отношения в британското кралско семейство, приключва окончателно през 90-те години след поредица от натрупани разногласия и загуба на доверие. Според кралския биограф Андрю Лауни решаващият удар върху отношенията им идва след публикуването на автобиографията на Фъргюсън „My Story“ през 1996 година.

В книгата Сара Фъргюсън твърди, че е получила брадавица на крака, след като е носила обувки на принцеса Даяна. Макар на пръв поглед коментарът да изглеждал несъществен, според Лауни той е бил възприет като дълбоко обиден от принцесата на Уелс и е допринесъл за окончателното прекъсване на отношенията между двете жени.

По думите на биографа истинският проблем бил нарастващото подозрение на Даяна, че Фъргюсън може да споделя лична информация за нея пред медии или издатели. Лауни твърди, че след появата на книгата доверието между тях е било безвъзвратно загубено и отношенията никога не са били възстановени, въпреки публичните твърдения на Фъргюсън през следващите години, че връзката им е останала близка.

Даяна и Сара Фъргюсън се познават още от детските си години. Двете са далечни роднини и поддържат приятелство много преди да станат част от кралското семейство. Именно Даяна изиграва важна роля в запознанството между Фъргюсън и принц Андрю, което впоследствие води до брака им през 1986 година.

След сватбите си двете жени се превръщат в едни от най-популярните фигури в британската монархия. Даяна се омъжва за тогавашния престолонаследник принц Чарлз през 1981 година, а пет години по-късно Фъргюсън става съпруга на принц Андрю. Според кралски наблюдатели общите трудности и ограниченията, които животът в монархията поставя пред тях, допълнително укрепват приятелството им.

Лауни твърди, че двете редовно се срещали насаме и споделяли разочарованията си от строгите правила и очаквания на кралския двор. С течение на времето обаче Даяна започнала да се дистанцира от Фъргюсън, смятайки, че нейното по-експанзивно и непредсказуемо поведение вреди на публичния имидж на кралското семейство, а косвено и на нейния собствен.

Въпреки различията им, приятелството оцелява през част от най-трудните моменти в живота им, включително разпадането на браковете им. Принц Андрю и Сара Фъргюсън се разделят през 1992 година и финализират развода си четири години по-късно. По същото време се разпада и бракът на принцеса Даяна и принц Чарлз, които официално се развеждат през 1996 година.

Според Лауни Даяна внимателно е наблюдавала начина, по който кралското семейство се отнася към Фъргюсън след раздялата ѝ с принц Андрю, и е използвала този опит като ориентир за собствените си действия по време на развода с Чарлз.

След развода си Сара Фъргюсън и принц Андрю запазват близки отношения и продължават да живеят заедно в имението Royal Lodge в продължение на десетилетия. През последните години обаче общественото положение на Андрю беше сериозно разклатено заради скандалите около връзките му с финансиста Джефри Епстийн, което доведе до отнемането на почетните му военни титли и кралски патронажи.

Принцеса Даяна не доживява да види по-късните събития около кралското семейство. На 31 август 1997 година тя загива при автомобилна катастрофа в Париж на 36-годишна възраст. Близо три десетилетия по-късно животът и отношенията ѝ с най-близките хора продължават да бъдат предмет на обществен интерес и исторически изследвания.